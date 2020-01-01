Токеномика BILLY (BILLY) Откройте для себя ключевую информацию о BILLY (BILLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BILLY (BILLY) BILLY - это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://billysol.lol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Купить BILLY сейчас!

Токеномика и анализ цен BILLY (BILLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BILLY (BILLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,78M $ 4,78M $ 4,78M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 936,14M $ 936,14M $ 936,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,11M $ 5,11M $ 5,11M Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,001645490197145117 $ 0,001645490197145117 $ 0,001645490197145117 Текущая цена: $ 0,005105 $ 0,005105 $ 0,005105 Узнайте больше о цене BILLY (BILLY)

Токеномика BILLY (BILLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BILLY (BILLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BILLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BILLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BILLY, изучите текущую цену BILLY!

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