Что такое SSWP? Введение в цифровые активы

SSWP (Suiswap) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу Suiswap, построенную на блокчейне SUI. Запущенная для удовлетворения потребности в безопасной, быстрой и гибкой торговой среде внутри экосистемы SUI, SSWP служит родным токеном протокола Suiswap. Её основная цель — облегчение децентрализованного обмена токенами, предоставление ликвидности и управление, позволяя пользователям участвовать в управлении платформой и распределении доходов. Используя передовую технологию автоматического маркет-мейкера (AMM), Suiswap позволяет пользователям обменивать токены, предоставлять ликвидность SSWP и получать вознаграждения, обеспечивая высокий уровень безопасности, низкие транзакционные издержки и быстрое исполнение.

Suiswap был основан командой профессионалов в области блокчейна с глубокими знаниями в сфере децентрализованных финансов (DeFi), разработки смарт-контрактов и экосистемы блокчейна SUI. Видение основателей заключалось в создании платформы, способной преобразить торговлю цифровыми активами, сделав её более доступной, эффективной и ориентированной на сообщество благодаря инновационному применению технологии блокчейн. С момента своего создания экосистема SSWP достигла нескольких значительных вех, включая успешный запуск своей основной сети, введение собственного токена SSWP и установление стратегических партнерств внутри экосистемы SUI. Проект привлек внимание благодаря своей надежной технической базе и приверженности децентрализации, что позиционирует SSWP как ключевого игрока в секторе DeFi.

Экосистема Suiswap состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного решения для пользователей DeFi:

Платформа AMM Suiswap:

Ядро экосистемы, эта платформа автоматического маркет-мейкера позволяет пользователям беспрепятственно обменивать токены в блокчейне SUI. Используя пулы ликвидности SSWP, платформа обеспечивает эффективное ценообразование и минимальное скольжение, что делает её ведущим решением для децентрализованной торговли внутри экосистемы SUI.

Предоставление ликвидности и фарминг доходности:

Пользователи могут предоставлять ликвидность в различные пулы и получать токены SSWP в качестве вознаграждения. Это стимулирует участие и помогает поддерживать высокую ликвидность, которая необходима для удобного торгового опыта. Механизм фарминга доходности SSWP разработан для вознаграждения долгосрочных участников и поддержки роста платформы.

Управление и стейкинг:

Держатели SSWP могут участвовать в управлении платформы, голосуя за предложения, формирующие будущее Suiswap. Кроме того, стейкинг токенов SSWP позволяет пользователям получать дополнительные вознаграждения, ещё больше выравнивая интересы сообщества с развитием платформы.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную и самодостаточную среду, где SSWP выступает в роли утилитарного и управленческого токена, обеспечивающего все взаимодействия внутри сети.

Сектор децентрализованных финансов сталкивается с несколькими критическими проблемами, которые SSWP стремится решить:

Фрагментированная ликвидность:

Многие платформы DeFi страдают от низкой ликвидности, что приводит к высокому скольжению и плохому торговому опыту. Модель AMM Suiswap и стимулируемое предоставление ликвидности SSWP помогает объединять и углублять пулы ликвидности, улучшая исполнение сделок для всех пользователей.

Централизованный контроль и отсутствие управления сообществом:

Традиционные биржи и некоторые платформы DeFi часто контролируются небольшой группой, ограничивая участие пользователей в принятии решений. SSWP вводит надежную модель управления, предоставляя держателям токенов SSWP возможность влиять на развитие и операции платформы.

Ограниченная полезность и стимулы для владельцев токенов:

Многие токены не имеют значимых вариантов использования, что снижает их долгосрочную ценность. SSWP решает эту проблему, предлагая несколько вариантов использования, включая управление, стейкинг и будущее использование для оплаты комиссий за транзакции, обеспечивая постоянный спрос и вовлеченность в экосистему SSWP.

Используя технологию блокчейн и подход, ориентированный на сообщество, SSWP предлагает безопасное, эффективное и инклюзивное решение, которое трансформирует, как пользователи взаимодействуют с децентрализованными торговыми платформами.

Общее выпускание цифрового токена SSWP (Suiswap) составляет 10 000 000 000 SSWP. Пропорциональное распределение SSWP выглядит следующим образом:

Ликвидность и фарминг доходности: 38% (распределяется в течение 48 месяцев)

38% (распределяется в течение 48 месяцев) Команды, советники: 30% (заблокировано на 12 месяцев, затем выпускается в течение 24 месяцев)

30% (заблокировано на 12 месяцев, затем выпускается в течение 24 месяцев) IDO (Первоначальное DEX-предложение): 12% (полностью разблокировано при запуске)

12% (полностью разблокировано при запуске) Частный, начальный раунд: 13% (20% разблокировано при TGE, остаток в течение 6 месяцев)

13% (20% разблокировано при TGE, остаток в течение 6 месяцев) Награды за ликвидность: 4% (для программ сообщества)

4% (для программ сообщества) Аирдроп: 2% (для ранних сторонников и участников)

2% (для ранних сторонников и участников) Ликвидность SSWP/SUI: 1% (используется как начальная ликвидность для токена)

Эти распределения определяют, как общее предложение SSWP распределяется между различными участниками и целями внутри экосистемы Suiswap.

Внутри экосистемы Suiswap SSWP выполняет несколько функций:

Управление: Держатели SSWP могут голосовать за предложения, влияющие на будущее платформы, обеспечивая управляемое сообществом развитие экосистемы SSWP.

Держатели SSWP могут голосовать за предложения, влияющие на будущее платформы, обеспечивая управляемое сообществом развитие экосистемы SSWP. Вознаграждения за предоставление ликвидности: Пользователи, предоставляющие ликвидность в пулы SSWP, получают вознаграждение в виде токенов SSWP, стимулируя участие и поддержку ликвидности платформы.

Пользователи, предоставляющие ликвидность в пулы SSWP, получают вознаграждение в виде токенов SSWP, стимулируя участие и поддержку ликвидности платформы. Стейкинг: SSWP можно стейкать для получения дополнительных вознаграждений, поощряя долгосрочное владение и стабильность сети.

SSWP можно стейкать для получения дополнительных вознаграждений, поощряя долгосрочное владение и стабильность сети. Будущие платежи за газ: Планируется использовать SSWP для оплаты транзакций (газа) внутри блокчейна SUI через кошелек Suiswap, что ещё больше расширит его полезность.

При запуске токены, выделенные на IDO (12%), полностью разблокированы, тогда как другие распределения SSWP следуют специфическим графикам разблокировки для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Например, токены команды и советников заблокированы на 12 месяцев, а затем выпускаются в течение 24 месяцев, а токены частного и начального раундов частично разблокированы при событии генерации токена (TGE) и остальные распределены в течение шести месяцев.

SSWP реализует децентрализованную модель управления, позволяя держателям токенов SSWP предлагать и голосовать за изменения в протоколе. Механизмы стейкинга SSWP позволяют пользователям получать вознаграждения, с доходами, определяемыми участием в сети и производительностью платформы.

SSWP представляет собой инновационное решение в секторе DeFi, решая ключевые проблемы благодаря своей продвинутой платформе AMM и надежной модели управления. С растущей пользовательской базой и комплексной экосистемой SSWP демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как пользователи взаимодействуют с децентрализованной торговлей и предоставлением ликвидности.