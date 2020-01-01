Токеномика AIPAD (AIPAD)

Токеномика AIPAD (AIPAD)

Откройте для себя ключевую информацию о AIPAD (AIPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AIPAD (AIPAD)

AIPad - это децентрализованная стартовая площадка, призванная демократизировать доступ к передовым стартапам в области искусственного интеллекта и предоставить обычным инвесторам возможность стать частью следующего большого события.

Официальный сайт:
https://www.aipad.tech/
Whitepaper:
https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system
Обозреватель блоков:
https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf

Токеномика и анализ цен AIPAD (AIPAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIPAD (AIPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,93M
$ 1,93M$ 1,93M
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 194,28M
$ 194,28M$ 194,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,99M
$ 1,99M$ 1,99M
Исторический максимум:
$ 0,28807
$ 0,28807$ 0,28807
Исторический минимум:
$ 0,00787151576235432
$ 0,00787151576235432$ 0,00787151576235432
Текущая цена:
$ 0,00993
$ 0,00993$ 0,00993

Токеномика AIPAD (AIPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AIPAD (AIPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIPAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIPAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIPAD, изучите текущую цену AIPAD!

Как купить AIPAD

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История цены AIPAD (AIPAD)

Анализ истории цены AIPAD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIPAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.