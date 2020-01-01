Токеномика Stella (ALPHA) Откройте для себя ключевую информацию о Stella (ALPHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stella (ALPHA) Официальный сайт: https://stellaxyz.io/ Whitepaper: https://docs.stellaxyz.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 Купить ALPHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Stella (ALPHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stella (ALPHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,08M $ 13,08M $ 13,08M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 935,00M $ 935,00M $ 935,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,99M $ 13,99M $ 13,99M Исторический максимум: $ 0,30303 $ 0,30303 $ 0,30303 Исторический минимум: $ 0,013673561919879743 $ 0,013673561919879743 $ 0,013673561919879743 Текущая цена: $ 0,01399 $ 0,01399 $ 0,01399 Узнайте больше о цене Stella (ALPHA)

Токеномика Stella (ALPHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stella (ALPHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPHA, изучите текущую цену ALPHA!

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