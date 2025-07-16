1. Что такое DePIN? DePIN — это новая концепция, обозначающая децентрализованную физическую инфраструктуру. По своей сути он стимулирует пользователей посредством вознаграждений в виде токенов делитьс1. Что такое DePIN? DePIN — это новая концепция, обозначающая децентрализованную физическую инфраструктуру. По своей сути он стимулирует пользователей посредством вознаграждений в виде токенов делитьс
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Горячая концепция/Что такое DePIN?

Что такое DePIN?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички#Базовые концепции
Doran
DRN$0.1962-8.27%
Filecoin
FIL$1.655-30.28%
Arweave
AR$4.233-27.49%
Worldcoin
WLD$0.966-22.03%
Helium Network Token
HNT$2.27-14.01%

1. Что такое DePIN?


DePIN — это новая концепция, обозначающая децентрализованную физическую инфраструктуру. По своей сути он стимулирует пользователей посредством вознаграждений в виде токенов делиться своими ресурсами, такими как пространство для хранения данных, беспроводные сети, широкополосные передачи, возможности облачных вычислений и т. д., для коллективного создания и обслуживания сетевой инфраструктуры.

Концепция DePIN впервые появилась в конце 2022 года в публичном конкурсе Messari по присвоению имен физической инфраструктуре web3. Впоследствии Messari приняла эту концепцию в своих годовых и специальных отчетах, сделав DePIN единым названием для этого трека.


2. Преимущества DePIN


По сравнению с традиционными сетями физической инфраструктуры DePIN имеет следующие преимущества:

2.1 Низкая стоимость и быстрый запуск


DePIN исключает затраты, связанные со строительством и обслуживанием традиционной физической инфраструктуры, а также расходы на содержание большого количества сотрудников. Стимулируя пользователей с помощью токенов делиться своими личными сетевыми ресурсами, это снижает входные барьеры для отрасли. Кроме того, скорость подключения DePIN, существующих оборудований к сети, намного выше, чем при построении традиционной инфраструктуры, что обеспечивает конкурентное преимущество для безбарьерной глобальной экспансии.

2.2 Децентрализация


Сети, построенные с помощью DePIN, опираются на тысячи узлов, что снижает риски потери данных в результате вредоносных атак или технических сбоев. Это значительное преимущество перед традиционными сетями физической инфраструктуры.

2.3 Открытое управление


DePIN позволяет любому человеку и в любом месте участвовать и создавать физическую инфраструктуру, соответствующую его потребностям. Для сравнения, традиционные инфраструктурные проекты часто диктуются централизованным органом, определяющим условия вашего использования.

3. Классификация DePIN


Согласно классификации Мессари, сектор DePIN можно разделить на две категории: Physical Resource Network (Сеть физических ресурсов) и Digital Resource Network (Сеть цифровых ресурсов).

Сети физических ресурсов охватывают беспроводные сети, географические пространственные сети, мобильные сети и энергетические сети. Сети цифровых ресурсов включают в себя сети хранения данных, пропускную способность и вычислительные сети. Примеры того и другого показаны на изображении ниже:


3.1 Сеть физических ресурсов (PRN)


Сети физических ресурсов развертывают аппаратное оборудование, зависящее от местоположения, используя меры стимулирования для предоставления криптографических сетевых услуг, которые являются потребляемыми и незаменимыми. Его главное преимущество заключается в значительном сокращении капитальных вложений и эксплуатационных расходов. Как упоминалось ранее в преимуществах DePIN, Сеть физических ресурсов распределяет традиционные капитальные вложения и эксплуатационные расходы между участниками сети.

3.2 Сеть цифровых ресурсов (DRN)


Сети цифровых ресурсов поощряют пользователей развертывать оборудование, используя меры стимулирования для предоставления заменяемых цифровых ресурсов. Важной особенностью этой сети является ее направленность на повторное использование существующих простаивающих ресурсов без необходимости приобретения участниками нового оборудования. Сеть цифровых ресурсов стремится предоставить малым и средним центрам обработки данных и предприятиям решения для использования большого количества простаивающих ресурсов.

4. Популярные проекты DePIN


4.1 Filecoin (FIL)


Filecoin — это децентрализованная сеть хранения, построенная на основе протокола IPFS и ведущий проект в области децентрализованного хранения. Проект направлен на создание эффективного рынка для предоставления услуг глобально доступного пространства для хранения данных, что позволяет пользователям платить за хранение по низкой цене.

4.2 Arweave (AR)


Arweave и Filecoin относятся к одной и той же области и оба ориентированы на децентрализованное хранилище. Arweave использует метод "постоянного хранения", чтобы гарантировать, что информация никогда не будет потеряна, сохраняя данные в блокчейне.

4.3 Worldcoin (WLD)


Worldcoin был основан основателем OpenAI Сэмом Альтманом, чтобы помочь каждому войти в глобальную экономику. Учитывая, что большинство людей в мире в настоящее время не могут подтвердить свою личность в цифровом виде, целью Worldcoin является создание крупнейшей и самой справедливой в мире системы цифровой идентификации и валюты.

4.4 Helium (HNT)


Helium — это децентрализованная сеть блокчейнов, предназначенная для устройств Интернета вещей (IoT). На ранних этапах Helium использовал технологию блокчейна и стимулы с использованием токенов для привлечения к участию большого количества пользователей, создавая децентрализованную сеть за счет пользователей, развертывающих беспроводные сети, а низкий порог устройств точки доступа Helium также играл привлекательную роль. Позже из-за небольшого количества пользователей проект был перенесен в сеть Solana в 2022 году.

4.5 IOTA (IOTA)


IOTA — это технология распределенного реестра с открытым исходным кодом, разработанная для устройств Интернета вещей для поддержки обмена данными и ценностями между устройствами Интернета вещей (IoT). IOTA уникальна тем, что использует структуру данных под названием "Tangle", которая обеспечивает быстрое подтверждение транзакций и высокую пропускную способность при одновременном снижении потребления энергии и вычислительных ресурсов. Это делает IOTA потенциальным решением для поддержки экономического взаимодействия между устройствами IoT.

4.6 io.net


io.net — это децентрализованная вычислительная сеть, построенная на Solana, позволяющая пользователям с простаивающими вычислительными мощностями предоставлять вычислительную мощность ресурсоемким компаниям, занимающимся искусственным интеллектом. В настоящее время проект находится на грани листинга токенов и является одним из проектов DePIN+AI, привлекших большое внимание на рынке.

5. Как принять участие в проектах DePIN


Трек DePIN впервые привлек внимание рынка в середине 2023 года и все еще находится на ранней стадии. Для обычных пользователей, желающих принять участие, самый простой способ — приобрести соответствующие токены. В настоящее время MEXC провела листинг всех популярных проектов DePIN, упомянутых в этой статье, для спотовой и фьючерсной торговли. Вы можете торговать ими на бирже MEXC.

Давайте возьмем токен WLD в качестве примера. Откройте и войдите в приложение MEXC, введите WLD в строке поиска на главной странице, выберите [Спот], чтобы перейти на страницу К-линии, нажмите [Купить], чтобы перейти на торговую страницу. Выберите тип ордера, введите количество и нажмите [Купить WLD], чтобы завершить покупку.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое копи-трейдинг?

Что такое копи-трейдинг?

Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционн

Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

На рынке цифровых валют постоянно появляются новые проекты и криптовалюты. Потенциально принося высокие доходы, они также скрывают значительные риски для инвесторов. Термин «Honeypot Token» (токен-лов

Что такое премаркет торговля?

Что такое премаркет торговля?

1. Что такое премаркет торговля?Премаркет торговля – это внебиржевая услуга (ОТС), предоставляемая MEXC, которая позволяет трейдерам покупать и продавать новые токены до того, как они официально появя

Что такое MEXC Конвертация?

Что такое MEXC Конвертация?

MEXC Конвертация – это эксклюзивная функция, которая позволяет пользователям быстро обменивать активы между различными криптовалютами без необходимости использования традиционных книг ордеров, размеще

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов