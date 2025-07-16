Как проверить ход выполнения депозита в сети zkSync Era









zkSync – это решение для масштабирования второго уровня, созданное командой Matter Labs, которое повышает масштабируемость сети Ethereum за счет использования технологии Rollup, основанной на доказательствах с нулевым знанием.





В настоящее время zkSync работает на двух сетях: zkSync Lite и zkSync Era. zkSync Lite была запущена в основной сети Ethereum 15 июня 2020 года и достигла пропускной способности около 300 TPS (транзакций в секунду), но не совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM). zkSync Era была запущена 24 марта 2023 года, поддерживает функциональность смарт-контрактов и достигает пропускной способности более 20 000 TPS. Обычно, говоря о сети zkSync, мы подразумеваем zkSync Era.













Задержка исполнения – это уникальный механизм zkSync Era, который подразумевает временную блокировку каждого блока второго уровня, переданного на первый уровень, перед его исполнением и завершением. Изначально время задержки составляет 24 часа, а по мере развития системы это время будет постепенно сокращаться, пока не будет полностью устранено. Задержка исполнения затрагивает не только стандартные кроссчейн-мосты zkSync ETH и ERC20, но и любые пользовательские кроссчейн-мосты, созданные различными командами.





Из-за механизма задержки исполнения, когда вы вносите депозит с помощью сети zkSync Era на платформе MEXC, вы получите всплывающее напоминание о том, что проверка депозита ончейн займет 23 часа.













Для обеспечения общей безопасности сети механизм задержки исполнения позволяет команде zkSync получить достаточно времени для проверки транзакций, входящих в блок, прежде чем он станет окончательной транзакцией. Это предотвращает ситуации, когда хакеры могут быстро воспользоваться уязвимостями. Даже если хакеры обнаружат серьезную проблему в сети zkSync и успешно взломают серверы, на которых работает zkSync, у команды zkSync будет достаточно времени, чтобы обнаружить уязвимость, провести расследование и инициировать протоколы управления, чтобы заморозить сеть.













Эта статья посвящена исключительно запросам о ходе и статусе депозита на примере депозита токена ZK.





Откройте проводник официального сайта zkSync Era ( https://explorer.zksync.io/ ), скопируйте адрес вывода средств и вставьте его в поисковую строку, нажмите на значок поиска [🔍], и вы попадете на страницу с информацией об адресе вывода средств.









Прокрутите страницу с адресом вывода средств вниз, чтобы просмотреть все операции, связанные с этим адресом.





В хронологическом порядке первой в списке идет транзакция, которую мы только что инициировали. Нажмите на соответствующий хэш транзакции, чтобы перейти на страницу с подробной информацией о ней.









На странице хэш-деталей транзакции вы можете увидеть статус вашего депозита. "Processed" ("Обработан") означает, что он был обработан сетью zkSync Era, а "Sending" ("Отправка") означает, что он ожидает отправки в сеть Ethereum.





Помимо действия "Sending" ("Отправка"), ваш депозит также должен пройти этапы "Validating" ("Проверка") и "Executing" ("Исполнение"), прежде чем он будет зачислен. Как упоминалось ранее, благодаря механизму задержки исполнения, каждый блок второго уровня, переданный на первый уровень, будет заблокирован на время, прежде чем он будет исполнен и окончательно завершен.





На странице деталей хэша транзакции, проверив запись "Tokens Transferred" ("Переведенные токены"), вы можете убедиться в правильности адреса вывода, адреса депозита и количества токенов.









Когда ваш депозит будет успешным, статус вашего депозита на соответствующей странице хэш-деталей транзакции изменится на "Processed" ("Обработан") и "Executed" ("Исполнен"), что означает, что он был обработан сетью zkSync Era и выполнен в сети Ethereum.







