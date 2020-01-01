Токеномика 0xGen (XGN)

Токеномика 0xGen (XGN)

Откройте для себя ключевую информацию о 0xGen (XGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 0xGen (XGN)

0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.

Официальный сайт:
https://0xgen.io/
Whitepaper:
https://docs.0xgen.io/

Токеномика и анализ цен 0xGen (XGN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0xGen (XGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,86K
$ 81,86K$ 81,86K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 426,07M
$ 426,07M$ 426,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 192,12K
$ 192,12K$ 192,12K
Исторический максимум:
$ 0,02022073
$ 0,02022073$ 0,02022073
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00019212
$ 0,00019212$ 0,00019212

Токеномика 0xGen (XGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 0xGen (XGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XGN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XGN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XGN, изучите текущую цену XGN!

Прогноз цены XGN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.