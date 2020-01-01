Токеномика Based Labs (BASEDAI)

Токеномика Based Labs (BASEDAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Based Labs (BASEDAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Based Labs (BASEDAI)

BasedAI - это уникальная сеть 1 уровня для организации децентрализованных вычислительных ресурсов на основе моделей LLM. BasedAI также полностью совместима с EVM, что позволяет разработчикам внедрять новые децентрализованные приложения, сочетающие возможности смарт-контрактов с моделями LLM. В BasedAI также используются передовые криптографические технологии, позволяющие разработчикам внедрять высокопроизводительные zk-LLM с сохранением конфиденциальности.

Официальный сайт:
getbased.ai
Whitepaper:
https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Токеномика и анализ цен Based Labs (BASEDAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Labs (BASEDAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,25M
$ 11,25M$ 11,25M
Общее предложение:
$ 35,67M
$ 35,67M$ 35,67M
Оборотное предложение:
$ 34,60M
$ 34,60M$ 34,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,60M
$ 11,60M$ 11,60M
Исторический максимум:
$ 9,58
$ 9,58$ 9,58
Исторический минимум:
$ 0,25091781115799555
$ 0,25091781115799555$ 0,25091781115799555
Текущая цена:
$ 0,3252
$ 0,3252$ 0,3252

Токеномика Based Labs (BASEDAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Based Labs (BASEDAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BASEDAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BASEDAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASEDAI, изучите текущую цену BASEDAI!

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