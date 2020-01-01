Токеномика Based Labs (BASEDAI) Откройте для себя ключевую информацию о Based Labs (BASEDAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Labs (BASEDAI) BasedAI - это уникальная сеть 1 уровня для организации децентрализованных вычислительных ресурсов на основе моделей LLM. BasedAI также полностью совместима с EVM, что позволяет разработчикам внедрять новые децентрализованные приложения, сочетающие возможности смарт-контрактов с моделями LLM. В BasedAI также используются передовые криптографические технологии, позволяющие разработчикам внедрять высокопроизводительные zk-LLM с сохранением конфиденциальности. Официальный сайт: getbased.ai Whitepaper: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Купить BASEDAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Labs (BASEDAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Labs (BASEDAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,25M $ 11,25M $ 11,25M Общее предложение: $ 35,67M $ 35,67M $ 35,67M Оборотное предложение: $ 34,60M $ 34,60M $ 34,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,60M $ 11,60M $ 11,60M Исторический максимум: $ 9,58 $ 9,58 $ 9,58 Исторический минимум: $ 0,25091781115799555 $ 0,25091781115799555 $ 0,25091781115799555 Текущая цена: $ 0,3252 $ 0,3252 $ 0,3252 Узнайте больше о цене Based Labs (BASEDAI)

Токеномика Based Labs (BASEDAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Labs (BASEDAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASEDAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASEDAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASEDAI, изучите текущую цену BASEDAI!

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