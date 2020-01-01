Токеномика Beta Token (BETA)

Токеномика Beta Token (BETA)

Откройте для себя ключевую информацию о Beta Token (BETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Beta Token (BETA)

Beta Finance - это безразрешительный денежный рынок для заимствования, кредитования и шортинга криптоактивов. Это означает, что любой человек в любое время может создать денежный рынок для любого криптоактива. Протокол работает здесь. $BETA является собственным утилитарным токеном Beta Finance и выполняет следующие текущие и планируемые функции: стимулирование ставок, добыча ликвидности и управление.

Официальный сайт:
https://betafinance.org/
Whitepaper:
https://betafinance.gitbook.io/betafinance/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28

Токеномика и анализ цен Beta Token (BETA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beta Token (BETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 536,64K
$ 536,64K$ 536,64K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 919,70M
$ 919,70M$ 919,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 583,50K
$ 583,50K$ 583,50K
Исторический максимум:
$ 4,85273
$ 4,85273$ 4,85273
Исторический минимум:
$ 0,000359946449915181
$ 0,000359946449915181$ 0,000359946449915181
Текущая цена:
$ 0,0005835
$ 0,0005835$ 0,0005835

Токеномика Beta Token (BETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Beta Token (BETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BETA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BETA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETA, изучите текущую цену BETA!

Как купить BETA

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История цены Beta Token (BETA)

Анализ истории цены BETA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BETA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.