Контроль рисков в качестве щита: Как обеспечить надежную защиту активов пользователей





В 2025 году рынок криптовалют испытывает как волну энтузиазма, так и серьезные риски. Хакерские атаки, фишинг и ценовые манипуляции превратили инвестирование в рискованное занятие для обычных пользователей – один неверный шаг может привести к полной потере активов. По данным CertiK, только за июнь совокупные убытки криптосектора в 2025 году превысили 2,1 миллиарда долларов. Так, в результате одной атаки на Bybit было украдено 1,46 миллиарда долларов – это крупнейшая потеря в истории Web3. BitoPro также понесла убытки на 11,5 миллиона долларов во время обновления системы кошельков. Множество личных кошельков неоднократно подвергались атакам и взломам, что вызывает серьезную озабоченность по поводу общей безопасности рынка.





В таких условиях как обычные пользователи могут эффективно защитить свои активы? Механизмы контроля рисков на биржах служат надежным щитом: они поддерживают стабильность платформ и напрямую обеспечивают безопасность активов и честность торговли.









Что такое контроль рисков? Проще говоря, он действует как «цифровой брандмауэр» биржи, используя технические и процедурные меры для защиты от таких угроз, как взлом, мошенничество и отмывание денег, обеспечивая стабильную работу платформы и безопасность активов пользователей. Контроль рисков можно рассматривать в широком или узком смысле: в широком смысле он охватывает общую безопасность платформы – снижение финансовых рисков (например, волатильность рынка), технических рисков (например, сбои системы), рисков несоблюдения нормативных требований (например, нарушение требований FATF AML) и операционных рисков, в узком смысле он фокусируется на конкретных мерах по защите транзакций и активов пользователей, обеспечивая точную защиту от мошенничества и незаконных действий.





С узкой точки зрения к основным мерам контроля рисков относятся:

KYC (Знай своего клиента): Проверка личности (например, имени, документа) для предотвращения анонимной деятельности и выступает в роли «замка идентичности» для аккаунтов.

AML (Противодействие отмыванию денег): Выявление, отслеживание и анализ подозрительных денежных потоков (например, необычно крупных переводов), выполняя функцию «контрольного пункта» для транзакций.

Мониторинг транзакций в реальном времени: Использование алгоритмов для выявления аномальной активности (например, фиктивной торговли или инсайдерских сделок) с целью обеспечения честной торговли и предотвращения манипуляций.

Безопасность активов: Защита средств за счет разделения горячих и холодных кошельков, технологии мультиподписей и регулярных аудитов.

Безопасность аккаунта: Обязательное использование двухфакторной аутентификации (2FA) и блокировка фишинговых ссылок для эффективной защиты от кражи аккаунтов.





Все эти меры строго соответствуют глобальным стандартам AML и FATF, обеспечивая защиту каждого актива и транзакции пользователя.









В 2025 году злонамеренная активность на рынке криптовалют значительно возросла. Согласно отчету MEXC за 1 квартал , платформа зафиксировала рост мошенничества, связанного с торговлей, на 200%. Основными схемами стали манипуляции рынком, фиктивная торговля и действия торговых ботов. Например, группы трейдеров искусственно «разгоняют» токены с низкой рыночной капитализацией на других биржах, чтобы создать ценовой разрыв с MEXC. Это провоцирует розничных инвесторов открывать лонг позиции с высоким кредитным плечом на MEXC, а затем продают активы, вызывая падение цен и ликвидации у реальных пользователей. Эти группы получают прибыль от такой арбитражной схемы.





Одновременно наблюдается стремительный рост числа пользователей в развивающихся регионах, таких как Индия и Индонезия. Однако уровень финансовой грамотности и навыков пользования платформами в этих странах остается низким. Например, согласно отчету Национального центра финансового образования Индии за 2025 год, только 27% взрослого населения обладают базовой финансовой грамотностью, что значительно ниже мирового среднего показателя в 42%. Этот разрыв в знаниях делает многих пользователей уязвимыми для мошенников, которые, например, под видом инвестиционных советников в Telegram-группах убеждают жертв раскрывать приватные ключи.





В ответ на эти угрозы MEXC внедряет динамичные стратегии контроля рисков в соответствии с международными регуляторными стандартами. Платформа использует технологии ИИ для мониторинга транзакций в реальном времени и активирует защитные механизмы при обнаружении аномалий. Эти меры контроля рисков служат критически важным барьером, обеспечивающим безопасность активов пользователей.









1. Защита активов: Противостояние взломам и мошенничеству

Вы когда-нибудь получали фишинговое письмо, замаскированное под сообщение от Службы поддержки клиентов биржи, переходили по поддельной ссылке и сразу теряли доступ к своим средствам? Хакеры постоянно совершенствуют методы обмана, заставляя пользователей раскрывать приватные ключи от кошельков или данные для входа на биржу. Согласно данным Chainalysis, в 2024 году 43,8% всех потерь в криптовалютах произошли из-за утечек приватных ключей. Такие атаки направлены как на отдельных пользователей, так и на централизованные и децентрализованные платформы, часто приводя к серьезным и невосполнимым потерям.





Для комплексной защиты аккаунтов и средств пользователей MEXC внедрила многоуровневую систему обороны. Анализ поведения на основе ИИ отслеживает IP-адреса входа, устройства и подозрительные клики по ссылкам в реальном времени, автоматически блокируя и передавая на ручную проверку рисковые аккаунты. Платформа настоятельно рекомендует включать двухфакторную аутентификацию (2FA) и использует фильтрацию фишинговых писем для предотвращения утечек данных. Кроме того, MEXC разделяет хранение средств между горячими и холодными кошельками и применяет мультиподписи для обеспечения полной безопасности активов.





2. Справедливость рынка: Предотвращение манипуляций и мошенничества





Гнались за «хайповым токенам», а в итоге попали в ловушку манипуляторов? Злоумышленники скупают малоликвидные токены, распространяют ложные позитивные новости в соцсетях или группах, резко разгоняют цену, а затем сбрасывают активы на пике – оставляя розничных инвесторов с крупными убытками. Это классическая схема «памп и дамп». Другой распространенный прием – это фиктивная торговля, когда мошенники покупают и продают актив сами себе, создавая иллюзию объемов и высокого интереса к токену. Неведомые пользователи покупают, но вскоре понимают, что спроса нет – и несут убытки.





MEXC использует передовые алгоритмы ИИ для слежения за рыночной активностью в реальном времени, выявляя аномальные колебания цен и циклические торговые паттерны. При обнаружении подозрительной активности платформа оперативно ограничивает действия подозрительных аккаунтов или приостанавливает торговлю по соответствующим парам – в соответствии с глобальными стандартами AML и рекомендациями FATF. Эти жесткие меры контроля риска помогают обеспечить, чтобы цены отражали реальное соотношение спроса и предложения, способствуя справедливой и прозрачной инвестиционной среде и защищая пользователей от манипуляций.





3. Гарантия соответствия: Изоляция юридических и регуляторных рисков





Из-за анонимности и трансграничной природы криптоактивы часто используются для отмывания денег: хакеры крадут средства с других платформ или кошельков, затем переводят их на легитимные биржи, многократно проводят сделки или конвертируют в фиат, чтобы «отмыть» средства. Если биржа не успевает вовремя выявить такие транзакции, регуляторы могут признать участником незаконных операций и наложить серьезные штрафы. Хуже того, невиновные пользователи, взаимодействующие с «запятнанными» средствами, могут попасть под расследование или столкнуться с блокировкой активов.





MEXC использует круглосуточный мониторинг подозрительных адресов и потоков средств с помощью анализа данных ончейн в реальном времени. При обнаружении похищенных активов, транзакций с даркнета или движения средств из зон повышенного риска – средства немедленно замораживаются и передаются регуляторам, прерывая незаконное движение средств. Этот строгий подход к соблюдению норм минимизирует риск регуляторных штрафов для платформы и защищает обычных пользователей от случайного вовлечения в расследования по отмыванию денег. Пользователи могут торговать с уверенностью, не опасаясь, что их активы непреднамеренно окажутся связаны с украденными средствами или незаконной деятельностью.









По мере роста масштабов и сложности торговли криптоактивами рынок сталкивается с возрастающими угрозами: взломами, мошенничеством и регуляторными рисками. Надежная система контроля рисков служит не только первой линией обороны от технических и мошеннических угроз, но и основой для поддержания справедливости на рынке, защиты средств пользователей и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Для инвесторов выбор платформы с эффективной системой управления рисками позволяет минимизировать вероятность технических сбоев и финансовых потерь, обеспечивая безопасную, прозрачную и соответствующую требованиям среду для уверенных решений, стабильной торговли и долгосрочных инвестиций.













Модель контроля рисков на торговых платформах – динамичная и сложная, но ее основная цель – выявление и предотвращение действий, подрывающих справедливость и безопасность рынка. Согласно правилам биржи, следующие пять типов поведения считаются «высокорисковыми операциями» и чаще всего вызывают срабатывание защитных механизмов:





1. Фиктивная торговля / Самоторговля между связанными аккаунтами: Это наиболее распространенная форма манипуляции. Например, пользователь управляет несколькими аккаунтами (обычно их выявляют по одному IP-адресу, общим источникам пополнений или синхронной торговой активности) и торгует между ними, создавая искусственный объем и активность на графиках – особенно в случае с малоизвестными токенами. Это вводит в заблуждение неосведомленных розничных инвесторов, заставляя их покупать по завышенным ценам, что позволяет манипуляторам продавать с прибылью, нанося прямой ущерб обычным пользователям.





2. Спуфинг (частое размещение и отмена крупных ордеров): Трейдеры размещают крупные ордера на покупку или продажу на определенном уровне цены, чтобы создать иллюзию поддержки или сопротивления, побуждая других участников следовать за ним. Как только цена движется в нужную сторону или ордер вот-вот исполнится, крупный ордер быстро отменяется. Эта стратегия «блефа» использует преимущество в капитале для дезинформации рынка, часто вынуждая обычных пользователей покупать дорого или продавать дешево, неся убытки.





3. Схемы пампа и дампа: Организованные группы скупают токены по низкой цене и активно продвигают их в соцсетях или других каналах, чтобы привлечь розничных инвесторов к покупке по завышенным ценам. После достижения пика они продают все активы, вызывая обвал цены и оставляя розничных инвесторов с убытками.





4. Аномальная алгоритмическая торговля: Злоупотребление автоматической торговлей путем отправки запросов с чрезвычайно высокой частотой, создания чрезмерной нагрузки на серверы или использования незначительных задержек и уязвимостей платформы для получения нечестной арбитражной прибыли.





5. Подозрительные движения активов (риски AML): Если на аккаунт поступают «грязные деньги» с даркнета, миксеров или известных украденных адресов, либо если с него отправляются крупные суммы на множество адресов с высоким риском, система противодействия отмыванию денег (AML) платформы немедленно подает сигнал тревоги.





Давайте рассмотрим следующий пример. Представим пользователя А, который ради получения высоких комиссионных возвратов и наград за торговый рейтинг покупает чужую личность через посредника для регистрации аккаунта на MEXC, а затем нанимает команду квантов для выполнения алгоритмической фиктивной торговли. Вскоре из-за аномального объема торгов аккаунт попадает под срабатывание механизмов контроля рисков – вводятся ограничения на вывод средств и запросы верификации личности. Не предоставив подлинную информацию, пользователь пытается зарегистрировать новый аккаунт и тайно переводит активы, торгуя между своими аккаунтами. На этом этапе система контроля рисков может обнаружить связанное поведение и заморозить оба аккаунта.





Этот случай – лишь вершина айсберга. На практике различные торговые схемы – от высокочастотного арбитража и фиктивной торговли между несколькими аккаунтами до сложных комбинированных стратегий – могут испытывать на прочность границы систем контроля рисков. Это создает дилемму для бирж, сталкивающихся с обвинениями в злоупотреблениях. С одной стороны, принципы и детали моделей контроля рисков – это ключевая коммерческая тайна платформы, чрезмерное раскрытие информации было бы равноценно выдаче «шпаргалки» злоумышленникам, дающей им возможность обходить обнаружение. С другой стороны, жесткие механизмы контроля рисков – это основа защиты интересов всех пользователей и обеспечения справедливости на рынке, обязанность, в которой платформы не могут и не должны идти на компромисс.









При возникновении проблем с контролем рисков платформа обычно применяет меры, такие как ограничения аккаунтов, заморозка средств и откат полученной прибыли. Эти действия основаны на трех ключевых причинах:





1. Поддержание порядка на рынке: Поведения вроде фиктивной торговли или злонамеренного выставления и отмены ордеров искусственно искажают цены и глубину рынка. В качестве организатора рынка платформа несет безусловную ответственность за вмешательство. Перехват подозрительных ордеров, ограничение торговли и заморозка активов необходимы для предотвращения более масштабного ущерба.





2. Возврат неправомерно полученной прибыли и защита пользователей: В редких случаях серьезных нарушений, существенно влияющих на справедливость рынка, платформа может применить меры отката, чтобы аннулировать спорные сделки и полученную от них прибыль. Это крайняя мера защиты, не позволяющая манипуляторам извлекать выгоду из злоумышленной деятельности и сохраняющая целостность рынка.





3. Предотвращение неправомерного присвоения активов и отмывания денег: Заморозка средств часто связана с задачами безопасности и соответствия нормативам. Если платформа подозревает аккаунт в мошенничестве, краже или отмывании средств, заморозка средств предотвращает быстрые переводы активов, предоставляя время для дополнительного расследования.





В итоге, действия MEXC по ограничению аккаунтов, заморозке средств или откату прибыли не направлены на «наказание пользователей», а являются мерами для поддержания здоровья рынка и соблюдения регуляторных требований. Такие меры контроля рисков защищают интересы большинства пользователей и способствуют созданию стабильной и надежной торговой среды. По мере развития криптоиндустрии эти методы управления рисками стали неотъемлемой частью работы биржи.









Если вы получили уведомление о контроле рисков от MEXC или заметили ограничения в работе аккаунта, важно правильно и оперативно отреагировать. Следующие шаги могут служить ориентиром:





Шаг 1: Сохраняйте спокойствие и проведите самопроверку. Внимательно изучите внутреннее сообщение, письмо на почту или всплывающее уведомление от MEXC, чтобы понять, какие именно функции заблокированы из-за контроля рисков. Проверьте свои последние торговые операции и движения средств на предмет возможных причин блокировки, описанных ранее. Были ли действия, которые система могла неправильно интерпретировать? Являются ли источники ваших средств прозрачными и отслеживаемыми? Участвовали ли вы в сомнительных сообществах или звонках? Честный самоанализ – первый шаг к решению проблемы.





Шаг 2: Следуйте инструкциям, чтобы подать заявку на снятие контроля рисков. В большинстве случаев MEXC запросит дополнительные документы. Найдите раздел «Проверка риска аккаунта» в Центре поддержки на официальном сайте или в приложении. Заполните необходимые формы и загрузите требуемые документы согласно инструкции. Следование этому пошаговому процессу необходимо для снятия ограничений. После подачи заявки команде по контролю рисков потребуется время на проверку и анализ материалов.





Шаг 3: Сотрудничайте при прохождении расширенной проверки KYC. В некоторых случаях для снятия ограничений платформа может потребовать дополнительную верификацию – например, пройти расширенную проверку личности и предоставить дополнительные документы. При срабатывании контроля рисков основная задача биржи – устранить серьезные риски соответствия, такие как отмывание денег или мошенничество, что может включать видеоподтверждение для подтверждения, что владелец аккаунта является его реальным владельцем.





Важно отметить, что система контроля рисков MEXC имеет уровень ложных срабатываний менее 0,1%. Кроме того, на платформе есть специализированные команды и каналы для подачи апелляций, которые занимаются случаями, когда законные пользователи ошибочно затронуты, с обязательством оперативно приоритизировать и решать такие ситуации.









Вместо того чтобы пассивно реагировать после срабатывания мер контроля рисков, лучше проактивно избегать рисков в повседневной торговле. Если система контроля рисков биржи – это внешний заслон, то осознанность пользователя и привычки безопасности – первая и самая важная линия защиты личных средств.





1. Формирование ответственного торгового поведения





Легитимное поведение при торговле – ключ к тому, чтобы не вызывать срабатывания контроля рисков. Избегайте следующих серых зон:

Откажитесь от «Инсайдерской торговли»: Не участвуйте в сделках на основе инсайдерской информации или привилегий, связанных с проектами.

Избегайте «Сигнальных групп»: Будьте осторожны с сообществами в соцсетях, обещающими нереальные прибыли или продвигающими сомнительные проекты, не становитесь частью схемы « памп и дамп ».

Используйте API в соответствии с правилами: Если вы используете торговых ботов, убедитесь, что их стратегия соответствует требованиям, избегайте агрессивного размещения и отмены ордеров, а также ответственно настраивайте права доступа для API-ключей.





2. «Три ключевых шага» к безопасности аккаунта



Надежный пароль + Google Authenticator (2FA): Фундамент безопасности аккаунта. Никогда не используйте один пароль для биржи и других сайтов, всегда включайте двухфакторную аутентификацию через Google.

Осведомленность о фишинге: Заходите на сайт только через официальные каналы и будьте бдительны к любым просьбам о паролях или кодах подтверждения через личные сообщения или письма. Система контроля рисков MEXC и Служба поддержки клиентов никогда не запросят ваши приватные ключи или пароли.

Белый список для вывода средств: Активируйте функцию белого списка для вывода средств и добавьте часто используемые адреса. Даже если аккаунт взломают, злоумышленники не смогут вывести средства на незнакомые адреса.





В заключение, главная цель зрелой системы контроля рисков биржи – не ограничивать пользователей, а создать надежный барьер безопасности, который защищает активы большинства пользователей от рыночных манипуляций, финансовых преступлений и системных рисков. С одной стороны, платформа должна постоянно совершенствовать свои возможности контроля рисков для защиты активов пользователей и поддержания справедливости на рынке, с другой – пользователи должны выстраивать надежную личную защиту безопасности. Только благодаря совместным усилиям мы сможем двигаться к более безопасному криптобудущему.



