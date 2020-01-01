Токеномика 717ai by Virtuals (WIRE) Откройте для себя ключевую информацию о 717ai by Virtuals (WIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 717ai by Virtuals (WIRE) 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Whitepaper: https://www.717ai.io/wire-litepaper Купить WIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен 717ai by Virtuals (WIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 717ai by Virtuals (WIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 239,06K $ 239,06K $ 239,06K Общее предложение: $ 963,93M $ 963,93M $ 963,93M Оборотное предложение: $ 945,81M $ 945,81M $ 945,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 243,64K $ 243,64K $ 243,64K Исторический максимум: $ 0,0029766 $ 0,0029766 $ 0,0029766 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025276 $ 0,00025276 $ 0,00025276 Узнайте больше о цене 717ai by Virtuals (WIRE)

Токеномика 717ai by Virtuals (WIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 717ai by Virtuals (WIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIRE, изучите текущую цену WIRE!

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