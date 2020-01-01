Токеномика 4547 (4547) Откройте для себя ключевую информацию о 4547 (4547), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 4547 (4547) 4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade. Официальный сайт: https://4547onsol.xyz/ Купить 4547 сейчас!

Токеномика и анализ цен 4547 (4547) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 4547 (4547), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,80K $ 27,80K $ 27,80K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,80K $ 27,80K $ 27,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000278 $ 0,0000278 $ 0,0000278 Узнайте больше о цене 4547 (4547)

Токеномика 4547 (4547): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 4547 (4547) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 4547, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 4547. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 4547, изучите текущую цену 4547!

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