Токеномика AEROBUD (AEROBUD)
Информация о AEROBUD (AEROBUD)
Вдохновением для создания AeroBud послужила собака-спасатель Sage. Он был создан на основе мемов, чтобы привлечь внимание к текущей ситуации с приютами для животных и сплотить сообщество вокруг токена. Его цель – создать сообщество, которое сможет делиться своей любовью к домашним животным в экосистеме Base и делать пожертвования в поддержку приютов для животных. Будучи токеном, ориентированным на сообщество, команда стремится к прозрачности, открыто публикуя все свои транзакции в социальных сетях. Aerobud обладает большей ликвидностью, чем большинство мемов, поскольку команда хотела создать более стабильный мемкоин.
Токеномика и анализ цен AEROBUD (AEROBUD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AEROBUD (AEROBUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AEROBUD (AEROBUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AEROBUD (AEROBUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AEROBUD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AEROBUD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEROBUD, изучите текущую цену AEROBUD!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AEROBUD = 0,00757 USD