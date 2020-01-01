Токеномика APED (APED)

Токеномика APED (APED)

Откройте для себя ключевую информацию о APED (APED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о APED (APED)

$APED — это больше, чем просто классический мем-токен; это символ единства всех обезьян в сети Ethereum. Обезьяны известны своей силой и способностью работать вместе для достижения общей цели. Это именно то, что означает $APED, объединяющий всех обезьян в сообществе, чтобы создать что-то большое, что-то, что выдержит испытание временем.

Официальный сайт:
https://apedcto.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0

Токеномика и анализ цен APED (APED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене APED (APED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 305,80K
$ 305,80K$ 305,80K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 974,49K
$ 974,49K$ 974,49K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 313,80K
$ 313,80K$ 313,80K
Исторический максимум:
$ 15,9361
$ 15,9361$ 15,9361
Исторический минимум:
$ 0,13723383845829235
$ 0,13723383845829235$ 0,13723383845829235
Текущая цена:
$ 0,3138
$ 0,3138$ 0,3138

Токеномика APED (APED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики APED (APED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APED, изучите текущую цену APED!

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История цены APED (APED)

Анализ истории цены APED помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.