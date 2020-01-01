Токеномика Botto (BOTTO)

Токеномика Botto (BOTTO)

Откройте для себя ключевую информацию о Botto (BOTTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Botto (BOTTO)

Botto – генеративный художник, управляемый сообществом. Ботто создает 350 произведений искусства в неделю и представляет их сообществу. Эти произведения искусства считаются "раундом", а отдельные произведения искусства обозначаются как "фрагменты". Сообщество голосует за эти художественные фрагменты. Голоса отражают индивидуальные предпочтения участника в отношении того, что участник считает эстетически приятным искусством. В совокупности голоса используются в качестве обратной связи для генеративного алгоритма Botto, определяя, в каком направлении Botto должен развивать искусство в своих следующих раундах круга. , Ботто должен создавать искусство под руководством сообщества.

Официальный сайт:
https://www.botto.com
Whitepaper:
https://docs.botto.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Токеномика и анализ цен Botto (BOTTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Botto (BOTTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,41M
$ 10,41M$ 10,41M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 47,11M
$ 47,11M$ 47,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,10M
$ 22,10M$ 22,10M
Исторический максимум:
$ 1,8945
$ 1,8945$ 1,8945
Исторический минимум:
$ 0,029699974363140962
$ 0,029699974363140962$ 0,029699974363140962
Текущая цена:
$ 0,221
$ 0,221$ 0,221

Токеномика Botto (BOTTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Botto (BOTTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOTTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOTTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTTO, изучите текущую цену BOTTO!

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История цены Botto (BOTTO)

Анализ истории цены BOTTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.