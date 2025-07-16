Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включКонцепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включ
Что такое смарт-контракты?

Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включающая набор протоколов и их исполнение сторонами, участвующими в этих протоколах.

Однако в то время она не привлекала к себе особого внимания вплоть до рождения децентрализованной одноранговой системы передачи данных биткойн и появления программируемой и неизменяемой технологии блокчейн. Благодаря этим событиям концепция смарт-контрактов стала не просто теоретической.

В конце 2013 года Виталик Бутерин выпустил документ Ethereum Whitepaper, а в последующие годы возглавил команду разработчиков этой децентрализованной платформы для приложений на основе смарт-контрактов. Она действует как базовая операционная система, такая как Apple iOS или Android, предоставляя разработчикам богатый API-интерфейс для быстрого создания различных типов смарт-контрактов и блокчейн-приложений.

К настоящему времени концепция смарт-контрактов стала более понятной: смарт-контракт – это неизменяемый протокол договора, записанный в коде на компьютере. При выполнении определенных условий, о которых договорились участники, смарт-контракт исполняется.

1. Характеристики смарт-контрактов


Проще говоря, смарт-контракт – это компьютерная программа. Он не является настолько интеллектуальным, как мы можем себе представить, и не обладает юридической силой, присущей традиционным контрактам.

Детерминированность: Результат выполнения одного и того же смарт-контракта всегда совпадает, даже если он выполняется на компьютерах, разбросанных по разным регионам мира.

Открытость и прозрачность: Все условия смарт-контракта полностью открыты и прозрачны для участвующих сторон.

Неизменность: После запуска контракта его содержимое не может быть изменено. Ни одна из сторон не может вмешаться в исполнение контракта.

2. Жизненный цикл смарт-контрактов


Смарт-контракты выполняются только тогда, когда их инициируют транзакции. Один контракт может вызывать другой контракт, и этот вызов может продолжаться между контрактами в несколько слоев. Однако исполнение первого контракта в этой цепочке должно быть инициировано транзакцией, созданной внешней учетной записью. Смарт-контракты никогда не выполняются автоматически или в фоновом режиме. Без инициирующей транзакции контракт остается в состоянии ожидания вызова.

Выполнение транзакций представляет собой единое целое, и модификация глобального состояния происходит только после подтверждения успешности всех выполнений. Подтверждение успеха означает, что в ходе выполнения программы не возникло ошибок или условий завершения. Если выполнение программы завершается из-за ошибок, то все ранее выполненные операции будут откатываться назад, как если бы этого выполнения не было.

3. Проблемы со смарт-контрактами


По мере того как смарт-контракты становятся все более распространенными, люди также обнаружили, что, подобно контрактам в реальном мире, если они не проходят тщательную проверку и верификацию, могут возникать уязвимости, приводящие к проблемам с безопасностью активов.

Одним из наиболее известных инцидентов в истории Ethereum является событие TheDAO. TheDAO – это проект децентрализованного автономного фонда, который всего за один месяц привлек более $150 млн. Эфира. Однако уже через месяц уязвимость в коде токена привела к тому, что значительная часть средств была выведена хакерами. В силу неизменяемой природы смарт-контрактов команда проекта была бессильна что-либо предпринять.

Даже сегодня уязвимости в контрактах продолжают встречаться. Однако эти хакерские инциденты заставили разработчиков осознать, что, как и в случае с контрактами в реальном мире, если протокольные процессы слишком сложны, необходимо привлекать профессиональных сторонних аудиторов.

4. Заключение


Смарт-контракты заменяют сторонних посредников открытыми, прозрачными и неизменяемыми кодами протоколов, снижая издержки на доверительные услуги для участников контракта. Они имеют широкий спектр применения и перспектив. Хотя проблемы в области аудита безопасности сохраняются, важно признать, что этой области менее десяти лет. Разработка смарт-контрактов все еще находится на ранних стадиях, и мы считаем, что более широкое признание смарт-контрактов на рынке – это лишь вопрос времени.


