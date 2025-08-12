MEXC Обучение: Набор создателей пользовательского контента (UGC)｜Присоединяйтесь к MEXC и используйте свой талант, чтобы преобразовать мир Web3

Вы увлечены блокчейном, Web3 и криптовалютами?
Вы отлично справляетесь с исследованиями, логическим мышлением и созданием контента?
Присоединяйтесь к программе создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение и объединяйте энтузиастов Web3 со всего мира с помощью слов. Помогите создать самую влиятельную платформу для обмена знаниями в сфере криптовалют!
Здесь вы сможете анализировать тенденции в индустрии, формировать нарративы и получать признание и награды за создание контента.
MEXC Обучение – это официальный информационный канал MEXC, который стремится предоставлять профессиональный, содержательный и понятный контент для пользователей по всему миру. Наш основной контент включает:
Руководства по инвестированию в криптовалюту и образовательные материалы
Тенденции в области технологии блокчейн
Углубленные исследования проектов Web3
Макроанализ рынка и обзор нормативных требований
Краткий обзор актуальных тем и их подробный разбор
MEXC Обучение стремится стать ведущим глобальным центром знаний о криптовалютах, публикуя материалы на более чем 17 языках, включая китайский, английский и вьетнамский, с широким глобальным охватом и вовлеченностью.
Мы ищем авторов, которые:
Хорошо знакомы с динамикой криптовалютного рынка, способны проводить независимые исследования и аналитику
Опытные авторы с четкой логикой и профессиональным стилем
Знают ключевые нарративы, структуры проектов, токеномику и ончейн-экосистемы
(Бонус) Имеют опыт написания статей о криптовалютах или опыт работы в СМИ/исследовательской сфере
Исследование проектов: L1/L2, DeFi, ИИ, GameFi и т. д.
Анализ рынка: BTC/ETH, стейблкоины, мемы, регулирование
Обучающие материалы: Торговые стратегии, ончейн-данные, использование кошельков, руководства по безопасности
Оригинальные идеи: Любой другой ценный Web3-контент
Присылайте статьи для рассмотрения и публикации
Авторы высококачественных статей могут быть приглашены в качестве постоянных авторов
Все статьи могут содержать имя автора, никнейм в Twitter или краткую биографию (≤100 символов).
Получайте фьючерсные бонусы на основе оценки качества MEXC Обучение.
Высококачественные работы могут быть представлены на главной странице MEXC и продвигаться по всему миру
Чтобы поощрять создание высококачественного оригинального контента, MEXC Обучение оценивает каждую поданную работу на основе оценки контента (из 10 баллов) и показателей трафика в течение 7 дней после публикации (показы + клики). Награды начисляются соответственно, с максимальной суммой в 100 USDT и дополнительными 100 USDT в виде фьючерсных бонусов, в зависимости от показателей трафика. Эти два типа наград могут суммироваться.
Отправленный контент будет оцениваться по пяти критериям (по 2 балла за каждый критерий):
Аспект
Максимальный балл
Критерии оценки
Актуальность для MEXC
2
Связан ли контент с MEXC, ее продуктами или текущими тенденциями? Является ли позиция профессиональной и позитивной?
Тематический фокус
2
Статья посвящена заданному ключевому слову или теме и содержит углубленный анализ одной темы?
Ясность и логика
2
Хорошо ли структурирована статья, является ли она связной и грамматически правильной?
Образовательный и вирусный потенциал
2
Легко ли понять контент, является ли он информативным и подходит ли для публикации?
Креативность и уникальность
2
Предлагает ли контент уникальный подход с примерами, диаграммами или сравнениями, чтобы повысить достоверность?
Примечание: Чтобы отобранные статьи соответствовали тематике контента нашей платформы, мы будем тщательно оценивать все присылаемые материалы на основе качества, оригинальности и полезности для пользователей. Среди тех, кто соответствует основным требованиям, будут отобраны только лучшие работы. Это событие не является приоритетным по принципу отбора в порядке очереди, а соответствие критериям не гарантирует прохождения отбора. Мы ценим ваше понимание и поддержку.
Основные требования:
Оригинал и первая публикация на MEXC Обучение. Не менее 3 000 слов (английская версия).
Глубокий анализ, уникальные идеи, сильная логическая связь.
Оценка
Балл
Награда
A+
10
100 USDT
A
9
80 USDT
A−
8
60 USDT
Основные требования:
Оригинальный контент, 1 000 – 2 000 слов (английская версия).
Точный и информативный контент с образовательной целью.
Оценка
Балл
Награда
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT
🏅 Бонус на основе трафика
Уровень
Критерии (в течение 7 дней с момента публикации)
Награда в виде фьючерсного бонуса
1-й
≥ 30 000 показов и ≥ 400 кликов
100 USDT
2-й
≥ 20 000 показов и ≥ 200 кликов
80 USDT
3-й
≥ 10 000 показов и ≥ 150 кликов
60 USDT
4-й
≥ 5 000 показов и ≥ 80 кликов
50 USDT
5-й
≥ 3 000 показов и ≥ 40 кликов
30 USDT
Все статьи должны быть оригинальными не менее чем на 80%. Плагиат, контент, созданный с помощью ИИ, или сильно переписанный контент строго запрещены.
После утверждения статьи будут опубликованы на MEXC Обучение с указанием имени автора.
Статьи с оценкой A могут быть повторно опубликованы на личных платформах автора через 24 часа после эксклюзивной публикации на MEXC Обучение.
Фьючерсные бонусы выдаются MEXC и действительны в течение 15 дней. Их можно использовать в качестве торговой маржи или для компенсации комиссий, убытков и комиссий за финансирование при торговле фьючерсами USDT-M. Прибыль, полученная с использованием этих бонусов, может быть снята.
Отправьте с помощью электронной почты по адресу submission@mexc.com следующее:
Краткая информация о себе (включая опыт работы с криптовалютами)
Примеры статей или ссылки (на любом языке; предпочтительно на английском)
Предполагаемая частота публикаций в месяц
Предпочтительные типы контента (например, исследования, комментарии, учебные материалы, рыночные тренды)
В быстро развивающейся индустрии, такой как Web3, качественный контент играет ключевую роль в распространении идей и формировании будущего.
Присоединившись к команде создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение, вы будете сотрудничать с талантливыми авторами со всего мира, исследовать новые тенденции, разъяснять сложные темы и делать знания о криптовалютах более доступными для всех.
Пусть ваш голос будет услышан. Помогите привнести ясность, понимание и вклад в Web3.