MEXC Обучение: Набор создателей пользовательского контента (UGC)｜Присоединяйтесь к MEXC и используйте свой талант, чтобы преобразовать мир Web3

Обучение/Анализ рынка/Зона событий/MEXC Обучен...ть мир Web3

12 августа 2025 г.MEXC
0m
Вы увлечены блокчейном, Web3 и криптовалютами?

Вы отлично справляетесь с исследованиями, логическим мышлением и созданием контента?

Присоединяйтесь к программе создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение и объединяйте энтузиастов Web3 со всего мира с помощью слов. Помогите создать самую влиятельную платформу для обмена знаниями в сфере криптовалют!

Здесь вы сможете анализировать тенденции в индустрии, формировать нарративы и получать признание и награды за создание контента.

1. Кто мы


MEXC Обучение – это официальный информационный канал MEXC, который стремится предоставлять профессиональный, содержательный и понятный контент для пользователей по всему миру. Наш основной контент включает:

  • Руководства по инвестированию в криптовалюту и образовательные материалы
  • Тенденции в области технологии блокчейн
  • Углубленные исследования проектов Web3
  • Макроанализ рынка и обзор нормативных требований
  • Краткий обзор актуальных тем и их подробный разбор

MEXC Обучение стремится стать ведущим глобальным центром знаний о криптовалютах, публикуя материалы на более чем 17 языках, включая китайский, английский и вьетнамский, с широким глобальным охватом и вовлеченностью.

2. Кого мы ищем


Мы ищем авторов, которые:

  • Хорошо знакомы с динамикой криптовалютного рынка, способны проводить независимые исследования и аналитику
  • Опытные авторы с четкой логикой и профессиональным стилем
  • Знают ключевые нарративы, структуры проектов, токеномику и ончейн-экосистемы
  • (Бонус) Имеют опыт написания статей о криптовалютах или опыт работы в СМИ/исследовательской сфере

3. Форматы контента и поощрения


  • Типы контента (без фиксированного формата):

Исследование проектов: L1/L2, DeFi, ИИ, GameFi и т. д.
Анализ рынка: BTC/ETH, стейблкоины, мемы, регулирование
Обучающие материалы: Торговые стратегии, ончейн-данные, использование кошельков, руководства по безопасности
Оригинальные идеи: Любой другой ценный Web3-контент

  • Модели сотрудничества:

Присылайте статьи для рассмотрения и публикации
Авторы высококачественных статей могут быть приглашены в качестве постоянных авторов

Все статьи могут содержать имя автора, никнейм в Twitter или краткую биографию (≤100 символов).

  • Поощрения:

Получайте фьючерсные бонусы на основе оценки качества MEXC Обучение.
Высококачественные работы могут быть представлены на главной странице MEXC и продвигаться по всему миру

4. Критерии оценки и награды MEXC Обучение


Чтобы поощрять создание высококачественного оригинального контента, MEXC Обучение оценивает каждую поданную работу на основе оценки контента (из 10 баллов) и показателей трафика в течение 7 дней после публикации (показы + клики). Награды начисляются соответственно, с максимальной суммой в 100 USDT и дополнительными 100 USDT в виде фьючерсных бонусов, в зависимости от показателей трафика. Эти два типа наград могут суммироваться.

4.1 Критерии оценки контента (Всего: 10 баллов)


Отправленный контент будет оцениваться по пяти критериям (по 2 балла за каждый критерий):

Аспект
Максимальный балл
Критерии оценки
Актуальность для MEXC
2
Связан ли контент с MEXC, ее продуктами или текущими тенденциями? Является ли позиция профессиональной и позитивной?
Тематический фокус
2
Статья посвящена заданному ключевому слову или теме и содержит углубленный анализ одной темы?
Ясность и логика
2
Хорошо ли структурирована статья, является ли она связной и грамматически правильной?
Образовательный и вирусный потенциал
2
Легко ли понять контент, является ли он информативным и подходит ли для публикации?
Креативность и уникальность
2
Предлагает ли контент уникальный подход с примерами, диаграммами или сравнениями, чтобы повысить достоверность?


Примечание: Чтобы отобранные статьи соответствовали тематике контента нашей платформы, мы будем тщательно оценивать все присылаемые материалы на основе качества, оригинальности и полезности для пользователей. Среди тех, кто соответствует основным требованиям, будут отобраны только лучшие работы. Это событие не является приоритетным по принципу отбора в порядке очереди, а соответствие критериям не гарантирует прохождения отбора. Мы ценим ваше понимание и поддержку.


4.2 Система наград за контент


🥇 Статьи оценки A (8–10 баллов)


Основные требования:

  • Оригинал и первая публикация на MEXC Обучение. Не менее 3 000 слов (английская версия).
  • Глубокий анализ, уникальные идеи, сильная логическая связь.

Оценка
Балл
Награда
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 Статьи оценки B (6–7 баллов)


Основные требования:

  • Оригинальный контент, 1 000 – 2 000 слов (английская версия).
  • Точный и информативный контент с образовательной целью.

Оценка
Балл
Награда
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅 Бонус на основе трафика

Уровень
Критерии (в течение 7 дней с момента публикации)
Награда в виде фьючерсного бонуса
1-й
≥ 30 000 показов и ≥ 400 кликов
100 USDT
2-й
≥ 20 000 показов и ≥ 200 кликов
80 USDT
3-й
≥ 10 000 показов и ≥ 150 кликов
60 USDT
4-й
≥ 5 000 показов и ≥ 80 кликов
50 USDT
5-й
≥ 3 000 показов и ≥ 40 кликов
30 USDT

4.3 Дополнительные примечания


  • Все статьи должны быть оригинальными не менее чем на 80%. Плагиат, контент, созданный с помощью ИИ, или сильно переписанный контент строго запрещены.
  • После утверждения статьи будут опубликованы на MEXC Обучение с указанием имени автора.
  • Статьи с оценкой A могут быть повторно опубликованы на личных платформах автора через 24 часа после эксклюзивной публикации на MEXC Обучение.
  • Фьючерсные бонусы выдаются MEXC и действительны в течение 15 дней. Их можно использовать в качестве торговой маржи или для компенсации комиссий, убытков и комиссий за финансирование при торговле фьючерсами USDT-M. Прибыль, полученная с использованием этих бонусов, может быть снята.

5. Как присоединиться


Отправьте с помощью электронной почты по адресу submission@mexc.com следующее:

  • Краткая информация о себе (включая опыт работы с криптовалютами)
  • Примеры статей или ссылки (на любом языке; предпочтительно на английском)
  • Предполагаемая частота публикаций в месяц
  • Предпочтительные типы контента (например, исследования, комментарии, учебные материалы, рыночные тренды)

6. Поделитесь Web3 со всем миром


В быстро развивающейся индустрии, такой как Web3, качественный контент играет ключевую роль в распространении идей и формировании будущего.

Присоединившись к команде создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение, вы будете сотрудничать с талантливыми авторами со всего мира, исследовать новые тенденции, разъяснять сложные темы и делать знания о криптовалютах более доступными для всех.

Пусть ваш голос будет услышан. Помогите привнести ясность, понимание и вклад в Web3.

