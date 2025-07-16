Что такое коррекция Фибоначчи?

Неустанное стремление к торговле привело трейдеров к изобретению различных теорий технического анализа в попытке предсказать тенденции с помощью "научного" подхода. Коррекция Фибоначчи также являются широко распространенным методом технического анализа, используемым для определения уровней поддержки и сопротивления рынка. Под поддержкой понимается потенциальный уровень, на котором цена может стабилизироваться и прекратить падение во время нисходящего тренда. Сопротивление, также известное как уровень давления, относится к потенциальному уровню, на котором цена может столкнуться с сопротивлением и развернуть свое восходящее движение во время восходящего тренда.





Коррекция Фибоначчи основаны на наборе чисел, открытых математиком Леонардо Фибоначчи. Этот набор чисел называется последовательностью Фибоначчи или золотым сечением.





Леонардо Фибоначчи был гениальным математиком, и в 1202 г. он написал книгу "Liber Abaci", которая познакомила западный мир с арабской системой исчисления. В этой книге он поставил интересную задачу: есть пара взрослых кроликов, и каждый месяц у них рождается пара крольчат. Крольчата, достигнув месячного возраста, также могут произвести на свет еще одну пару крольчат. Если каждая пара кроликов проходит через этот процесс рождения, созревания и размножения и никогда не умирает, то возникает вопрос: сколько пар кроликов будет через N месяцев?





Если представить это в виде последовательности, то получится знаменитая последовательность Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Каждое последующее число в последовательности является суммой двух предыдущих чисел, и между этими числами существуют определенные соотношения, а именно: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 100%. Хотя число 50% не относится к числу Фибоначчи, многие считают его важным.





В 1611 году один ученый обнаружил, что последовательность Фибоначчи стремится к золотому сечению, которое равно 1,618033987... В дальнейшем люди находили последовательность Фибоначчи в различных областях. В повседневной жизни общее количество лепестков на цветке часто соответствует числу Фибоначчи. В современной физике на основе последовательности Фибоначчи можно рассчитать квазипериодичность трехмерного физического пространства для золотого сечения и платиновой пропорции. В архитектуре многие загадочные конструкции подчиняются соотношению Фибоначчи, например, отношение высоты к длине полуоснования треугольных граней пирамид. Последовательность Фибоначчи также используется в трейдинге для раскрытия тайн роста и отката цен.





Тренд рыночной цены предполагает движение в определенном направлении с периодическими разворотами или вторичными незначительными трендами в рамках более крупного тренда. В ретрейсментах Фибоначчи используются коэффициенты Фибоначчи: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 100%, чтобы определить степень отката и подъема рынка на основе этих соотношений.





Таким образом, мы можем использовать коррекцию Фибоначчи для определения потенциальных уровней сопротивления или поддержки на рынке, ориентируя трейдеров на точки входа и выхода. При восходящем тренде, если рынок испытывает откат, построение коррекции Фибоначчи позволяет определить потенциальные уровни поддержки, где цены могут стабилизироваться и затем возобновить восходящий тренд. При нисходящем тренде, если на рынке происходит отскок, построение коррекции Фибоначчи позволяет определить потенциальные уровни сопротивления, при достижении которых цены могут продолжить снижение.





Вышеизложенное является лишь теоретическим введением. В реальной торговле на цены цифровых валют влияют различные факторы, включая динамику спроса и предложения, фундаментальные показатели проекта и новости. Индикатор коррекции Фибоначчи может искажаться. Поэтому необходимо строго контролировать риски.





В техническом анализе коррекция Фибоначчи может быть построена на графике K-линии путем выбора двух экстремальных точек, как правило, самой низкой и самой высокой точек за определенный период. Начальная и конечная точки различаются для восходящих и нисходящих трендов. При восходящем тренде мы начинаем с самой низкой точки со значением 1 (или 100%) и заканчиваем в самой высокой точке со значением 0 (или 0%). При нисходящем тренде мы начинаем с самой высокой точки и заканчиваем в самой низкой точке.





На сайте MEXC можно использовать коррекцию Фибоначчи, выполнив следующие действия:

① На примере спотовой торговли MX (методика аналогична торговле фьючерсами), войдя на торговую страницу, нажмите на значок карандаша.









② Выберите пиктограмму "Коррекция Фибоначчи" в левой части графика K-линии.









③ Подтвердите начальную и конечную точки. Очевидно, что MX находится в восходящем тренде. В качестве начальной точки мы выбираем самую низкую точку цены в сентябре 2023 года, а в качестве конечной - самую высокую точку в июне 2023 года. Поместите курсор мыши на самую низкую точку и перетащите его вверх, чтобы завершить процесс.









В приложении MEXC также можно использовать коррекцию Фибоначчи. Для этого достаточно зайти на страницу построения графика К-линии и выбрать пиктограмму "Коррекция Фибоначчи", при этом способ построения будет таким же, как и на сайте. Чтобы перейти на страницу построения графика К-линии, пожалуйста, обратитесь к статье "Как пользоваться инструментами построения? (Базовая версия К-линии)".







