Как читать изменение цены и диапазон? Руководство для начинающих по волатильности в криптовалютной торговле

22 сентября 2025 г.
В сфере криптовалютных инвестиций изменение цены и диапазон цен являются двумя важнейшими показателями. Они не только отражают динамику рынка, но и предоставляют инвесторам ценную информацию для принятия обоснованных решений.

1. Что такое изменение цены и диапазон?


На рынке криптовалют изменение цены и диапазон являются двумя наиболее часто используемыми показателями данных.

1.1 Что такое изменение цены?


Изменение цены означает процентное увеличение или уменьшение цены за определенный период. Обычно оно выражается в процентах, и формула выглядит следующим образом: Изменение цены = (цена закрытия – цена открытия) / цена открытия

Инвесторы часто отслеживают изменения цен за разные периоды времени, такие как день, неделя или год, чтобы лучше понимать рыночные тенденции.

1.2 Что такое диапазон?


Диапазон относится к уровню колебаний цен в течение определенного периода, обычно выражается в процентах. Формула: Диапазон = (максимальная цена – минимальная цена) / текущая цена

Диапазон отражает степень волатильности рынка: Чем больше диапазон, тем выше волатильность. Для инвесторов диапазон служит полезным индикатором для оценки рыночного риска и помогает им разрабатывать соответствующие стратегии управления рисками и торговли.

1.3 Как интерпретировать изменение цены и диапазон


Чтобы лучше понять изменение цены и диапазон, давайте воспользуемся BTC в качестве примера:
Цена закрытия: 113 137,63 USDT
Цена открытия: 112 925,44 USDT
Изменение цены = (цена закрытия – цена открытия) / цена открытия = (113 137,63 – 112 925,44) / 112 925,44 = 0,188%

Максимальная цена: 113 253,68 USDT
Минимальная цена: 112 925,44 USDT
Текущая цена: 113 137,63 USDT
Диапазон = (максимальная цена – минимальная цена) / текущая цена = (113 253,68 – 112 925,44) / 113 137,63 = 0,2901%


2. Важность изменения цены и диапазона


2.1 Анализ рыночных тенденций


Изменение цены и диапазон являются ключевыми инструментами для оценки рыночных тенденций. Наблюдая за изменениями цены и диапазона в течение различных периодов времени, инвесторы могут определить, находится ли рынок в фазе восходящего тренда, нисходящего тренда или консолидации. В то же время степень диапазона отражает общую волатильность рынка, помогая инвесторам оценить уровень рыночной активности.

2.2 Управление рисками


Управление рисками имеет важное значение в инвестиционном процессе. Понимая изменения и диапазон рыночных цен, инвесторы могут лучше оценивать риски волатильности и устанавливать соответствующие стратегии стоп-лосса и тейк-профита. Например, на рынке с высокой волатильностью инвесторы могут устанавливать более широкие уровни стоп-лосса, чтобы избежать преждевременного закрытия позиций из-за резких колебаний цен. В то же время они могут устанавливать более высокие цели тейк-профита, чтобы в полной мере использовать возможности получения прибыли, создаваемые большими колебаниями.

2.3 Торговые решения


Изменение цены и диапазон также играют прямую роль в принятии торговых решений. На волатильных рынках инвесторы могут решить покупать во время откатов или продавать во время восстановления, чтобы зафиксировать более выгодные точки входа и выхода. И наоборот, на рынках с чрезмерной волатильностью инвесторам следует применять более осторожный подход, чтобы избежать ненужных убытков от импульсивных сделок.

3. Как просматривать данные об изменении цен и диапазоне на MEXC


Как ведущая платформа для торговли криптовалютами, MEXC предоставляет инвесторам удобный доступ к данным об изменении цен и диапазоне цен. Процесс просмотра одинаков как для спотовой, так и для фьючерсной торговли.
1) Авторизуйтесь на МЕХС: Сначала войдите в свой аккаунт МЕХС.
2) Войдите на страницу спотовой торговли: На главной странице или в панели навигации выберите «Спотовая».
3) Выберите «Базовый» свечной график: На странице торговли выберите вид «Базовый» свечной график для более четкого отображения движения цен.
4) Просмотрите данные: В верхней части графика вы увидите изменение цены (%) и диапазон (%) в режиме реального времени, что поможет вам быть в курсе динамики рынка.


4. Важность обучения чтению изменений цен и диапазона цен


Анализ рыночных тенденций: Изменение цены и диапазона помогают инвесторам анализировать общие рыночные тенденции, определять, движутся ли цены вверх или вниз, и оценивать степень волатильности.
Управление рисками: Понимая изменение цены и диапазона, инвесторы могут лучше управлять рисками, устанавливая соответствующие стратегии стоп-лосса и тейк-профита, чтобы минимизировать убытки и максимизировать потенциальную прибыль.
Торговые решения: Изменение цены и диапазона влияют на торговые решения. Например, определение оптимальных точек входа или выхода на волатильных рынках или избегание ненужных сделок в условиях чрезмерной волатильности.

5. Часто задаваемые вопросы (FAQ) для начинающих


Значит ли значительное изменение цены всегда гарантированную прибыль?
Нет. Значительное изменение цены просто отражает значительное краткосрочное движение. Если момент входа в рынок выбран неудачно, это все равно может привести к убыткам.

Большой диапазон автоматически означает более высокую доходность?
Нет. Большой диапазон указывает на более высокую волатильность, что создает как возможности, так и риски. Это может быть привлекательно для инвесторов с более высокой толерантностью к риску, но требует дисциплинированного управления рисками.

Новичкам следует уделять больше внимания изменению цены или диапазону? Новичкам рекомендуется учитывать и то, и другое:
  • Изменение цены помогает определить рыночную тенденцию.
  • Диапазон помогает оценить уровень рыночного риска.

6. Заключение


В инвестиционном анализе изменение цены является ключевым индикатором направления движения, а диапазон отражает степень волатильности рынка. Вместе они предоставляют инвесторам ценную информацию о рыночных условиях. На платформе MEXC эти два показателя доступны в удобном виде и отображаются понятно и интуитивно. Включая изменение цены и диапазон в свои торговые стратегии, инвесторы могут усилить общее управление рисками. Это позволяет им лучше использовать возможности и снижать потенциальные риски в современных сложных и быстро меняющихся рыночных условиях.

