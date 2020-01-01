Токеномика Cloud (CLOUD) Откройте для себя ключевую информацию о Cloud (CLOUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cloud (CLOUD) Sanctum - это блокчейн-платформа, призванная революционизировать торговлю и использование токенов ликвидного стейкинга (LST) в сети Solana, обеспечивая рынок для транзакций с нулевыми проскальзываниями и расширенными возможностями ликвидности. Нативный токен, CLOUD, обеспечивает снижение комиссии за транзакции, вознаграждение за стейкинг и доступ к премиальным функциям, направленным на повышение ликвидности и доходности для трейдеров и инвесторов LST. Официальный сайт: https://www.sanctum.so/ Whitepaper: https://learn.sanctum.so/docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu Купить CLOUD сейчас!

Токеномика и анализ цен Cloud (CLOUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cloud (CLOUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,96M $ 116,96M $ 116,96M Исторический максимум: $ 0,6457 $ 0,6457 $ 0,6457 Исторический минимум: $ 0,0642743829016567 $ 0,0642743829016567 $ 0,0642743829016567 Текущая цена: $ 0,11696 $ 0,11696 $ 0,11696 Узнайте больше о цене Cloud (CLOUD)

Токеномика Cloud (CLOUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cloud (CLOUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLOUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLOUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLOUD, изучите текущую цену CLOUD!

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