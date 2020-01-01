Токеномика 0xGen (XGN) Откройте для себя ключевую информацию о 0xGen (XGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 0xGen (XGN) 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Официальный сайт: https://0xgen.io/ Whitepaper: https://docs.0xgen.io/ Купить XGN сейчас!

Токеномика и анализ цен 0xGen (XGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0xGen (XGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,86K $ 81,86K $ 81,86K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 426,07M $ 426,07M $ 426,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 192,12K $ 192,12K $ 192,12K Исторический максимум: $ 0,02022073 $ 0,02022073 $ 0,02022073 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019212 $ 0,00019212 $ 0,00019212 Узнайте больше о цене 0xGen (XGN)

Токеномика 0xGen (XGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0xGen (XGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XGN, изучите текущую цену XGN!

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