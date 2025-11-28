Что такое BINANCIANS

Токеномика BINANCIANS (BINANCIANS) Откройте для себя ключевую информацию о BINANCIANS (BINANCIANS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BINANCIANS (BINANCIANS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BINANCIANS (BINANCIANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,013999 $ 0,013999 $ 0,013999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0002732 $ 0,0002732 $ 0,0002732 Узнайте больше о цене BINANCIANS (BINANCIANS) Купить BINANCIANS сейчас!

Информация о BINANCIANS (BINANCIANS) BINANCIANS представляют собой сторонников Binance. BINANCIANS представляют собой сторонников Binance. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf197e06dAb32B3C1Cd8c055598bea0AF11b44444

Токеномика BINANCIANS (BINANCIANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BINANCIANS (BINANCIANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BINANCIANS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BINANCIANS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BINANCIANS, изучите текущую цену BINANCIANS!

Как купить BINANCIANS Заинтересованы в добавлении BINANCIANS (BINANCIANS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BINANCIANS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BINANCIANS на MEXC прямо сейчас! История цены BINANCIANS (BINANCIANS) Анализ истории цены BINANCIANS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BINANCIANS прямо сейчас! Прогноз цены BINANCIANS Хотите узнать, куда может двигаться BINANCIANS? Наша страница прогноза цены BINANCIANS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BINANCIANS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!