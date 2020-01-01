Токеномика Beta Token (BETA) Откройте для себя ключевую информацию о Beta Token (BETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beta Token (BETA) Beta Finance - это безразрешительный денежный рынок для заимствования, кредитования и шортинга криптоактивов. Это означает, что любой человек в любое время может создать денежный рынок для любого криптоактива. Протокол работает здесь. $BETA является собственным утилитарным токеном Beta Finance и выполняет следующие текущие и планируемые функции: стимулирование ставок, добыча ликвидности и управление. Официальный сайт: https://betafinance.org/ Whitepaper: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Купить BETA сейчас!

Токеномика и анализ цен Beta Token (BETA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beta Token (BETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 536,64K $ 536,64K $ 536,64K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 919,70M $ 919,70M $ 919,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 583,50K $ 583,50K $ 583,50K Исторический максимум: $ 4,85273 $ 4,85273 $ 4,85273 Исторический минимум: $ 0,000359946449915181 $ 0,000359946449915181 $ 0,000359946449915181 Текущая цена: $ 0,0005835 $ 0,0005835 $ 0,0005835 Узнайте больше о цене Beta Token (BETA)

Токеномика Beta Token (BETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beta Token (BETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BETA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BETA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETA, изучите текущую цену BETA!

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