Токеномика Coupon Assets (CA1)

Токеномика Coupon Assets (CA1)

Откройте для себя ключевую информацию о Coupon Assets (CA1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) - монета платформы, инициированная компанией RADAR LAB (США) и выпущенная в марте 2018 года, ценность выпуска токена CA заключается в том, что его высоколиквидный криптоцифровой актив (долевой токен-актив) основан на мировом финансовом рынке с финансовыми атрибутами, облигациями и векселями с антиконтрафактным источником saku!

Официальный сайт:
https://radarlab.us/
Whitepaper:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Токеномика и анализ цен Coupon Assets (CA1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coupon Assets (CA1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,21M
$ 5,21M$ 5,21M
Общее предложение:
$ 270,00M
$ 270,00M$ 270,00M
Оборотное предложение:
$ 9,67M
$ 9,67M$ 9,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,56M
$ 145,56M$ 145,56M
Исторический максимум:
$ 1,735
$ 1,735$ 1,735
Исторический минимум:
$ 0,1615430304068605
$ 0,1615430304068605$ 0,1615430304068605
Текущая цена:
$ 0,5391
$ 0,5391$ 0,5391

Токеномика Coupon Assets (CA1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Coupon Assets (CA1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CA1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CA1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CA1, изучите текущую цену CA1!

Как купить CA1

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История цены Coupon Assets (CA1)

Анализ истории цены CA1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CA1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.