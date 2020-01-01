Токеномика Catcoin (CATCOIN)

Токеномика Catcoin (CATCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Catcoin (CATCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catcoin (CATCOIN)

Catcoin - это токен на кошачью тематику, ориентированный на децентрализацию и внедрение в жизнь сообщества. $CATCOIN создан для того, чтобы сделать мемкоины снова великими. Нулевой налог, блокировка LP, $CATCOIN для людей, всегда. Подпитываясь чистой силой мемов, $CATCOIN возглавит путь.

Официальный сайт:
https://catcoin.com
Whitepaper:
https://docs.catcoin.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3

Токеномика и анализ цен Catcoin (CATCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catcoin (CATCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,95M
$ 3,95M$ 3,95M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 50 000,00T
$ 50 000,00T$ 50 000,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,000000001445
$ 0,000000001445$ 0,000000001445
Исторический минимум:
$ 0,00000000000011624
$ 0,00000000000011624$ 0,00000000000011624
Текущая цена:
$ 0,00000000007899
$ 0,00000000007899$ 0,00000000007899

Токеномика Catcoin (CATCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catcoin (CATCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATCOIN, изучите текущую цену CATCOIN!

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История цены Catcoin (CATCOIN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.