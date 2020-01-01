Токеномика CATCH (CATCH) Откройте для себя ключевую информацию о CATCH (CATCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CATCH (CATCH) Официальный сайт: https://www.spacecatch.io Whitepaper: https://whitepaper.spacecatch.io/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f Купить CATCH сейчас!

Токеномика и анализ цен CATCH (CATCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATCH (CATCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 870,22K $ 870,22K $ 870,22K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 11,02M $ 11,02M $ 11,02M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4724 $ 0,4724 $ 0,4724 Исторический минимум: $ 0,011691392941364101 $ 0,011691392941364101 $ 0,011691392941364101 Текущая цена: $ 0,079 $ 0,079 $ 0,079 Узнайте больше о цене CATCH (CATCH)

Токеномика CATCH (CATCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CATCH (CATCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATCH, изучите текущую цену CATCH!

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