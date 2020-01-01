Токеномика Beta Token (BETA)
Информация о Beta Token (BETA)
Beta Finance - это безразрешительный денежный рынок для заимствования, кредитования и шортинга криптоактивов. Это означает, что любой человек в любое время может создать денежный рынок для любого криптоактива. Протокол работает здесь. $BETA является собственным утилитарным токеном Beta Finance и выполняет следующие текущие и планируемые функции: стимулирование ставок, добыча ликвидности и управление.
Токеномика и анализ цен Beta Token (BETA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beta Token (BETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Beta Token (BETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Beta Token (BETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BETA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BETA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETA, изучите текущую цену BETA!
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История цены Beta Token (BETA)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BETA = 0,0005835 USD