Токеномика BEBE (BEBE)

Токеномика BEBE (BEBE)

Откройте для себя ключевую информацию о BEBE (BEBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BEBE (BEBE)

BEBE - это платформа, объединяющая экосистему игр Web3. BEBE станет оборотной валютой игр Web3. Игроки смогут использовать BEBE для получения опыта в различных Web3-играх и получать опыт "Играй и зарабатывай".

Официальный сайт:
https://www.bebe.global/
Whitepaper:
https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5

Токеномика и анализ цен BEBE (BEBE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEBE (BEBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77,08M
$ 77,08M$ 77,08M
Исторический максимум:
$ 0,00086287
$ 0,00086287$ 0,00086287
Исторический минимум:
$ 0,000004997503988349
$ 0,000004997503988349$ 0,000004997503988349
Текущая цена:
$ 0,00007708
$ 0,00007708$ 0,00007708

Токеномика BEBE (BEBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BEBE (BEBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEBE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEBE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEBE, изучите текущую цену BEBE!

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История цены BEBE (BEBE)

Анализ истории цены BEBE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.