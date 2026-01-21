Азербайджанский манат – это официальная валюта Азербайджана, страны, расположенной в регионе Южного Кавказа в Евразии. Эмиссией и управлением валюты занимается Центральный банк Азербайджана, который играет ключевую роль в денежно-кредитной политике страны. Символ валюты – ₼, а ее ISO-код – AZN.

Манат делится на 100 более мелких единиц, известных как кяпик. Валюта используется во всех экономических операциях в стране – от покупки товаров и услуг до уплаты налогов и государственных сборов. Она также является средством обмена в финансовом секторе и применяется для оценки активов, погашения долгов, а также измерения стоимости предприятий и инвестиций.

Стоимость маната по отношению к другим валютам определяется на рынке иностранной валюты и может колебаться под влиянием различных факторов, включая экономические показатели, геополитические события и рыночные настроения. Следует отметить, что при необходимости Центральный банк Азербайджана имеет возможность вмешиваться на рынке иностранной валюты для стабилизации курса маната.

В повседневной экономической жизни Азербайджана манат используется как в физическом, так и в цифровом виде. Физические банкноты и монеты обычно применяются для мелких и средних транзакций, тогда как цифровые или электронные манаты чаще используются для крупных сделок и онлайн-платежей. Финансовая система страны хорошо развита и поддерживает широкий спектр способов оплаты, включая банковские переводы, кредитные карты, мобильные платежи и цифровые кошельки.

В целом, азербайджанский манат играет важнейшую роль в экономике Азербайджана. Он способствует бесперебойному функционированию экономической деятельности страны и служит средством сбережения для его граждан. Манат является важным элементом денежной системы Азербайджана, и его стоимость и стабильность внимательно отслеживаются Центральным банком Азербайджана.