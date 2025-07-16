В пространстве блокчейна Bitcoin долгое время служил краеугольным камнем децентрализованных финансов. Однако по мере роста мирового спроса на более разнообразные финансовые приложения масштабируемостьВ пространстве блокчейна Bitcoin долгое время служил краеугольным камнем децентрализованных финансов. Однако по мере роста мирового спроса на более разнообразные финансовые приложения масштабируемость
Что такое Side Protocol? Руководство по новой финансовой инфраструктуре Bitcoin

Что такое Side Protocol? Руководство по новой финансовой инфраструктуре Bitcoin

16 июля 2025 г.
0m
В пространстве блокчейна Bitcoin долгое время служил краеугольным камнем децентрализованных финансов. Однако по мере роста мирового спроса на более разнообразные финансовые приложения масштабируемость и функциональность Bitcoin становятся все более ограниченными. Именно здесь на помощь приходит Side Protocol. Side представляет революционное решение для расширения экосистемы Bitcoin, расширяя возможности разработчиков и пользователей новыми способами и помогая BTC превратиться в действительно глобальную суверенную валюту.

1. Что такое Side Protocol


Side Protocol – это масштабируемый уровень Bitcoin и первый блокчейн dPoS (Delegated Proof of Stake) 1 уровня, полностью совместимый с Bitcoin. Он призван возглавить будущее развитие финансов Bitcoin, сочетая безопасность Bitcoin с масштабируемостью высокопроизводительных сетей, обеспечивая новую инфраструктуру для разработки децентрализованных приложений (dApp). Side Protocol призван привлечь миллиарды пользователей по всему миру и помочь BTC стать всемирно признанной основной валютой.

Основные функции Side Protocol включают:
  • Полная совместимость с активами Bitcoin, позволяющая BTC циркулировать без кроссчейн мостов.
  • Использует механизм консенсуса dPoS для обеспечения эффективного, безопасного и масштабируемого управления ончейн.
  • Модульная архитектура, поддерживающая гибкую масштабируемость, что облегчает разработчикам создание различных приложений, таких как DeFi, платежи и управление активами.
  • Интернет-инфраструктура, ориентированная на Bitcoin, рассчитанная на обслуживание миллиардов пользователей по всему миру.
С помощью протокола Side Protocol Bitcoin превращается из простого хранилища стоимости в основополагающую силу всеобъемлющей финансовой экосистемы.

2. Что такое токен SIDE


В экосистеме Side Protocol BTC выступает в качестве основного актива во всех продуктах, а SIDE является нативным утилитарным токеном Side Protocol и играет важную роль в сети. Его основные функции включают:


2.1 Механизм извлечения ценности


Будучи финансовым расширением для Bitcoin, Side Protocol имеет четкую модель доходов. Комиссии, получаемые от таких продуктов, как Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, нативный DEX и будущие приложения, используются протоколом для регулярного выкупа и сжигания токенов SIDE. Этот дефляционный механизм неуклонно повышает дефицит, и тем самым ценность SIDE.

2.2 Платежи за транзакционные комиссии


В сети Side, помимо BTC, пользователи могут оплачивать транзакции токенами SIDE. За все операции в сети (такие как переводы и исполнение контрактов) взимается комиссия, которая используется для вознаграждения участников нодов, а также для предотвращения спам-транзакций и атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), что обеспечивает безопасность и стабильность сети.

2.3 Стейкинг и безопасность сети


Side Chain – важнейший компонент архитектуры протокола Side Protocol, работающий на основе механизма доказательства доли владения (Proof-of-Stake, PoS) с поддержкой делегирования. Пользователи могут делегировать свои токены SIDE нодам-валидаторам, чтобы заработать вознаграждение за стейкинг и одновременно внести активный вклад в безопасность и операционную стабильность сети.

2.4 Управление ончейн


Держатели SIDE имеют право участвовать в децентрализованном управлении протоколом. Это включает в себя голосование по основным решениям сети, таким как корректировка параметров протокола, обновление системы и распределение казначейских средств. Благодаря токенам SIDE сообщество получает реальный контроль над будущим направлением развития протокола Side.

3. Как получить токены SIDE: Аирдроп и коэффициент распределения


В ноябре 2024 года Side Protocol запустила событие Genesis Drop – первую инициативу по раздаче токенов, направленную на поощрение ранних пользователей, разработчиков и партнеров.

Согласно официальной информации, опубликованной Side Protocol, в ходе события было отправлено в общей сложности 100 миллионов токенов SIDE с помощью аирдропов. Конкретные коэффициенты распределения представлены в таблице ниже:

Категория
Коэффициентраспределения
Критерии
Примечания
Активные пользователи Bitcoin
30%
Расходы на сетевые комиссии в прошлом > 0,005 BTC
Ограничено на 50 000 адресов, 600 SIDE на адрес
Члены сообщества NFT
10,50%
Приглашенные члены сообществ NFT
Охватывает экосистемы BTC, Cosmos, Solana и Ethereum
Стейкеры ATOM
15%
Пользователи, которые совершили стейкинг ATOM в экосистеме Cosmos
Включая пользователей Hydro
Инсайдеры тестовой сети
32%
Пользователи, выполнившие задания тестовой сети и предоставившие адреса
Разделены на 11 уровней вознаграждений, без ограничения FCFS
Валидаторы и операторы мостов
Назначенные вознаграждения
Активное участие в работе нодов тестовой сети и кроссчейн мостов
Должны общаться через Discord, распределены вручную
Вкладчики общественных товаров
1%
Участники, поддерживающие проекты общественных товаров AEZ
Включая доноров DoraHacks, избирателей и стейкеров DORA
Участники социальных событий
5%
События в белом списке социальных сетей
Подробности в ближайшее время

Протокол Side Protocol переопределяет возможности ончейн приложений Bitcoin. В основе всего этого лежит токен SIDE: основная сила, которая не только представляет права на управление и участие в сети, но и несет в себе значительный потенциал для роста стоимости. Genesis Drop – это больше, чем просто аирдроп; это возможность стать одним из первых создателей в экосистеме Side.



Будучи первым блокчейном dPoS 1 уровня, полностью совместимым с Bitcoin, Side Protocol не только расширяет границы использования Bitcoin, но и создает высокопроизводительную, безопасную и децентрализованную финансовую инфраструктуру для пользователей по всему миру. Благодаря таким механизмам, как захват стоимости, сетевые стимулы и расширение возможностей управления, Side создает динамичную и масштабируемую экосистему с долгосрочным потенциалом роста.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


