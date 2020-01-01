Токеномика 3SPACE ART (PACE) Откройте для себя ключевую информацию о 3SPACE ART (PACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен 3SPACE ART (PACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 3SPACE ART (PACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 679,47K $ 679,47K $ 679,47K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 66,02M $ 66,02M $ 66,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Исторический максимум: $ 0,298335 $ 0,298335 $ 0,298335 Исторический минимум: $ 0,00550205 $ 0,00550205 $ 0,00550205 Текущая цена: $ 0,01028083 $ 0,01028083 $ 0,01028083 Узнайте больше о цене 3SPACE ART (PACE)

Токеномика 3SPACE ART (PACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 3SPACE ART (PACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PACE, изучите текущую цену PACE!

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