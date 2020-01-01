Токеномика AEROBUD (AEROBUD)

Токеномика AEROBUD (AEROBUD)

Откройте для себя ключевую информацию о AEROBUD (AEROBUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AEROBUD (AEROBUD)

Вдохновением для создания AeroBud послужила собака-спасатель Sage. Он был создан на основе мемов, чтобы привлечь внимание к текущей ситуации с приютами для животных и сплотить сообщество вокруг токена. Его цель – создать сообщество, которое сможет делиться своей любовью к домашним животным в экосистеме Base и делать пожертвования в поддержку приютов для животных. Будучи токеном, ориентированным на сообщество, команда стремится к прозрачности, открыто публикуя все свои транзакции в социальных сетях. Aerobud обладает большей ликвидностью, чем большинство мемов, поскольку команда хотела создать более стабильный мемкоин.

Официальный сайт:
https://aerobud.org/
Whitepaper:
https://docs.aerobud.org/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

Токеномика и анализ цен AEROBUD (AEROBUD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AEROBUD (AEROBUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,34M
$ 7,34M$ 7,34M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 970,00M
$ 970,00M$ 970,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,57M
$ 7,57M$ 7,57M
Исторический максимум:
$ 0,03246
$ 0,03246$ 0,03246
Исторический минимум:
$ 0,000498990731193964
$ 0,000498990731193964$ 0,000498990731193964
Текущая цена:
$ 0,00757
$ 0,00757$ 0,00757

Токеномика AEROBUD (AEROBUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AEROBUD (AEROBUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AEROBUD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AEROBUD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEROBUD, изучите текущую цену AEROBUD!

Как купить AEROBUD

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История цены AEROBUD (AEROBUD)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.