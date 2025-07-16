Что такое сети BTC второго уровня?









Сеть второго уровня (Layer 2) строится поверх сети первого уровня и обычно создается для решения определенных проблем, присутствующих в сети первого уровня. Тот, который установлен на Ethereum, обычно называется Ethereum второго уровня, а тот, который построен на сети Bitcoin, известен как сети Bitcoin второго уровня.





Сеть Bitcoin второго уровня в первую очередь предназначена для решения проблем внутри сети Bitcoin, таких как высокие комиссии за транзакции, недостаточная пропускная способность и препятствия масштабируемости. Благодаря использованию сети второго уровня для обработки транзакций результаты передаются обратно в сеть Bitcoin после обработки, что снижает нагрузку на сеть Bitcoin.













В 2023 году протокол токенов BRC20 приобрел популярность, что привело к постоянному росту спроса на пространство блоков. Следовательно, комиссии за транзакции в сети Bitcoin резко возросли. Такие проблемы, как низкая скорость транзакций, длительное время подтверждения, высокие комиссии за транзакции и ограничения масштабируемости сети, препятствуют текущему развитию экосистемы Bitcoin. Для решения этих проблем необходима сеть второго уровня для поддержки текущего состояния развития Bitcoin.









Из-за раннего ограничения размера блока Bitcoin до 1 МБ вопрос расширения блока уже давно является спорной темой. Отсутствие консенсуса по решениям для расширения привело к последующим хард-форкам, в результате которых были созданы BCH (Bitcoin Cash) и BSV (Bitcoin Satoshi Vision).





Сложность расширения сети Bitcoin высока. После завершения работы над Segregated Witness (SegWit) основным направлением в настоящее время является создание новых сетей второго уровня поверх сети Bitcoin. Этот подход не только позволяет избежать негативного влияния на систему Bitcoin, но также решает проблемы перегрузки в блокчейне.









По сравнению с процветающей экосистемой Ethereum, развитию экосистемы сети Bitcoin еще предстоит пройти долгий путь. На данный момент Bitcoin может осуществлять только выпуск активов, при этом количество транзакций по передаче токенов BRC20 превышает 10 миллионов, что является существенной цифрой. Однако сеть Bitcoin по-прежнему не может создавать внутрисетевые приложения, такие как децентрализованные биржи (DEX), как это делает Ethereum, и не имеет возможности независимого расчета активов. Развитие сети второго уровня Bitcoin способствует общему процветанию и росту экосистемы.













Конструкцию второго уровня ончейн можно в общих чертах разделить на два типа: один совместим с моделью виртуальной машины Ethereum (EVM), а другой напоминает модель Bitcoin Unspent Transaction Output (UTXO). Решения, основанные на ончейн модели второго уровня, сохраняют большинство фундаментальных характеристик блокчейна, что приводит к значительному снижению комиссий за транзакции. Однако повышение производительности ограничено, и система имеет тенденцию к некоторой централизации, что создает определенные проблемы с безопасностью. Эти плюсы и минусы были четко подтверждены в сетях второго уровня Ethereum.





В настоящее время в сети Bitcoin такие команды, как Stacks, Rootstock (RSK), Liquid и другие, применяют этот подход для построения сетей второго уровня ончейн.









Распределенную конструкцию второго уровня можно разделить на два типа: один отвечает исключительно за передачу значений, а другой сочетает передачу значений с полными возможностями завершения по Тьюрингу. Первым примером является сеть Lightning Network , а вторым — протокол RGB. Основная проблема такого решения заключается в сложности технической реализации. Однако его преимущества включают более децентрализованную систему, повышенную конфиденциальность, лучшую устойчивость к цензуре и неограниченную масштабируемость. Как только эта технология будет успешно разработана, она сможет значительно продвинуть создание и разработку приложений верхнего уровня.









Помимо двух типов решений, упомянутых выше, в настоящее время на рынке доступно множество других решений. Например, B²Network разработала сеть второго уровня Bitcoin, совместимую с EVM, на основе ZK-Rollup; Bison создает собственный ZK-Rollup в сети Bitcoin для реализации решений DeFi для сети Bitcoin; Решение второго уровня Merlin Chain объединяет сети ZK-Rollup, децентрализованные симуляционные машины, модули защиты от мошенничества ончейн и многое другое.





В настоящее время второй уровень Bitcoin все еще находится на ранних стадиях своего развития, и потребуется время, чтобы определить, какое решение станет массовым и будет принято рынком. Нетрудно представить, что, когда решения второго уровня Bitcoin будут усовершенствованы, это также станет периодом процветания для экосистемы Bitcoin.









Отказ от ответственности: Эта информация не предоставляет рекомендаций по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим сопутствующим услугам, а также не представляет собой рекомендации по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и соблюдаете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.