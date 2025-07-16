Что такое Side Protocol? Руководство по новой финансовой инфраструктуре Bitcoin





В пространстве блокчейна Bitcoin долгое время служил краеугольным камнем децентрализованных финансов. Однако по мере роста мирового спроса на более разнообразные финансовые приложения масштабируемость и функциональность Bitcoin становятся все более ограниченными. Именно здесь на помощь приходит Side Protocol . Side представляет революционное решение для расширения экосистемы Bitcoin, расширяя возможности разработчиков и пользователей новыми способами и помогая BTC превратиться в действительно глобальную суверенную валюту.









Side Protocol – это масштабируемый уровень Bitcoin и первый блокчейн dPoS (Delegated Proof of Stake) 1 уровня, полностью совместимый с Bitcoin. Он призван возглавить будущее развитие финансов Bitcoin, сочетая безопасность Bitcoin с масштабируемостью высокопроизводительных сетей, обеспечивая новую инфраструктуру для разработки децентрализованных приложений (dApp). Side Protocol призван привлечь миллиарды пользователей по всему миру и помочь BTC стать всемирно признанной основной валютой.





Основные функции Side Protocol включают:

Полная совместимость с активами Bitcoin , позволяющая BTC циркулировать без кроссчейн мостов.

Использует механизм консенсуса dPoS для обеспечения эффективного, безопасного и масштабируемого управления ончейн.

Модульная архитектура , поддерживающая гибкую масштабируемость, что облегчает разработчикам создание различных приложений, таких как DeFi, платежи и управление активами.

Интернет-инфраструктура, ориентированная на Bitcoin, рассчитанная на обслуживание миллиардов пользователей по всему миру.

С помощью протокола Side Protocol Bitcoin превращается из простого хранилища стоимости в основополагающую силу всеобъемлющей финансовой экосистемы.









В экосистеме Side Protocol BTC выступает в качестве основного актива во всех продуктах, а SIDE является нативным утилитарным токеном Side Protocol и играет важную роль в сети. Его основные функции включают:













Будучи финансовым расширением для Bitcoin, Side Protocol имеет четкую модель доходов. Комиссии, получаемые от таких продуктов, как Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, нативный DEX и будущие приложения, используются протоколом для регулярного выкупа и сжигания токенов SIDE. Этот дефляционный механизм неуклонно повышает дефицит, и тем самым ценность SIDE.









В сети Side, помимо BTC, пользователи могут оплачивать транзакции токенами SIDE. За все операции в сети (такие как переводы и исполнение контрактов) взимается комиссия, которая используется для вознаграждения участников нодов, а также для предотвращения спам-транзакций и атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), что обеспечивает безопасность и стабильность сети.









Side Chain – важнейший компонент архитектуры протокола Side Protocol, работающий на основе механизма доказательства доли владения (Proof-of-Stake, PoS) с поддержкой делегирования. Пользователи могут делегировать свои токены SIDE нодам-валидаторам, чтобы заработать вознаграждение за стейкинг и одновременно внести активный вклад в безопасность и операционную стабильность сети.









Держатели SIDE имеют право участвовать в децентрализованном управлении протоколом. Это включает в себя голосование по основным решениям сети, таким как корректировка параметров протокола, обновление системы и распределение казначейских средств. Благодаря токенам SIDE сообщество получает реальный контроль над будущим направлением развития протокола Side.









В ноябре 2024 года Side Protocol запустила событие Genesis Drop – первую инициативу по раздаче токенов, направленную на поощрение ранних пользователей, разработчиков и партнеров.





Согласно официальной информации, опубликованной Side Protocol, в ходе события было отправлено в общей сложности 100 миллионов токенов SIDE с помощью аирдропов. Конкретные коэффициенты распределения представлены в таблице ниже:





Категория Коэффициентраспределения Критерии Примечания Активные пользователи Bitcoin 30% Расходы на сетевые комиссии в прошлом > 0,005 BTC Ограничено на 50 000 адресов, 600 SIDE на адрес Члены сообщества NFT 10,50% Приглашенные члены сообществ NFT Охватывает экосистемы BTC, Cosmos, Solana и Ethereum Стейкеры ATOM 15% Пользователи, которые совершили стейкинг ATOM в экосистеме Cosmos Включая пользователей Hydro Инсайдеры тестовой сети 32% Пользователи, выполнившие задания тестовой сети и предоставившие адреса Разделены на 11 уровней вознаграждений, без ограничения FCFS Валидаторы и операторы мостов Назначенные вознаграждения Активное участие в работе нодов тестовой сети и кроссчейн мостов Должны общаться через Discord, распределены вручную Вкладчики общественных товаров 1% Участники, поддерживающие проекты общественных товаров AEZ Включая доноров DoraHacks, избирателей и стейкеров DORA Участники социальных событий 5% События в белом списке социальных сетей Подробности в ближайшее время





Протокол Side Protocol переопределяет возможности ончейн приложений Bitcoin. В основе всего этого лежит токен SIDE: основная сила, которая не только представляет права на управление и участие в сети, но и несет в себе значительный потенциал для роста стоимости. Genesis Drop – это больше, чем просто аирдроп; это возможность стать одним из первых создателей в экосистеме Side.









Будучи первым блокчейном dPoS 1 уровня, полностью совместимым с Bitcoin, Side Protocol не только расширяет границы использования Bitcoin, но и создает высокопроизводительную, безопасную и децентрализованную финансовую инфраструктуру для пользователей по всему миру. Благодаря таким механизмам, как захват стоимости, сетевые стимулы и расширение возможностей управления, Side создает динамичную и масштабируемую экосистему с долгосрочным потенциалом роста.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.







