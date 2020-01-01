Токеномика AEROBUD (AEROBUD) Откройте для себя ключевую информацию о AEROBUD (AEROBUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AEROBUD (AEROBUD) Вдохновением для создания AeroBud послужила собака-спасатель Sage. Он был создан на основе мемов, чтобы привлечь внимание к текущей ситуации с приютами для животных и сплотить сообщество вокруг токена. Его цель – создать сообщество, которое сможет делиться своей любовью к домашним животным в экосистеме Base и делать пожертвования в поддержку приютов для животных. Будучи токеном, ориентированным на сообщество, команда стремится к прозрачности, открыто публикуя все свои транзакции в социальных сетях. Aerobud обладает большей ликвидностью, чем большинство мемов, поскольку команда хотела создать более стабильный мемкоин. Официальный сайт: https://aerobud.org/ Whitepaper: https://docs.aerobud.org/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Купить AEROBUD сейчас!

Токеномика и анализ цен AEROBUD (AEROBUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AEROBUD (AEROBUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,34M $ 7,34M $ 7,34M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,57M $ 7,57M $ 7,57M Исторический максимум: $ 0,03246 $ 0,03246 $ 0,03246 Исторический минимум: $ 0,000498990731193964 $ 0,000498990731193964 $ 0,000498990731193964 Текущая цена: $ 0,00757 $ 0,00757 $ 0,00757 Узнайте больше о цене AEROBUD (AEROBUD)

Токеномика AEROBUD (AEROBUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AEROBUD (AEROBUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AEROBUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AEROBUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEROBUD, изучите текущую цену AEROBUD!

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