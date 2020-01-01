Токеномика 5ire (5IRE) Откройте для себя ключевую информацию о 5ire (5IRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 5ire (5IRE) 5ire - это двухцепочечная (EVM и WASM) блокчейн-экосистема, направленная на борьбу с глобальными проблемами устойчивости и соответствующая повестке дня ООН на 2030 год в области устойчивого развития. В основе 5ireChain (родной блокчейн 5ire) лежит механизм консенсуса SPoS (Sustainable Proof-of-Stake), который стимулирует валидаторов к устойчивому развитию для получения более высоких вознаграждений. Официальный сайт: https://5ire.org/ Whitepaper: https://docs.5ire.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.5ire.network Купить 5IRE сейчас!

Токеномика и анализ цен 5ire (5IRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 5ire (5IRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 1,41B $ 1,41B $ 1,41B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,4735 $ 0,4735 $ 0,4735 Исторический минимум: $ 0,000913013531232859 $ 0,000913013531232859 $ 0,000913013531232859 Текущая цена: $ 0,001193 $ 0,001193 $ 0,001193 Узнайте больше о цене 5ire (5IRE)

Токеномика 5ire (5IRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 5ire (5IRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 5IRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 5IRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 5IRE, изучите текущую цену 5IRE!

Как купить 5IRE Заинтересованы в добавлении 5ire (5IRE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 5IRE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 5IRE на MEXC прямо сейчас!

История цены 5ire (5IRE) Анализ истории цены 5IRE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 5IRE прямо сейчас!

Прогноз цены 5IRE Хотите узнать, куда может двигаться 5IRE? Наша страница прогноза цены 5IRE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 5IRE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!