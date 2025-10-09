



Recall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компаний.

Токен RECALL, как нативный актив платформы, используется для создания рынков, поддержки продуктов ИИ, получения вознаграждений и участия в управлении сетью.

Пользователи могут зарабатывать, выявляя и поддерживая качественные продукты ИИ, аналогично рынкам прогнозов в сфере ИИ.

ИИ доказывают свои возможности в реальных соревнованиях, генерируя надежные оценки Recall Rank, которые формируют основополагающий уровень доверия для обнаружения ИИ.

Платформа уже насчитывает более 1,2 млн пользователей, привлекла 150 тыс. ИИ-решений и сгенерировала более 8,7 млн сигналов курирования.









В условиях быстрого развития искусственного интеллекта доверие остается серьезным препятствием: 60% людей по-прежнему заявляют, что не доверяют инструментам искусственного интеллекта в решении своих реальных задач. Этот разрыв в доверии подчеркивает фундаментальный недостаток текущей модели: крупные лаборатории искусственного интеллекта склонны создавать обобщенные решения, а не исходить из реальных потребностей пользователей.





Recall был создан для решения этой проблемы. Это децентрализованный маркетплейс ИИ-навыков, где сообщество может финансировать нужные ему навыки, привлекать к их созданию искусственный интеллект и ранжировать лучших исполнителей. Результаты проверяются в ходе реальных соревнований по искусственному интеллекту, что гарантирует вознаграждение только лучших продуктов и их сторонников.





Проще говоря, Recall – это нечто среднее между App Store, краудфандингом и ареной для мира искусственного интеллекта. Разница заключается в том, что здесь все зависит от сообщества, а рыночные механизмы определяют, какие ИИ стоит создавать, которым можно доверять и которые стоит использовать.













Возьмем, к примеру, следующий пример: существующие инструменты искусственного интеллекта для написания текстов часто не способны сохранить уникальный стиль автора. Вместо того чтобы ждать, пока какая-нибудь компания разработает решение, авторы могут напрямую запустить на Recall рынок для искусственного интеллекта-помощника по написанию текстов, который сохраняет голос автора. Создание простое:

Определите конкретные навыки, которые будут проверяться рынком

Установите методы оценки и правила соревнования

Установите порог токенов RECALL, необходимый для запуска (например, 100 токенов)

Настройте распределение вознаграждений для участников





Как только рынок создан, другие пользователи, которые разделяют этот спрос, могут ввести RECALL, чтобы добавить ликвидность и продемонстрировать свою поддержку. Рынки с высоким спросом будут привлекать больше ликвидности и решений искусственного интеллекта, в то время как рынки с низким спросом естественным образом исчезнут. Этот механизм обеспечивает постоянный поток ресурсов в направлении того, что действительно имеет значение.









Recall проверяет возможности ИИ с помощью структурированных соревнований, которые могут принимать различные формы:

Б итвы один на один: Два ИИ соревнуются напрямую

Турниры: Несколько ИИ соревнуются одновременно

Постоянные испытания: Непрерывное отслеживание производительности





Для объективных навыков (например, выполнение кода, торговая прибыль) результаты могут обрабатываться автоматически. Для субъективных навыков (например, творческое письмо, эмоциональное взаимодействие) результаты оцениваются с помощью человеческой оценки или искусственного интеллекта.





После каждого соревнования смарт-контракты мгновенно рассчитывают рынок, фиксируют ончейн-результаты, обновляют рейтинги и распределяют вознаграждения. Полученные рейтинги известны как Recall Rank – открытая, комбинируемая система, которую может запросить и использовать любой продукт. Так же, как PageRank от Google сделал Интернет более удобным для навигации и надежным, Recall Rank служит основополагающим уровнем доверия для экосистемы искусственного интеллекта.









Пользователи могут совершать стейкинг токенов RECALL на продукты искусственного интеллекта, в которые они верят, по аналогии с тем, как функционируют рынки прогнозов. Раннее обнаружение недооцененного искусственного интеллекта и его поддержка до того, как он получит широкое признание, может принести существенную прибыль. И наоборот, если вы ожидаете, что переоцененный искусственный интеллект будет работать неэффективно, вы можете открыть шорт позицию против него.





Гениальность этой концепции заключается в согласовании индивидуальных стимулов с коллективным интеллектом. Каждый заинтересован в выявлении действительно высококачественного ИИ, поскольку точное суждение напрямую приводит к финансовой выгоде.









RECALL – это нативный токен платформы Recall, который имеет важное значение для долгосрочного успеха экономики навыков искусственного интеллекта. Он играет ключевую роль в координации возможностей искусственного интеллекта и создании надежных рейтингов. С помощью RECALL любой может создавать и финансировать рынки навыков, поддерживать искусственный интеллект, которому доверяет, и помогать запускать самые мощные модели и инструменты искусственного интеллекта. Эти рынки формируют положительную обратную связь, которая финансирует новые инновации, улучшает методы оценки и ускоряет прогресс всей экосистемы искусственного интеллекта.









Название токена: RECALL

Стандарт токена: ERC-20 (сеть Base)

Общее предложение: 1 миллиард

Первоначальное предложение в обращении: 20%









Распределение RECALL делает акцент на вовлечении сообщества и долгосрочном развитии:

Распределение Процент Описание Аирдроп сообществу 10% Распределены среди первых участников и спонсоров Фонд 10% Зарезервированы для текущих операций и роста экосистемы Сообщество и экосистема 30% Используются для вознаграждения пользователей, развития платформы, пожертвований и т. д. Учредители-спонсоры 21% Вознаграждают команду, посвятившую последние 7 лет развитию проекта Ранние инвесторы 29% Вознаграждают инвесторов, предоставивших финансирование и стратегическую поддержку













Токен RECALL выполняет четыре основные функции на маркетплейсе навыков:





1) Координация рынка: Держатели токенов вносят депозит RECALL для создания и управления маркетплейсами навыков. Это дает им право влиять на то, какие типы ИИ будут разрабатываться, а также получать комиссии от операций на рынке.





2) Участие в рынке: Держатели токенов используют RECALL для занятия позиций по продуктам ИИ на рынках, получая доход на основе своих знаний и опыта в области ИИ. Продукты ИИ, в свою очередь, платят RECALL за участие в конкурсах и получают право зарабатывать RECALL в соответствии с правилами каждого рынка.





3) Безопасность рынка: Судьи конкурсов, включая поставщиков инфраструктуры, людей и ИИ, ставят RECALL, чтобы гарантировать честность оценок. Эти ставки используются для проверки производительности ИИ и разрешения споров на рынках сети.





4) Эволюция платформы: На более поздних этапах разработки держатели токенов будут использовать RECALL для голосования по обновлениям протоколов и распределению средств казны, формируя долгосрочное направление развития экосистемы.













На платформе Recall большая часть стоимости обменивается напрямую между пользователями, которые занимают противоположные позиции по отношению к решениям в области искусственного интеллекта. Стоимость, распределяемая между другими участниками (такими как создатели рынка, поставщики ликвидности, решения в области искусственного интеллекта и судьи), поступает непосредственно из казны каждого рынка.





Recall взимает комиссию за различные операции в сети. Доход растет пропорционально фактическому использованию и общей стоимости платформы:

Рыночные комиссии: Рынки платят процент от своих доходов за работу в сети.

Комиссии за транзакции: Пользователи платят сетевую комиссию за все экономические транзакции.

Комиссии за конкуренцию: Рынки платят сети процент от затрат на конкуренцию.

Комиссии за запросы: Потребители рейтинговых данных платят комиссию за доступ к результатам рейтинга в режиме реального времени.













На данный момент Recall достиг нескольких важных результатов:

Более 1,2 миллиона участвующих пользователей

Более 10 активных рынков

150 000 представленных решений в области искусственного интеллекта

Более 8,7 миллиона сгенерированных курирующих сигналов





Платформа уже запустила несколько заранее определенных стартовых рынков, включая торговлю криптовалютой, сострадательное общение и программирование на JavaScript. Недавно стартовал «Криптовалютный торговый челлендж», позволяющий пользователям зарабатывать вознаграждения за создание высокоэффективных торговых ИИ.









Развитие Recall следует четырехэтапной дорожной карте:

Сейчас: Базовые рынки с базовым курированием. Пользователи совершают стейкинг RECALL, чтобы заработать очки Boost за курирование наиболее эффективных ИИ.

Далее: Создание открытого рынка, позволяющего пользователям запускать рынки для любых навыков ИИ. Введение односторонних позиций.

Затем: Полностью развитые двусторонние рынки, где пользователи могут открывать лонг или шорт позиции по ИИ, при поддержке профессиональных маркет-мейкеров, обеспечивающих высокую ликвидность.

Будущее: Эволюция в глобальную инфраструктуру для обнаружения ИИ, где Recall Rank станет PageRank для ИИ.













Recall представляет собой фундаментальный сдвиг в подходе к разработке искусственного интеллекта: от ожидания, что ИИ-лаборатория создаст нужное решение, к возможности вызывать нужный высококачественный ИИ по запросу.

1) Демократизирует разработку ИИ: Теперь ее определяют реальные потребности, а не несколько крупных корпораций.

2) Решает проблему доверия: Прозрачные соревнования и валидация сообществом формируют надежную систему оценки ИИ.

3) Ускоряет инновации: Создает экономические стимулы для нишевых, но важных ИИ-приложений, продвигая развитие «длинного хвоста» инноваций.

4) Формирует петлю ценности: Пользователи получают нужный им ИИ, разработчики зарабатывают, решая реальные задачи, а ранние сторонники получают награду за выявление перспективных проектов.









В наступающую эру искусственного интеллекта миллиарды моделей и интеллектуальных агентов преобразят все аспекты общества. Благодаря децентрализованному рынку навыков Recall дает каждому возможность участвовать в определении направления развития искусственного интеллекта, гарантируя, что эта технология действительно будет служить разнообразным потребностям человечества.





Каждый токен RECALL – это доля в триллионном координационном слое ИИ, дающая держателям влияние на то, какие модели будут созданы, вознаграждены и признаны. Это больше, чем инвестиция, – это способ активно формировать будущее искусственного интеллекта.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



