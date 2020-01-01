Токеномика CHEWY (CHEWY) Откройте для себя ключевую информацию о CHEWY (CHEWY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CHEWY (CHEWY) Это просто медвежий мем с бычьим сердцем. Официальный сайт: https://chewytoken.com/ Обозреватель блоков: https://aptoscan.com/coin/0xc26a8eda1c3ab69a157815183ddda88c89d6758ee491dd1647a70af2907ce074::coin::Chewy Купить CHEWY сейчас!

Токеномика и анализ цен CHEWY (CHEWY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHEWY (CHEWY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 512,00K $ 512,00K $ 512,00K Исторический максимум: $ 0,000012555 $ 0,000012555 $ 0,000012555 Исторический минимум: $ 0,000000343156446248 $ 0,000000343156446248 $ 0,000000343156446248 Текущая цена: $ 0,000000512 $ 0,000000512 $ 0,000000512 Узнайте больше о цене CHEWY (CHEWY)

Токеномика CHEWY (CHEWY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHEWY (CHEWY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEWY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEWY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEWY, изучите текущую цену CHEWY!

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