Токеномика APED (APED) Откройте для себя ключевую информацию о APED (APED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о APED (APED) $APED — это больше, чем просто классический мем-токен; это символ единства всех обезьян в сети Ethereum. Обезьяны известны своей силой и способностью работать вместе для достижения общей цели. Это именно то, что означает $APED, объединяющий всех обезьян в сообществе, чтобы создать что-то большое, что-то, что выдержит испытание временем. Официальный сайт: https://apedcto.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Купить APED сейчас!

Токеномика и анализ цен APED (APED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене APED (APED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 305,80K $ 305,80K $ 305,80K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 974,49K $ 974,49K $ 974,49K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 313,80K $ 313,80K $ 313,80K Исторический максимум: $ 15,9361 $ 15,9361 $ 15,9361 Исторический минимум: $ 0,13723383845829235 $ 0,13723383845829235 $ 0,13723383845829235 Текущая цена: $ 0,3138 $ 0,3138 $ 0,3138 Узнайте больше о цене APED (APED)

Токеномика APED (APED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики APED (APED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APED, изучите текущую цену APED!

Как купить APED Заинтересованы в добавлении APED (APED) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки APED, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить APED на MEXC прямо сейчас!

История цены APED (APED) Анализ истории цены APED помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены APED прямо сейчас!

Прогноз цены APED Хотите узнать, куда может двигаться APED? Наша страница прогноза цены APED объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APED прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!