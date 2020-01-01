Токеномика CATCH (CATCH)

Токеномика CATCH (CATCH)

Откройте для себя ключевую информацию о CATCH (CATCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CATCH (CATCH)

Официальный сайт:
https://www.spacecatch.io
Whitepaper:
https://whitepaper.spacecatch.io/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f

Токеномика и анализ цен CATCH (CATCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATCH (CATCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 870,22K
$ 870,22K$ 870,22K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 11,02M
$ 11,02M$ 11,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,4724
$ 0,4724$ 0,4724
Исторический минимум:
$ 0,011691392941364101
$ 0,011691392941364101$ 0,011691392941364101
Текущая цена:
$ 0,079
$ 0,079$ 0,079

Токеномика CATCH (CATCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CATCH (CATCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CATCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CATCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATCH, изучите текущую цену CATCH!

Как купить CATCH

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История цены CATCH (CATCH)

Анализ истории цены CATCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.