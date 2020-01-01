Токеномика Blub (BLUB) Откройте для себя ключевую информацию о Blub (BLUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blub (BLUB) Грязная рыба в водах океана Sui. Официальный сайт: https://www.blubsui.com/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xfa7ac3951fdca92c5200d468d31a365eb03b2be9936fde615e69f0c1274ad3a0::BLUB::BLUB Купить BLUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Blub (BLUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blub (BLUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,77M $ 9,77M $ 9,77M Исторический максимум: $ 0,000000254 $ 0,000000254 $ 0,000000254 Исторический минимум: $ 0,000000010816538819 $ 0,000000010816538819 $ 0,000000010816538819 Текущая цена: $ 0,00000002323 $ 0,00000002323 $ 0,00000002323 Узнайте больше о цене Blub (BLUB)

Токеномика Blub (BLUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blub (BLUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUB, изучите текущую цену BLUB!

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