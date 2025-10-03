Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и лимитные ордера. Это может привести к упущенным возможностям или более высоким издержкам из-за проскальзывания.





На самом деле такие платформы, как MEXC, предоставляют несколько типов ордеров, каждый из которых разработан для конкретных торговых сценариев. Освоив эти инструменты, трейдеры могут выполнять свои стратегии с большей точностью и контролем.





В этой статье представлен полный обзор различных типов ордеров, доступных в торговле фьючерсами на MEXC, а также объясняется, как использовать их вместе, чтобы быстро, эффективно и с меньшими затратами открывать позиции.





MEXC предлагает пять типов ордеров для торговли фьючерсами: лимитный ордер, рыночный ордер, триггерный ордер, трейлинг-стоп ордер и ордер «только размещение». Каждый из них имеет свои особенности, и трейдеры могут выбирать в зависимости от индивидуальных потребностей и целей торговли.





Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу, который исполняется, когда рынок достигает указанной цены. Он позволяет трейдерам самостоятельно задать цену ордера, и сделка будет исполнена по этой цене или по более выгодной.

Когда лимитный ордер размещается, если в книге ордеров уже есть ордера по той же или более выгодной цене, он будет исполнен немедленно по наилучшей доступной цене. В противном случае лимитный ордер останется в книге ордеров до тех пор, пока не сможет быть сопоставлен, что также способствует увеличению глубины рынка.









Преимущества: Точный контроль затрат

Отсутствие проскальзывания: Цена исполнения никогда не будет хуже установленного вами лимита, что поможет вам точно контролировать входные затраты.

Роль Мейкера: Если ваш ордер не сразу сопоставляется с существующими, но остается в книге ордеров, вы часто получаете выгоду от более низких комиссий мейкера.





Недостатки:

Выполнение не гарантируется, так как зависит от рыночных условий.

Ордера могут оставаться в ожидании некоторое время, прежде чем будут выполнены.









Лимитные ордера обычно используются, когда трейдеры хотят купить или продать по определенной фиксированной цене. Ниже приведены два распространенных примера использования лимитного ордера:





Пример 1: Трейдер A торгует бессрочными фьючерсами BTC. Текущая цена составляет 40 000 USDT. Если A хочет купить по цене 39 000 USDT, он может разместить лимитный ордер. Как только рыночная цена упадет до 39 000 USDT или ниже, ордер будет активирован и исполнен.





Пример 2: Текущая цена бессрочного фьючерса BTC составляет 40 000 USDT. Если A хочет продать по цене 41 000 USDT, он может разместить лимитный ордер. Как только рыночная цена поднимется до 41 000 USDT или выше, ордер будет активирован и исполнен.









При выставлении лимитного ордера можно выбрать один из трех режимов времени действия: GTC (Годен до отмены), IOC (Немедленно или отменить) и FOK (Исполнить или аннулировать).





GTC (Годен до отмены): Ордер остается активным, пока не будет полностью исполнен или вручную отменен.

IOC (Немедленно или отменить): Ордер пытается исполниться немедленно. Любая часть, которую нельзя исполнить по указанной цене, будет отменена.

FOK (Исполнить или аннулировать): Ордер должен быть полностью исполнен немедленно по указанной цене. Если это невозможно, он отменяется целиком.









Веб-сайт: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Лимит», введите «Цена» и «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Приложение: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Лимит», введите «Цена» и «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».

















Рыночный ордер – это тип ордера, который исполняется немедленно по лучшей доступной рыночной цене.









Преимущества: Рыночный ордер не требует от пользователя установки цены, что позволяет быстро исполнить ордер.

Недостатки: Хотя рыночные ордера обеспечивают быстрое исполнение, они не могут гарантировать цену исполнения. Рыночные цены могут быстро колебаться, что приводит к отклонению от ожидаемой цены. Чтобы снизить этот риск, вы можете включить функцию ценовой защиты на MEXC, которая помогает предотвратить ненормальное срабатывание стоп-лоссов или тейк-профитов в периоды крайней волатильности.









Рыночные ордера обычно используются, когда трейдеры хотят быстро купить или продать по текущей рыночной цене. Два распространенных примера:





Пример 1: Цена бессрочных фьючерсов BTC быстро превышает 40 000 USDT. Трейдер A хочет купить немедленно и готов принять рыночную цену, чтобы открыть позицию. В этом случае A может использовать рыночный ордер для покупки.





Пример 2: Цена бессрочных фьючерсов BTC быстро падает ниже 39 000 USDT. Трейдер A хочет продать сразу и готов принять рыночную цену, чтобы выйти из сделки. В этом случае A может использовать рыночный ордер для продажи.









Веб-сайт: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Маркет», введите «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Приложение: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Маркет», введите «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Триггерный ордер позволяет пользователям заранее установить триггерную цену, цену ордера и количество. Когда рыночная цена достигает триггерной, система автоматически размещает ордер по указанной цене. До срабатывания стоп-ордера никакая позиция или маржа не блокируются.









Преимущества: Триггерные ордера снижают необходимость постоянного мониторинга, позволяя пользователям заранее планировать точки входа и выхода. Они помогают зафиксировать прибыль или ограничить убытки во время торговли.

Недостатки: Триггерный ордер не всегда может быть успешно запущен из-за ограничений по позиции, недостаточной маржи или рыночных условий.









Триггерные ордера обычно используются для предварительной установки цен входа или выхода.





Пример 1: Стоп-лосс. Трейдер A держит лонг позицию по бессрочным фьючерсам BTC с ценой входа 40 000 USDT. A считает, что 39 000 USDT является ключевым уровнем поддержки, и если цена пробьет его, вероятно дальнейшее снижение. A может установить цену срабатывания на уровне 39 000 USDT, а цену ордера – на рыночном уровне 39 000 USDT или ниже. Если цена упадет до 39 000 USDT, сработает триггерный ордер, и система разместит ордер на закрытие лонг позиции.





Пример 2: Вход по прорыву. Трейдер A видит, что бессрочные фьючерсы BTC торгуются по цене 39 000 USDT, и полагает, что если цена поднимется выше 40 000 USDT, это может вызвать сильный восходящий тренд. A может установить цену срабатывания на уровне 40 000 USDT, а цену ордера – на рыночном уровне 40 000 USDT или выше. Если цена поднимется до 40 000 USDT, сработает триггерный ордер и будет размещен ордер на открытие лонг позиции.









При использовании триггерного ордера необходимо помнить, что существует три типа триггерных цен: последняя цена, справедливая цена и индексная цена.





Последняя цена : Последняя цена сделки в книге ордеров на MEXC Фьючерсы.

Справедливая цена : Защитный механизм, введенный для предотвращения убытков, вызванных аномальными колебаниями цен на одной платформе. Он рассчитывается на основе взвешенных данных о ценах на основных биржах и более справедливо отражает рыночную цену.

Индексная цена: Рассчитано MEXC на основе спотовых цен нескольких ведущих бирж с применением различных показателей.









Веб-сайт: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Триггер», введите «Триггерная цена», «Цена» «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Приложение: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Триггер», введите «Триггерная цена», «Цена» «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».

















Трейлинг-стоп-ордер – это условный стратегический ордер, который отправляет сделку на рынок после отката. Когда рыночная цена фьючерса достигает как заданной пользователем цены активации, так и процента (или суммы) трейлинга, ордер срабатывает.





Расчет триггерной цены:





Для ордеров на продажу:

Триггерная цена = Максимальная достигнутая цена – отклонение (ценовое отклонение)

Триггерная цена = Максимальная достигнутая цена × (1 - процент отклонения % (коэффициент))

Для ордеров на покупку:

Триггерная цена = Минимальная достигнутая цена + отклонение (ценовое отклонение)

Триггерная цена = Минимальная достигнутая цена × (1 + процент отклонения % (коэффициент))





Кроме того, пользователи могут установить цену активации, которая действует как условие для активации трейлинг-стоп ордера. Система начнет отслеживать и рассчитывать фактическую цену срабатывания только после того, как рынок достигнет или превысит цену активации на основе выбранного типа цены. Если цена активации не установлена, ордер активируется сразу после размещения. Цена активации может основываться на трех типах цен: последняя цена, справедливая цена или индексная цена.









Преимущества: Обеспечивает лучший контроль над прибылью и позволяет трейдерам более систематично воспроизводить торговые стратегии.

Недостатки: Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, что усложняет выбор подходящего коэффициента отката (трейлинг).









Трейлинг-стоп ордера обычно используются для покупки во время отскока от минимумов рынка или для продажи во время отката после резкого роста цен. Ниже приведены два примера:





Пример 1: Покупка на отскоке. Предположим, что рыночная цена бессрочных фьючерсов BTC упала до 39 000 USDT. Трейдер A считает, что цена будет продолжать падать, но ожидает отскока около 37 000 USDT. A хочет купить, как только отскок достигнет 1%. Поэтому А устанавливает трейлинг-стоп с ценой активации 37 000 USDT, отклонением трейлинга 1% и размещает ордер на покупку с трейлинг-стопом.





Пример 2: Продажа при откате. Предположим, что рыночная цена бессрочных фьючерсов BTC поднимается до 40 000 USDT. Трейдер A считает, что цена будет продолжать расти, но может откатиться после достижения 42 000 USDT. A хочет продать, как только падение достигнет 1%. Поэтому А устанавливает трейлинг-стоп с ценой активации 42 000 USDT, отклонением трейлинга 1% и размещает ордер на продажу с трейлинг-стопом.









Веб-сайт: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Трейлинг-стоп», введите «Отклонение» и «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Приложение: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Трейлинг-стоп», введите «Пропорция» и «Сумма», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









«Только размещение» гарантирует, что ваш ордер никогда не будет исполнен немедленно. Это гарантирует, что вы всегда будете Мейкером. Если ордер сразу же сопоставится с существующим ордером, он будет автоматически отменен.





Мейкер – это трейдер, который размещает лимитные ордера по указанным ценам и количеству, ожидая, пока другие пользователи их исполнят, тем самым добавляя ликвидность на рынок. Тейкер, с другой стороны, исполняет ордера непосредственно по существующим лимитным или рыночным ордерам, потребляя ликвидность с рынка.









Преимущества: В торговле фьючерсами MEXC комиссия за ордера Мейкера значительно ниже, чем за ордера Тейкера. Использование функции «Только размещение» гарантирует, что вы всегда будете торговать с 0% комиссии.

Недостатки: Поскольку ордер «Только размещение» размещает отложенные ордера, а не принимает существующие, нет гарантии немедленного исполнения.









Ордер «Только размещение» обычно используется поставщиками ликвидности для получения преимуществ в виде комиссий. Ниже приведены два примера:





Пример 1 (Бычий сценарий): Предположим, что трейдер A настроен оптимистично по отношению к BTC. Текущая цена бессрочного контракта BTC составляет 40 000 USDT. Если A разместит ордер на покупку по цене 39 000 USDT (ниже рыночной цены), ордер не будет исполнен немедленно. Ордер успешно размещен, что делает А Мейкером. Однако, если А установит ордер на покупку по цене 41 000 USDT (выше рыночной цены), ордер будет выполнен мгновенно и, следовательно, отменен, что гарантирует, что А останется Мейкером.





Пример 2 (Медвежий сценарий): Предположим, что трейдер A настроен медвежьи по отношению к BTC. Текущая цена бессрочного контракта BTC составляет 40 000 USDT. Если A разместит ордер на продажу по цене 41 000 USDT (выше рыночной цены), ордер не будет исполнен немедленно. Ордер успешно размещен, что делает А Мейкером. Однако, если А установит ордер на продажу по цене 39 000 USDT (ниже рыночной цены), ордер будет выполнен мгновенно и, следовательно, отменен, что гарантирует, что А останется Мейкером.









Веб-сайт: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Только размещение», введите «Цена» и «Количество», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Приложение: Перейдите на страницу фьючерсной торговли, выберите «Только размещение», введите «Цена» и «Сумма», затем нажмите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт».









Освоение различных типов ордеров на MEXC знаменует переход от пассивного принятия цен к активному управлению сделками. Это требует от трейдеров не только участия в рынке, но и выполнения роли стратегов и исполнителей своих собственных планов. Лимитные ордера помогают контролировать затраты, рыночные ордера обеспечивают скорость исполнения, а триггерные ордера и ордера стоп-лосс/тейк-профит интегрируют дисциплину и стратегию в каждую сделку. С этого момента попробуйте комбинировать эти типы ордеров в своей торговле. Вы обнаружите, что открытие позиций становится более обдуманным, эффективным и рентабельным.









