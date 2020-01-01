Токеномика 5ire (5IRE)

Токеномика 5ire (5IRE)

Откройте для себя ключевую информацию о 5ire (5IRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 5ire (5IRE)

5ire - это двухцепочечная (EVM и WASM) блокчейн-экосистема, направленная на борьбу с глобальными проблемами устойчивости и соответствующая повестке дня ООН на 2030 год в области устойчивого развития. В основе 5ireChain (родной блокчейн 5ire) лежит механизм консенсуса SPoS (Sustainable Proof-of-Stake), который стимулирует валидаторов к устойчивому развитию для получения более высоких вознаграждений.

Официальный сайт:
https://5ire.org/
Whitepaper:
https://docs.5ire.org/
Обозреватель блоков:
https://explorer.5ire.network

Токеномика и анализ цен 5ire (5IRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 5ire (5IRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M
Общее предложение:
$ 1,50B
$ 1,50B$ 1,50B
Оборотное предложение:
$ 1,41B
$ 1,41B$ 1,41B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Исторический максимум:
$ 0,4735
$ 0,4735$ 0,4735
Исторический минимум:
$ 0,000913013531232859
$ 0,000913013531232859$ 0,000913013531232859
Текущая цена:
$ 0,001193
$ 0,001193$ 0,001193

Токеномика 5ire (5IRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 5ire (5IRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 5IRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 5IRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 5IRE, изучите текущую цену 5IRE!

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История цены 5ire (5IRE)

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Прогноз цены 5IRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.