Что такое смарт-контракты?





Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включающая набор протоколов и их исполнение сторонами, участвующими в этих протоколах.





Однако в то время она не привлекала к себе особого внимания вплоть до рождения децентрализованной одноранговой системы передачи данных биткойн и появления программируемой и неизменяемой технологии блокчейн. Благодаря этим событиям концепция смарт-контрактов стала не просто теоретической.





В конце 2013 года Виталик Бутерин выпустил документ Ethereum Whitepaper, а в последующие годы возглавил команду разработчиков этой децентрализованной платформы для приложений на основе смарт-контрактов. Она действует как базовая операционная система, такая как Apple iOS или Android, предоставляя разработчикам богатый API-интерфейс для быстрого создания различных типов смарт-контрактов и блокчейн-приложений.





К настоящему времени концепция смарт-контрактов стала более понятной: смарт-контракт – это неизменяемый протокол договора, записанный в коде на компьютере. При выполнении определенных условий, о которых договорились участники, смарт-контракт исполняется.









Проще говоря, смарт-контракт – это компьютерная программа. Он не является настолько интеллектуальным, как мы можем себе представить, и не обладает юридической силой, присущей традиционным контрактам.





Детерминированность: Результат выполнения одного и того же смарт-контракта всегда совпадает, даже если он выполняется на компьютерах, разбросанных по разным регионам мира.





Открытость и прозрачность: Все условия смарт-контракта полностью открыты и прозрачны для участвующих сторон.





Неизменность: После запуска контракта его содержимое не может быть изменено. Ни одна из сторон не может вмешаться в исполнение контракта.









Смарт-контракты выполняются только тогда, когда их инициируют транзакции. Один контракт может вызывать другой контракт, и этот вызов может продолжаться между контрактами в несколько слоев. Однако исполнение первого контракта в этой цепочке должно быть инициировано транзакцией, созданной внешней учетной записью. Смарт-контракты никогда не выполняются автоматически или в фоновом режиме. Без инициирующей транзакции контракт остается в состоянии ожидания вызова.





Выполнение транзакций представляет собой единое целое, и модификация глобального состояния происходит только после подтверждения успешности всех выполнений. Подтверждение успеха означает, что в ходе выполнения программы не возникло ошибок или условий завершения. Если выполнение программы завершается из-за ошибок, то все ранее выполненные операции будут откатываться назад, как если бы этого выполнения не было.









По мере того как смарт-контракты становятся все более распространенными, люди также обнаружили, что, подобно контрактам в реальном мире, если они не проходят тщательную проверку и верификацию, могут возникать уязвимости, приводящие к проблемам с безопасностью активов.





Одним из наиболее известных инцидентов в истории Ethereum является событие TheDAO. TheDAO – это проект децентрализованного автономного фонда, который всего за один месяц привлек более $150 млн. Эфира. Однако уже через месяц уязвимость в коде токена привела к тому, что значительная часть средств была выведена хакерами. В силу неизменяемой природы смарт-контрактов команда проекта была бессильна что-либо предпринять.





Даже сегодня уязвимости в контрактах продолжают встречаться. Однако эти хакерские инциденты заставили разработчиков осознать, что, как и в случае с контрактами в реальном мире, если протокольные процессы слишком сложны, необходимо привлекать профессиональных сторонних аудиторов.







