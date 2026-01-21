Бутанский нгултрум – это официальная и национальная валюта Королевства Бутан, государства, не имеющего выхода к морю, расположенного в восточных Гималаях. Он обозначается символом Nu. Этот денежный знак используется бутанцами в повседневной экономической жизни для всех видов транзакций – от покупки продуктов до оплаты услуг. Следует отметить, что индийская рупия также принимается в качестве законного платежного средства в Бутане в силу тесных экономических и политических связей между Бутаном и Индией.

Эмиссией и регулированием бутанского нгултрума занимается Королевское валютное управление Бутана – центральный банк страны. Валюта выпускается как в виде монет, так и в виде банкнот. Монеты чеканятся номиналами 5, 10, 20, 25 и 50 чхертхунгов, тогда как банкноты печатаются номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 нгултрумов. На банкнотах и монетах представлены сложные дизайны, отражающие богатое культурное наследие и природную красоту страны.

Бутанский нгултрум является фиатной валютой, то есть он не подкреплен физическим товаром, таким как золото или серебро. Вместо этого его стоимость основывается на доверии и уверенности людей, использующих эту валюту. Курс бутанского нгултрума по отношению к другим валютам определяется динамикой валютного рынка.

На мировом финансовом рынке бутанский нгултрум не обращается так широко, как другие основные валюты. Во многом это обусловлено экономической политикой Бутана, ориентированной на показатель валового национального счастья, а не валового внутреннего продукта, что ограничивает степень его вовлечённости в мировую экономику. В результате бутанский нгултрум, как правило, недоступен на валютных рынках за пределами Бутана и Индии.

В заключение можно сказать, что бутанский нгултрум является важным символом экономики и культуры Бутана. Его использование, управление и стоимость тесно связаны с уникальной экономической политикой страны и прочными связями с Индией. Он играет ключевую роль в национальной экономике и служит средством обмена товарами и услугами внутри страны. Как и все валюты, курс бутанского нгултрума подвержен изменениям в зависимости от различных экономических факторов.