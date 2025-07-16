Что такое арбитражная торговля криптовалютой?









Арбитражная торговля — это инвестиционная стратегия, которая включает в себя использование разницы в цене одного и того же актива на разных рынках для получения прибыли. В частности, трейдеры покупают актив по более низкой цене на одном рынке и продают его по более высокой цене на другом рынке. Разница между более низкой ценой покупки и более высокой ценой продажи представляет собой прибыль трейдера.





Концепция арбитража существует на традиционных финансовых рынках уже много лет, но круглосуточный торговый рынок криптовалют предоставляет еще больше возможностей для арбитражной торговли. Важно отметить, что арбитражная торговля характеризуется низким риском и низкой доходностью. Как правило, арбитражная торговля может быть прибыльной, но разница в ценах между различными торговыми рынками часто минимальна. Таким образом, арбитражная торговля может быть прибыльной только тогда, когда задействованы большие суммы капитала.









Виды арбитражной торговли можно разделить на следующие категории:





2.1 Межбиржевой арбитраж





Межбиржевой арбитраж это покупка актива по более низкой цене на одной бирже и продажи его по более высокой цене на другой бирже. Взяв в качестве примера BTC, хотя цены на разных биржах могут быть одинаковыми, часто возникают расхождения в ценах. Если в какой-то момент цена на бирже A ниже, чем на бирже B, трейдер может купить на бирже A, а затем продать на бирже B. Если прибыль, полученная от разницы в цене, достаточна для покрытия комиссии за сделку, тогда арбитражная сделка успешна.





2.2 Арбитраж процентной ставки





На рынке кредитования криптовалюты инвесторы могут участвовать в арбитраже процентных ставок, используя разницу процентных ставок между различными платформами. Например, инвесторы могут занимать средства по более низкой процентной ставке на одной платформе, а затем выдавать займы по более высокой ставке на другой платформе, получая таким образом процентный доход от разницы в ставках.





2.3 Треугольный арбитраж





Треугольный арбитраж — распространенная арбитражная стратегия на рынке криптовалют. Он включает в себя использование ценовых различий между тремя связанными торговыми парами для получения прибыли. Например, трейдер может получать прибыль, используя торговые пары BTC/USDT, BTC/ETH и ETH/USDT. Сначала он использует USDT для покупки BTC, затем использует BTC для покупки ETH и, наконец, обменивает ETH обратно на USDT. Если между этими тремя связанными торговыми парами есть разница в цене, возникает возможность арбитража.





2.4 Арбитраж по принципу "Кэш энд Керри"





Арбитраж по принципу "Кэш энд Керри" — это арбитражная стратегия, использующая преимущества ценовой разницы между наличным (спотовым) рынком и рынком фьючерсов. Например, когда цена фьючерса выше спотовой цены, инвестор может купить криптовалюту на спотовом рынке и одновременно продать такое же количество контрактов на фьючерсном рынке. Когда разница в цене сужается или приближается к истечению фьючерсного контракта, инвестор может закрыть позиции и получить прибыль.





Выше приведены несколько распространенных типов арбитражных стратегий. Однако важно отметить, что поиск арбитражных возможностей вручную может занимать очень много времени, поскольку трейдерам приходится искать расхождения в ценах на нескольких рынках. С появлением таких финансовых инноваций, как арбитражные торговые боты, все большее число трейдеров используют ботов и автоматизированные алгоритмы для эффективного выявления и реализации арбитражных возможностей.









Хотя трейдеры потенциально могут получить прибыль от арбитражной торговли, есть несколько факторов, которые могут повлиять на прибыльность арбитражных возможностей.





Фактор, который самым непосредственным образом влияет на арбитражную торговлю, — это проскальзывание. Проскальзывание относится к разнице между ожидаемой ценой ордера и ценой, по которой ордер фактически исполняется. Арбитражная торговля обычно работает с небольшой прибылью, и если происходит проскальзывание, это может привести к тому, что арбитражный трейдер потеряет часть или всю свою предполагаемую прибыль. Использование арбитражных торговых ботов или автоматических программ может эффективно решить эту проблему.





Еще одним фактором, влияющим на арбитражную торговлю, является время. Криптовалютами можно торговать 7*24, и возможны большие колебания. Вы можете упустить лучшую возможность, прежде чем начнете арбитражную торговлю. Еще одна проблема со временем заключается в том, что, если трейдеры сталкиваются с перегрузкой сети блокчейна, они могут потерять прибыльные арбитражные возможности, ожидая обработки ордеров.





Кроме того, стоимость торговых комиссий является еще одним важным фактором, который может повлиять на межбиржевой арбитраж. Как правило, на биржах могут взиматься комиссии тейкера, что косвенно снижает потенциальные возможности арбитража и делает арбитраж менее прибыльным.







