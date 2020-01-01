Токеномика BEBE (BEBE) Откройте для себя ключевую информацию о BEBE (BEBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BEBE (BEBE) BEBE - это платформа, объединяющая экосистему игр Web3. BEBE станет оборотной валютой игр Web3. Игроки смогут использовать BEBE для получения опыта в различных Web3-играх и получать опыт "Играй и зарабатывай". Официальный сайт: https://www.bebe.global/ Whitepaper: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Купить BEBE сейчас!

Токеномика и анализ цен BEBE (BEBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEBE (BEBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,08M $ 77,08M $ 77,08M Исторический максимум: $ 0,00086287 $ 0,00086287 $ 0,00086287 Исторический минимум: $ 0,000004997503988349 $ 0,000004997503988349 $ 0,000004997503988349 Текущая цена: $ 0,00007708 $ 0,00007708 $ 0,00007708 Узнайте больше о цене BEBE (BEBE)

Токеномика BEBE (BEBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BEBE (BEBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEBE, изучите текущую цену BEBE!

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