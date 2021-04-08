Токеномика BOSON (BOSON)

Токеномика BOSON (BOSON)

Откройте для себя ключевую информацию о BOSON (BOSON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOSON (BOSON)

Boson Protocol — это протокол с минимальным доверием и минимальными затратами, который автоматизирует цифровые и физические погашения с использованием NFT, закодированных с помощью теории игр. Цель Boson Protocol состоит в том, чтобы создать децентрализованную торговую экосистему путем финансирования и ускорения разработки набора специализированных приложений для разрушения, разделения и демократизации торговли.

Официальный сайт:
http://bosonprotocol.io
Whitepaper:
https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9

Токеномика и анализ цен BOSON (BOSON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSON (BOSON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,08M
$ 12,08M$ 12,08M
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 145,75M
$ 145,75M$ 145,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,58M
$ 16,58M$ 16,58M
Исторический максимум:
$ 7
$ 7$ 7
Исторический минимум:
$ 0,07644290768523963
$ 0,07644290768523963$ 0,07644290768523963
Текущая цена:
$ 0,0829
$ 0,0829$ 0,0829

Токеномика BOSON (BOSON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOSON (BOSON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOSON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOSON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOSON, изучите текущую цену BOSON!

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История цены BOSON (BOSON)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.