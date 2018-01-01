Токеномика Coupon Assets (CA1) Откройте для себя ключевую информацию о Coupon Assets (CA1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) - монета платформы, инициированная компанией RADAR LAB (США) и выпущенная в марте 2018 года, ценность выпуска токена CA заключается в том, что его высоколиквидный криптоцифровой актив (долевой токен-актив) основан на мировом финансовом рынке с финансовыми атрибутами, облигациями и векселями с антиконтрафактным источником saku! Официальный сайт: https://radarlab.us/ Whitepaper: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Купить CA1 сейчас!

Токеномика и анализ цен Coupon Assets (CA1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coupon Assets (CA1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,21M $ 5,21M $ 5,21M Общее предложение: $ 270,00M $ 270,00M $ 270,00M Оборотное предложение: $ 9,67M $ 9,67M $ 9,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,56M $ 145,56M $ 145,56M Исторический максимум: $ 1,735 $ 1,735 $ 1,735 Исторический минимум: $ 0,1615430304068605 $ 0,1615430304068605 $ 0,1615430304068605 Текущая цена: $ 0,5391 $ 0,5391 $ 0,5391 Узнайте больше о цене Coupon Assets (CA1)

Токеномика Coupon Assets (CA1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coupon Assets (CA1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CA1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CA1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CA1, изучите текущую цену CA1!

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