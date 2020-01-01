Токеномика AIPAD (AIPAD) Откройте для себя ключевую информацию о AIPAD (AIPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIPAD (AIPAD) AIPad - это децентрализованная стартовая площадка, призванная демократизировать доступ к передовым стартапам в области искусственного интеллекта и предоставить обычным инвесторам возможность стать частью следующего большого события. Официальный сайт: https://www.aipad.tech/ Whitepaper: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Обозреватель блоков: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Купить AIPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен AIPAD (AIPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIPAD (AIPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 194,28M $ 194,28M $ 194,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,99M $ 1,99M $ 1,99M Исторический максимум: $ 0,28807 $ 0,28807 $ 0,28807 Исторический минимум: $ 0,00787151576235432 $ 0,00787151576235432 $ 0,00787151576235432 Текущая цена: $ 0,00993 $ 0,00993 $ 0,00993 Узнайте больше о цене AIPAD (AIPAD)

Токеномика AIPAD (AIPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIPAD (AIPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIPAD, изучите текущую цену AIPAD!

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