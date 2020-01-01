Токеномика AstraAI (ASTRAAI) Откройте для себя ключевую информацию о AstraAI (ASTRAAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AstraAI (ASTRAAI) Передовая экосистема искусственного интеллекта AstraAI изменит ваше взаимодействие с Web3: от упрощения глобальных фиатных и криптовалютных транзакций до предоставления полезной информации с помощью аудита на основе искусственного интеллекта – AstraAI сочетает в себе инновации и эффективность. Повысьте вовлеченность сообщества, улучшите торговые стратегии и откройте новые возможности с помощью таких инструментов, как социальные боты, инструменты увеличения объема и приложение с несколькими ИИ. Официальный сайт: https://chatastra.ai Whitepaper: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Купить ASTRAAI сейчас!

Токеномика и анализ цен AstraAI (ASTRAAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AstraAI (ASTRAAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,11M $ 13,11M $ 13,11M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,06M $ 9,06M $ 9,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,48M $ 14,48M $ 14,48M Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,01784007500161164 $ 0,01784007500161164 $ 0,01784007500161164 Текущая цена: $ 1,448 $ 1,448 $ 1,448 Узнайте больше о цене AstraAI (ASTRAAI)

Токеномика AstraAI (ASTRAAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AstraAI (ASTRAAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTRAAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTRAAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTRAAI, изучите текущую цену ASTRAAI!

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