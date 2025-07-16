Что такое криптовалютный кошелек?





Многие начинающие специалисты в области блокчейна интересуются криптовалютами, но очень мало знают о криптовалютных кошельках. Криптовалютные кошельки в основном состоят из аппаратных кошельков (также известных как холодные кошельки) и программных кошельков (также известных как горячие кошельки), которые имеют существенные различия в различных аспектах. Сегодня мы воспользуемся этой возможностью, чтобы рассказать о содержании, связанном с криптовалютными кошельками.









Прежде всего, давайте разберемся, что криптовалютный кошелек - это программное обеспечение, в центре которого находятся адреса и закрытые ключи. С одной стороны, распределенная система бухгалтерского учета опирается на пары открытых и закрытых ключей для подписания транзакций и обеспечения их подлинности. С другой стороны, при совершении криптовалютных транзакций криптовалютный кошелек может предоставить ключ для цифровой подписи и облегчить отслеживание и обработку транзакций. Безопасность криптовалютных кошельков обеспечивается за счет применения шифрования и децентрализованных механизмов.





Являясь важным инструментом, криптовалютный кошелек ведет учет выделенных нам аккаунтов в сети блокчейн. Он не хранит цифровые активы, в том числе криптовалюты (подобно нашим реальным банковским счетам), а хранит и записывает ключи пользователя (открытый и закрытый ключи). Затем эти ключи размещаются в конкретном блокчейне. Поэтому, когда мы используем криптовалюту в кошельке, это означает, что адрес кошелька (состоящий из буквенно-цифрового идентификатора, сгенерированного на основе открытого и закрытого ключей) и закрытый ключ должны совпадать, прежде чем будут разрешены какие-либо операции.





Например, если кто-то хочет получить средства, переведенные с вашего криптовалютного кошелька, достаточно сообщить ему адрес кошелька, а закрытый ключ раскрывать не следует. Это связано с тем, что закрытый ключ является единственным паролем для доступа к активам в криптовалютном кошельке. Если закрытый ключ будет получен кем-то другим, это равносильно передаче соответствующих прав доступа к кошельку, и ваши средства в кошельке могут оказаться под прямой угрозой.









Программный криптовалютный кошелек, также известный как горячий кошелек, может подключаться ко всему блокчейну. Например, когда вы создаете аккаунт и вносите средства на MEXC, это означает, что вы депозит на горячий кошелек MEXC. Однако MEXC переводит большую часть средств пользователей на холодный кошелек.





Зачем переводить средства на аппаратный криптовалютный кошелек (холодный кошелек)? Потому что холодный кошелек - это тип кошелька, который не подключен к блокчейну и может использоваться в автономном режиме. Для хранения ключей в нем используются исключительно физические носители, что означает невозможность проведения транзакций без подключения к Интернету. Это существенно снижает эффективность хакерских атак на цифровые активы.





Из этого следует, что использование холодного кошелька является более безопасным способом "хранения" цифровых активов. Этот тип кошелька больше подходит для долгосрочных инвесторов. Для новичков, желающих приобрести лишь небольшое количество криптовалюты, использование горячего кошелька в целом приемлемо. Однако если криптовалютные активы значительны (несколько миллионов USDT и более в криптовалюте), рекомендуется использовать холодный кошелек.







