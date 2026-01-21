Свази Лилангене — официальная валюта Королевства Эсватини, ранее известного как Свазиленд, небольшого государства в южной части Африки. Она выпускается и регулируется Центральным банком Эсватини, который отвечает за поддержание стабильности и стоимости валюты. Свази Лилангене играет ключевую роль в экономике страны, поскольку используется во всех видах финансовых операций — от повседневных покупок до крупномасштабных деловых сделок.

В физическом виде свази Лилангене выпускается как в монетах, так и в банкнотах. Монеты представлены в различных номиналах: 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 эмалангене; банкноты выпускаются номиналами 10, 20, 50, 100 и 200 эмалангене. Термин «лилангене» употребляется в единственном числе, а для множественного числа используется слово «эмалангене». Такое название глубоко укоренилось в культуре и языке народа свази.

Свази Лилангене привязана к южноафриканскому ранду по паритету, то есть один Лилангене равен одному ранду. Это обусловлено участием Эсватини в Общем валютном пространстве (CMA), в которое также входят Лесото и Намибия. Данное соглашение позволяет свободно перемещаться и обмениваться рандом на территории Эсватини, поэтому часто можно встретить оба вида валют в обращении. Однако Лилангене не является законным платежным средством за пределами Эсватини.

Как фиатная валюта, стоимость свази Лилангене не обеспечивается физическим товаром, таким как золото или серебро, а зависит от доверия и уверенности людей, использующих эту валюту. Центральный банк Эсватини обладает полномочиями контролировать денежную массу в экономике, что может влиять на уровень инфляции и экономическую стабильность.

В заключение можно сказать, что свази Лилангене — это не просто средство обмена, но и символ суверенитета и экономической независимости Эсватини. Она играет важную роль в финансовой системе страны и является необходимым элементом для функционирования её экономики. Управление Центральным банком Эсватини над Лилангене имеет решающее значение для сохранения его стабильности и стоимости в условиях глобальных экономических изменений.