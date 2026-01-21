Новый тайваньский доллар (TWD) — это официальная валюта Тайваня, динамично развивающейся и энергичной экономики в Восточной Азии. Введённый в 1949 году, Новый тайваньский доллар заменил старый тайваньский доллар по соотношению, которое не было обнародовано публично, с целью борьбы с гиперинфляцией. Сегодня он является важнейшей составляющей тайваньской экономики и играет значимую роль в повседневных финансовых операциях.

Новый тайваньский доллар выпускается и находится под управлением Центрального банка Китайской Республики (Тайвань). Банк отвечает за поддержание стабильности TWD и реализацию денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение экономического роста. Кроме того, банк следит за обращением валюты и управляет международными валютными резервами страны.

На международном валютном рынке Новый тайваньский доллар обозначается кодом ISO 4217 — TWD. Однако внутри Тайваня его часто представляют символом NT$, чтобы отличать от других валют, номинированных в долларах. Он далее делится на субединицы, известные как центы или «цзяо», однако эти единицы практически не используются из-за их низкой стоимости.

Новый тайваньский доллар широко применяется во всех видах сделок на Тайване — от покупки продуктов на местном рынке до крупных приобретений, таких как недвижимость или транспортные средства. Он также используется в цифровых транзакциях: многие предприятия принимают платежи с помощью дебетовых и кредитных карт, онлайн-банкинга и даже мобильных платежных приложений.

TWD не так широко торгуется, как некоторые основные мировые валюты, такие как доллар США или евро. Тем не менее, он играет важную роль в экономике региона благодаря прочным торговым связям Тайваня с другими азиатскими странами. На стоимость Нового тайваньского доллара влияют различные факторы, включая экономические показатели Тайваня, процентные ставки и геополитические события.

В заключение можно сказать, что Новый тайваньский доллар является ключевым элементом экономической инфраструктуры Тайваня. Он способствует развитию коммерции и торговли, выступая в качестве средства обмена, единицы учёта и хранилища стоимости. По мере того как Тайвань продолжает расти и развиваться, возрастёт и роль и влияние Нового тайваньского доллара.