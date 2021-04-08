Токеномика BOSON (BOSON) Откройте для себя ключевую информацию о BOSON (BOSON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOSON (BOSON) Boson Protocol — это протокол с минимальным доверием и минимальными затратами, который автоматизирует цифровые и физические погашения с использованием NFT, закодированных с помощью теории игр. Цель Boson Protocol состоит в том, чтобы создать децентрализованную торговую экосистему путем финансирования и ускорения разработки набора специализированных приложений для разрушения, разделения и демократизации торговли. Официальный сайт: http://bosonprotocol.io Whitepaper: https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 Купить BOSON сейчас!

Токеномика и анализ цен BOSON (BOSON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSON (BOSON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,08M $ 12,08M $ 12,08M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 145,75M $ 145,75M $ 145,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,58M $ 16,58M $ 16,58M Исторический максимум: $ 7 $ 7 $ 7 Исторический минимум: $ 0,07644290768523963 $ 0,07644290768523963 $ 0,07644290768523963 Текущая цена: $ 0,0829 $ 0,0829 $ 0,0829 Узнайте больше о цене BOSON (BOSON)

Токеномика BOSON (BOSON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOSON (BOSON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOSON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOSON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOSON, изучите текущую цену BOSON!

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