Токеномика CHONKY (CHONKY) Откройте для себя ключевую информацию о CHONKY (CHONKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CHONKY (CHONKY) CHONKY - это больше, чем просто монета; это бренд стиля жизни с расширяющейся экосистемой DApps, высококачественных товаров и интерактивного опыта. По мере того как проект продолжает расти и развиваться, CHONKY готов стать ведущей силой в мире криптовалют. Официальный сайт: https://chonky.com/ Whitepaper: https://chonky.com/redpaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Купить CHONKY сейчас!

Токеномика и анализ цен CHONKY (CHONKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHONKY (CHONKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0001 $ 0,0001 $ 0,0001 Исторический минимум: $ 0,000000007080126771 $ 0,000000007080126771 $ 0,000000007080126771 Текущая цена: $ 0,000002923 $ 0,000002923 $ 0,000002923 Узнайте больше о цене CHONKY (CHONKY)

Токеномика CHONKY (CHONKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHONKY (CHONKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHONKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHONKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHONKY, изучите текущую цену CHONKY!

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