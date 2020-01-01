Токеномика AstraAI (ASTRAAI)

Токеномика AstraAI (ASTRAAI)

Откройте для себя ключевую информацию о AstraAI (ASTRAAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AstraAI (ASTRAAI)

Передовая экосистема искусственного интеллекта AstraAI изменит ваше взаимодействие с Web3: от упрощения глобальных фиатных и криптовалютных транзакций до предоставления полезной информации с помощью аудита на основе искусственного интеллекта – AstraAI сочетает в себе инновации и эффективность. Повысьте вовлеченность сообщества, улучшите торговые стратегии и откройте новые возможности с помощью таких инструментов, как социальные боты, инструменты увеличения объема и приложение с несколькими ИИ.

Официальный сайт:
https://chatastra.ai
Whitepaper:
https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b

Токеномика и анализ цен AstraAI (ASTRAAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AstraAI (ASTRAAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,11M
$ 13,11M$ 13,11M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 9,06M
$ 9,06M$ 9,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,48M
$ 14,48M$ 14,48M
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,01784007500161164
$ 0,01784007500161164$ 0,01784007500161164
Текущая цена:
$ 1,448
$ 1,448$ 1,448

Токеномика AstraAI (ASTRAAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AstraAI (ASTRAAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASTRAAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASTRAAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTRAAI, изучите текущую цену ASTRAAI!

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История цены AstraAI (ASTRAAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.