Токеномика Blockasset (BLOCKASSET)

Токеномика Blockasset (BLOCKASSET)

Откройте для себя ключевую информацию о Blockasset (BLOCKASSET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset – это спортивная сеть, которой вы владеете. Мы создаем, строим и управляем продуктами, ориентированными на спорт, под руководством нашего сообщества спортивных болельщиков. Прибыль распределяется между вами, нашими ценными пользователями, посредством выкупа токенов BLOCKASSET.

Официальный сайт:
https://blockasset.co/
Whitepaper:
https://blockasset.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk

Токеномика и анализ цен Blockasset (BLOCKASSET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockasset (BLOCKASSET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14.54M
$ 14.54M$ 14.54M
Общее предложение:
$ 320.00M
$ 320.00M$ 320.00M
Оборотное предложение:
$ 172.81M
$ 172.81M$ 172.81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26.92M
$ 26.92M$ 26.92M
Исторический максимум:
$ 0.2475
$ 0.2475$ 0.2475
Исторический минимум:
$ 0.015511059945465061
$ 0.015511059945465061$ 0.015511059945465061
Текущая цена:
$ 0.08414
$ 0.08414$ 0.08414

Токеномика Blockasset (BLOCKASSET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blockasset (BLOCKASSET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLOCKASSET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCKASSET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCKASSET, изучите текущую цену BLOCKASSET!

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История цены Blockasset (BLOCKASSET)

Анализ истории цены BLOCKASSET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.