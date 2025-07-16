Уильям Ганн был одним из величайших финансовых трейдеров 20-го века и одним из основоположников технического анализа. Он создал теорию Ганна, которая, наряду с теорией "Доу" Чарльза Доу и волновой теоУильям Ганн был одним из величайших финансовых трейдеров 20-го века и одним из основоположников технического анализа. Он создал теорию Ганна, которая, наряду с теорией "Доу" Чарльза Доу и волновой тео
Что такое Квадрат Ганна?

Уильям Ганн был одним из величайших финансовых трейдеров 20-го века и одним из основоположников технического анализа. Он создал теорию Ганна, которая, наряду с теорией "Доу" Чарльза Доу и волновой теорией "Эллиотта" Ральфа Эллиотта, известна как одна из "трех великих традиционных теорий" технического анализа.

Теория Ганна включает в себя квадрат Ганна, углы Ганна, колесо Ганна, коробку Ганна и др. Квадрат Ганна основан на Колесе Ганна, которое служит основой для его ценовых и временных моделей. (Примечание: Колесо Ганна используется для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления рынка, а также времени разворота трендов). Как правило, квадрат Ганна строится с использованием исторических точек минимума или максимума в качестве начальных точек и рассчитывается на перспективу для прогнозирования ключевых уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, его можно сочетать с волновой теорией Эллиотта, используя в качестве отправной точки для построения конец пятиволновой модели. При использовании квадрата Ганна очень важно использовать соответствующие пропорции, чтобы единица цены соответствовала единице времени.

На сайте MEXC можно использовать квадрат Ганна, выполнив следующие действия:
① Перейдите на страницу спот-трейдинга и выберите версию K-линии графика TradingView. (Примечание: Это также работает для страницы торговли фьючерсами).



② На панели инструментов слева нажмите кнопку [Коррекция Фибоначчи], а затем выберите [Квадрат Ганна].



③ От нижней точки цены MX в сентябре проведите вперед, чтобы начать рисовать.


④ Выделите квадрат Ганна, нажмите кнопку параметров, а затем [Настройки]. Здесь можно настроить стиль, координаты и параметры отображения квадрата Ганна.




Обратите внимание, что в настоящее время построение квадрата Ганна в приложении MEXC не поддерживается.

