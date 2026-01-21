Туркменский манат (TMT) — это официальная национальная валюта Туркменистана, центральноазиатской страны, граничащей с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном, Ираном и Каспийским морем. Названный в честь традиционной единицы веса, используемой в регионе, манат является важнейшей составляющей экономической системы страны и играет ключевую роль в повседневных денежных операциях и денежно-кредитной политике.

Введённый в качестве официальной валюты в конце XX века, манат заменил российский рубль, который использовался в период нахождения Туркменистана в составе Советского Союза. Переход на манат стал важным шагом на пути к обеспечению экономической независимости и формированию собственной денежно-кредитной политики страны.

Манат используется во всех экономических операциях внутри страны — от покупки продуктов на местных рынках до крупных деловых сделок. Он также является валютой, в которой правительство собирает налоги и оплачивает свои счета. Манат делится на 100 тенне, аналогично тому, как доллар делится на 100 центов.

Стоимость маната, как и любой другой валюты, зависит от множества факторов, таких как инфляция, политическая стабильность, экономическая конъюнктура и денежно-кредитная политика. Центральный банк Туркменистана, являющийся денежно-кредитным органом страны, играет значительную роль в управлении стоимостью маната посредством своей денежно-кредитной политики.

Туркменский манат не пользуется широким спросом на международных валютных рынках из-за относительно изолированной экономической политики страны. Поэтому получить манат за пределами Туркменистана может быть непросто. Обмен валюты внутри страны также строго регулируется правительством.

В заключение можно сказать, что туркменский манат является важнейшим элементом туркменской экономики, облегчая все местные денежные операции и служа значимым символом экономической самостоятельности страны. Несмотря на ограниченное присутствие на международном рынке, роль маната в экономике Туркменистана безусловно принципиальна: он формирует финансовый ландшафт страны и влияет на её экономическую политику.