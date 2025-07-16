Что такое DePIN?









DePIN — это новая концепция, обозначающая децентрализованную физическую инфраструктуру. По своей сути он стимулирует пользователей посредством вознаграждений в виде токенов делиться своими ресурсами, такими как пространство для хранения данных, беспроводные сети, широкополосные передачи, возможности облачных вычислений и т. д., для коллективного создания и обслуживания сетевой инфраструктуры.





Концепция DePIN впервые появилась в конце 2022 года в публичном конкурсе Messari по присвоению имен физической инфраструктуре web3. Впоследствии Messari приняла эту концепцию в своих годовых и специальных отчетах, сделав DePIN единым названием для этого трека.













По сравнению с традиционными сетями физической инфраструктуры DePIN имеет следующие преимущества:









DePIN исключает затраты, связанные со строительством и обслуживанием традиционной физической инфраструктуры, а также расходы на содержание большого количества сотрудников. Стимулируя пользователей с помощью токенов делиться своими личными сетевыми ресурсами, это снижает входные барьеры для отрасли. Кроме того, скорость подключения DePIN, существующих оборудований к сети, намного выше, чем при построении традиционной инфраструктуры, что обеспечивает конкурентное преимущество для безбарьерной глобальной экспансии.









Сети, построенные с помощью DePIN, опираются на тысячи узлов, что снижает риски потери данных в результате вредоносных атак или технических сбоев. Это значительное преимущество перед традиционными сетями физической инфраструктуры.









DePIN позволяет любому человеку и в любом месте участвовать и создавать физическую инфраструктуру, соответствующую его потребностям. Для сравнения, традиционные инфраструктурные проекты часто диктуются централизованным органом, определяющим условия вашего использования.









Согласно классификации Мессари, сектор DePIN можно разделить на две категории: Physical Resource Network (Сеть физических ресурсов) и Digital Resource Network (Сеть цифровых ресурсов).





Сети физических ресурсов охватывают беспроводные сети, географические пространственные сети, мобильные сети и энергетические сети. Сети цифровых ресурсов включают в себя сети хранения данных, пропускную способность и вычислительные сети. Примеры того и другого показаны на изображении ниже:













Сети физических ресурсов развертывают аппаратное оборудование, зависящее от местоположения, используя меры стимулирования для предоставления криптографических сетевых услуг, которые являются потребляемыми и незаменимыми. Его главное преимущество заключается в значительном сокращении капитальных вложений и эксплуатационных расходов. Как упоминалось ранее в преимуществах DePIN, Сеть физических ресурсов распределяет традиционные капитальные вложения и эксплуатационные расходы между участниками сети.









Сети цифровых ресурсов поощряют пользователей развертывать оборудование, используя меры стимулирования для предоставления заменяемых цифровых ресурсов. Важной особенностью этой сети является ее направленность на повторное использование существующих простаивающих ресурсов без необходимости приобретения участниками нового оборудования. Сеть цифровых ресурсов стремится предоставить малым и средним центрам обработки данных и предприятиям решения для использования большого количества простаивающих ресурсов.













Filecoin — это децентрализованная сеть хранения, построенная на основе протокола IPFS и ведущий проект в области децентрализованного хранения. Проект направлен на создание эффективного рынка для предоставления услуг глобально доступного пространства для хранения данных, что позволяет пользователям платить за хранение по низкой цене.









Arweave и Filecoin относятся к одной и той же области и оба ориентированы на децентрализованное хранилище. Arweave использует метод "постоянного хранения", чтобы гарантировать, что информация никогда не будет потеряна, сохраняя данные в блокчейне.









Worldcoin был основан основателем OpenAI Сэмом Альтманом, чтобы помочь каждому войти в глобальную экономику. Учитывая, что большинство людей в мире в настоящее время не могут подтвердить свою личность в цифровом виде, целью Worldcoin является создание крупнейшей и самой справедливой в мире системы цифровой идентификации и валюты.









Helium — это децентрализованная сеть блокчейнов, предназначенная для устройств Интернета вещей (IoT). На ранних этапах Helium использовал технологию блокчейна и стимулы с использованием токенов для привлечения к участию большого количества пользователей, создавая децентрализованную сеть за счет пользователей, развертывающих беспроводные сети, а низкий порог устройств точки доступа Helium также играл привлекательную роль. Позже из-за небольшого количества пользователей проект был перенесен в сеть Solana в 2022 году.









IOTA — это технология распределенного реестра с открытым исходным кодом, разработанная для устройств Интернета вещей для поддержки обмена данными и ценностями между устройствами Интернета вещей (IoT). IOTA уникальна тем, что использует структуру данных под названием "Tangle", которая обеспечивает быстрое подтверждение транзакций и высокую пропускную способность при одновременном снижении потребления энергии и вычислительных ресурсов. Это делает IOTA потенциальным решением для поддержки экономического взаимодействия между устройствами IoT.









io.net — это децентрализованная вычислительная сеть, построенная на Solana, позволяющая пользователям с простаивающими вычислительными мощностями предоставлять вычислительную мощность ресурсоемким компаниям, занимающимся искусственным интеллектом. В настоящее время проект находится на грани листинга токенов и является одним из проектов DePIN+AI, привлекших большое внимание на рынке.









Трек DePIN впервые привлек внимание рынка в середине 2023 года и все еще находится на ранней стадии. Для обычных пользователей, желающих принять участие, самый простой способ — приобрести соответствующие токены. В настоящее время MEXC провела листинг всех популярных проектов DePIN, упомянутых в этой статье, для спотовой и фьючерсной торговли. Вы можете торговать ими на бирже MEXC.





Давайте возьмем токен WLD в качестве примера. Откройте и войдите в приложение MEXC, введите WLD в строке поиска на главной странице, выберите [Спот], чтобы перейти на страницу К-линии, нажмите [Купить], чтобы перейти на торговую страницу. Выберите тип ордера, введите количество и нажмите [Купить WLD], чтобы завершить покупку.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.