Токеномика Catcoin (CATCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Catcoin (CATCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catcoin (CATCOIN) Catcoin - это токен на кошачью тематику, ориентированный на децентрализацию и внедрение в жизнь сообщества. $CATCOIN создан для того, чтобы сделать мемкоины снова великими. Нулевой налог, блокировка LP, $CATCOIN для людей, всегда. Подпитываясь чистой силой мемов, $CATCOIN возглавит путь. Официальный сайт: https://catcoin.com Whitepaper: https://docs.catcoin.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Купить CATCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Catcoin (CATCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catcoin (CATCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,95M $ 3,95M $ 3,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 50 000,00T $ 50 000,00T $ 50 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000000001445 $ 0,000000001445 $ 0,000000001445 Исторический минимум: $ 0,00000000000011624 $ 0,00000000000011624 $ 0,00000000000011624 Текущая цена: $ 0,00000000007899 $ 0,00000000007899 $ 0,00000000007899 Узнайте больше о цене Catcoin (CATCOIN)

Токеномика Catcoin (CATCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catcoin (CATCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATCOIN, изучите текущую цену CATCOIN!

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