Токеномика Botto (BOTTO) Откройте для себя ключевую информацию о Botto (BOTTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Botto (BOTTO) Botto – генеративный художник, управляемый сообществом. Ботто создает 350 произведений искусства в неделю и представляет их сообществу. Эти произведения искусства считаются "раундом", а отдельные произведения искусства обозначаются как "фрагменты". Сообщество голосует за эти художественные фрагменты. Голоса отражают индивидуальные предпочтения участника в отношении того, что участник считает эстетически приятным искусством. В совокупности голоса используются в качестве обратной связи для генеративного алгоритма Botto, определяя, в каком направлении Botto должен развивать искусство в своих следующих раундах круга. , Ботто должен создавать искусство под руководством сообщества. Официальный сайт: https://www.botto.com Whitepaper: https://docs.botto.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Купить BOTTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Botto (BOTTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Botto (BOTTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,41M $ 10,41M $ 10,41M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 47,11M $ 47,11M $ 47,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,10M $ 22,10M $ 22,10M Исторический максимум: $ 1,8945 $ 1,8945 $ 1,8945 Исторический минимум: $ 0,029699974363140962 $ 0,029699974363140962 $ 0,029699974363140962 Текущая цена: $ 0,221 $ 0,221 $ 0,221 Узнайте больше о цене Botto (BOTTO)

Токеномика Botto (BOTTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Botto (BOTTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOTTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOTTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTTO, изучите текущую цену BOTTO!

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