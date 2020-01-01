Токеномика Blockasset (BLOCKASSET) Откройте для себя ключевую информацию о Blockasset (BLOCKASSET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockasset (BLOCKASSET) Blockasset – это спортивная сеть, которой вы владеете. Мы создаем, строим и управляем продуктами, ориентированными на спорт, под руководством нашего сообщества спортивных болельщиков. Прибыль распределяется между вами, нашими ценными пользователями, посредством выкупа токенов BLOCKASSET. Официальный сайт: https://blockasset.co/ Whitepaper: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Купить BLOCKASSET сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockasset (BLOCKASSET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockasset (BLOCKASSET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M Общее предложение: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Оборотное предложение: $ 172.81M $ 172.81M $ 172.81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26.92M $ 26.92M $ 26.92M Исторический максимум: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Исторический минимум: $ 0.015511059945465061 $ 0.015511059945465061 $ 0.015511059945465061 Текущая цена: $ 0.08414 $ 0.08414 $ 0.08414 Узнайте больше о цене Blockasset (BLOCKASSET)

Токеномика Blockasset (BLOCKASSET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockasset (BLOCKASSET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCKASSET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCKASSET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCKASSET, изучите текущую цену BLOCKASSET!

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