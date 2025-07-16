Как проверить ход выполнения депозита в сети zkSync Era

1. Что такое zkSync? zkSync – это решение для масштабирования второго уровня, созданное командой Matter Labs, которое повышает масштабируемость сети Ethereum за счет использования технологии Rollup, о1. Что такое zkSync? zkSync – это решение для масштабирования второго уровня, созданное командой Matter Labs, которое повышает масштабируемость сети Ethereum за счет использования технологии Rollup, о
1. Что такое zkSync?


zkSync – это решение для масштабирования второго уровня, созданное командой Matter Labs, которое повышает масштабируемость сети Ethereum за счет использования технологии Rollup, основанной на доказательствах с нулевым знанием.

В настоящее время zkSync работает на двух сетях: zkSync Lite и zkSync Era. zkSync Lite была запущена в основной сети Ethereum 15 июня 2020 года и достигла пропускной способности около 300 TPS (транзакций в секунду), но не совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM). zkSync Era была запущена 24 марта 2023 года, поддерживает функциональность смарт-контрактов и достигает пропускной способности более 20 000 TPS. Обычно, говоря о сети zkSync, мы подразумеваем zkSync Era.

Если вас интересуют сети второго уровня и связанные с ними темы, вы можете прочитать статьи "Постичь Ethereum Layer 2 на одном простом примере" и "Что такое долгожданный ZK Rollup?", чтобы узнать больше.

2. Что такое задержка исполнения?


Задержка исполнения это уникальный механизм zkSync Era, который подразумевает временную блокировку каждого блока второго уровня, переданного на первый уровень, перед его исполнением и завершением. Изначально время задержки составляет 24 часа, а по мере развития системы это время будет постепенно сокращаться, пока не будет полностью устранено. Задержка исполнения затрагивает не только стандартные кроссчейн-мосты zkSync ETH и ERC20, но и любые пользовательские кроссчейн-мосты, созданные различными командами.

Из-за механизма задержки исполнения, когда вы вносите депозит с помощью сети zkSync Era на платформе MEXC, вы получите всплывающее напоминание о том, что проверка депозита ончейн займет 23 часа.


2.1 Преимущества задержки исполнения


Для обеспечения общей безопасности сети механизм задержки исполнения позволяет команде zkSync получить достаточно времени для проверки транзакций, входящих в блок, прежде чем он станет окончательной транзакцией. Это предотвращает ситуации, когда хакеры могут быстро воспользоваться уязвимостями. Даже если хакеры обнаружат серьезную проблему в сети zkSync и успешно взломают серверы, на которых работает zkSync, у команды zkSync будет достаточно времени, чтобы обнаружить уязвимость, провести расследование и инициировать протоколы управления, чтобы заморозить сеть.

3. Как проверить ход выполнения депозита в сети zkSync Era


Если вы хотите узнать, как внести депозит криптовалюты на MEXC, вы можете обратиться к статьям "Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Веб-сайт)" и "Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Приложение)".

Эта статья посвящена исключительно запросам о ходе и статусе депозита на примере депозита токена ZK.

Откройте проводник официального сайта zkSync Era (https://explorer.zksync.io/), скопируйте адрес вывода средств и вставьте его в поисковую строку, нажмите на значок поиска [🔍], и вы попадете на страницу с информацией об адресе вывода средств.


Прокрутите страницу с адресом вывода средств вниз, чтобы просмотреть все операции, связанные с этим адресом.

В хронологическом порядке первой в списке идет транзакция, которую мы только что инициировали. Нажмите на соответствующий хэш транзакции, чтобы перейти на страницу с подробной информацией о ней.


На странице хэш-деталей транзакции вы можете увидеть статус вашего депозита. "Processed" ("Обработан") означает, что он был обработан сетью zkSync Era, а "Sending" ("Отправка") означает, что он ожидает отправки в сеть Ethereum.

Помимо действия "Sending" ("Отправка"), ваш депозит также должен пройти этапы "Validating" ("Проверка") и "Executing" ("Исполнение"), прежде чем он будет зачислен. Как упоминалось ранее, благодаря механизму задержки исполнения, каждый блок второго уровня, переданный на первый уровень, будет заблокирован на время, прежде чем он будет исполнен и окончательно завершен.

На странице деталей хэша транзакции, проверив запись "Tokens Transferred" ("Переведенные токены"), вы можете убедиться в правильности адреса вывода, адреса депозита и количества токенов.


Когда ваш депозит будет успешным, статус вашего депозита на соответствующей странице хэш-деталей транзакции изменится на "Processed" ("Обработан") и "Executed" ("Исполнен"), что означает, что он был обработан сетью zkSync Era и выполнен в сети Ethereum.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


