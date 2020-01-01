Токеномика Cloud (CLOUD)

Токеномика Cloud (CLOUD)

Откройте для себя ключевую информацию о Cloud (CLOUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Cloud (CLOUD)

Sanctum - это блокчейн-платформа, призванная революционизировать торговлю и использование токенов ликвидного стейкинга (LST) в сети Solana, обеспечивая рынок для транзакций с нулевыми проскальзываниями и расширенными возможностями ликвидности. Нативный токен, CLOUD, обеспечивает снижение комиссии за транзакции, вознаграждение за стейкинг и доступ к премиальным функциям, направленным на повышение ликвидности и доходности для трейдеров и инвесторов LST.

Официальный сайт:
https://www.sanctum.so/
Whitepaper:
https://learn.sanctum.so/docs
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu

Токеномика и анализ цен Cloud (CLOUD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cloud (CLOUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,96M
$ 116,96M$ 116,96M
Исторический максимум:
$ 0,6457
$ 0,6457$ 0,6457
Исторический минимум:
$ 0,0642743829016567
$ 0,0642743829016567$ 0,0642743829016567
Текущая цена:
$ 0,11696
$ 0,11696$ 0,11696

Токеномика Cloud (CLOUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cloud (CLOUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLOUD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLOUD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLOUD, изучите текущую цену CLOUD!

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История цены Cloud (CLOUD)

Анализ истории цены CLOUD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.