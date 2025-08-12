MEXC Обучение: Набор создателей пользовательского контента (UGC)｜Присоединяйтесь к MEXC и используйте свой талант, чтобы преобразовать мир Web3

Вы увлечены блокчейном, Web3 и криптовалютами?





Вы отлично справляетесь с исследованиями, логическим мышлением и созданием контента?





Присоединяйтесь к программе создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение и объединяйте энтузиастов Web3 со всего мира с помощью слов. Помогите создать самую влиятельную платформу для обмена знаниями в сфере криптовалют!





Здесь вы сможете анализировать тенденции в индустрии, формировать нарративы и получать признание и награды за создание контента.









MEXC Обучение – это официальный информационный канал MEXC, который стремится предоставлять профессиональный, содержательный и понятный контент для пользователей по всему миру. Наш основной контент включает:





Руководства по инвестированию в криптовалюту и образовательные материалы

Тенденции в области технологии блокчейн

Углубленные исследования проектов Web3

Макроанализ рынка и обзор нормативных требований

Краткий обзор актуальных тем и их подробный разбор





MEXC Обучение стремится стать ведущим глобальным центром знаний о криптовалютах, публикуя материалы на более чем 17 языках, включая китайский, английский и вьетнамский, с широким глобальным охватом и вовлеченностью.









Мы ищем авторов, которые:





Хорошо знакомы с динамикой криптовалютного рынка, способны проводить независимые исследования и аналитику

Опытные авторы с четкой логикой и профессиональным стилем

Знают ключевые нарративы, структуры проектов, токеномику и ончейн-экосистемы

(Бонус) Имеют опыт написания статей о криптовалютах или опыт работы в СМИ/исследовательской сфере









Типы контента (без фиксированного формата):





Исследование проектов: L1/L2, DeFi, ИИ, GameFi и т. д.

Анализ рынка: BTC/ETH, стейблкоины, мемы, регулирование

Обучающие материалы: Торговые стратегии, ончейн-данные, использование кошельков, руководства по безопасности

Оригинальные идеи: Любой другой ценный Web3-контент





Модели сотрудничества:





Присылайте статьи для рассмотрения и публикации

Авторы высококачественных статей могут быть приглашены в качестве постоянных авторов





Все статьи могут содержать имя автора, никнейм в Twitter или краткую биографию (≤100 символов).





Поощрения:





Получайте фьючерсные бонусы на основе оценки качества MEXC Обучение.

Высококачественные работы могут быть представлены на главной странице MEXC и продвигаться по всему миру









Чтобы поощрять создание высококачественного оригинального контента, MEXC Обучение оценивает каждую поданную работу на основе оценки контента (из 10 баллов) и показателей трафика в течение 7 дней после публикации (показы + клики). Награды начисляются соответственно, с максимальной суммой в 100 USDT и дополнительными 100 USDT в виде фьючерсных бонусов, в зависимости от показателей трафика. Эти два типа наград могут суммироваться.









Отправленный контент будет оцениваться по пяти критериям (по 2 балла за каждый критерий):





Аспект Максимальный балл Критерии оценки Актуальность для MEXC 2 Связан ли контент с MEXC, ее продуктами или текущими тенденциями? Является ли позиция профессиональной и позитивной? Тематический фокус 2 Статья посвящена заданному ключевому слову или теме и содержит углубленный анализ одной темы? Ясность и логика 2 Хорошо ли структурирована статья, является ли она связной и грамматически правильной? Образовательный и вирусный потенциал 2 Легко ли понять контент, является ли он информативным и подходит ли для публикации? Креативность и уникальность 2 Предлагает ли контент уникальный подход с примерами, диаграммами или сравнениями, чтобы повысить достоверность?



Примечание: Чтобы отобранные статьи соответствовали тематике контента нашей платформы, мы будем тщательно оценивать все присылаемые материалы на основе качества, оригинальности и полезности для пользователей. Среди тех, кто соответствует основным требованиям, будут отобраны только лучшие работы. Это событие не является приоритетным по принципу отбора в порядке очереди, а соответствие критериям не гарантирует прохождения отбора. Мы ценим ваше понимание и поддержку.











Основные требования:





Оригинал и первая публикация на MEXC Обучение. Не менее 3 000 слов (английская версия).

Глубокий анализ, уникальные идеи, сильная логическая связь.





Оценка Балл Награда A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









Основные требования:





Оригинальный контент, 1 000 – 2 000 слов (английская версия).

Точный и информативный контент с образовательной целью.





Оценка Балл Награда B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Бонус на основе трафика





Уровень Критерии (в течение 7 дней с момента публикации) Награда в виде фьючерсного бонуса 1-й ≥ 30 000 показов и ≥ 400 кликов 100 USDT 2-й ≥ 20 000 показов и ≥ 200 кликов 80 USDT 3-й ≥ 10 000 показов и ≥ 150 кликов 60 USDT 4-й ≥ 5 000 показов и ≥ 80 кликов 50 USDT 5-й ≥ 3 000 показов и ≥ 40 кликов 30 USDT









Все статьи должны быть оригинальными не менее чем на 80%. Плагиат, контент, созданный с помощью ИИ, или сильно переписанный контент строго запрещены.

После утверждения статьи будут опубликованы на MEXC Обучение с указанием имени автора.

Статьи с оценкой A могут быть повторно опубликованы на личных платформах автора через 24 часа после эксклюзивной публикации на MEXC Обучение.

Фьючерсные бонусы выдаются MEXC и действительны в течение 15 дней. Их можно использовать в качестве торговой маржи или для компенсации комиссий, убытков и комиссий за финансирование при торговле фьючерсами USDT-M. Прибыль, полученная с использованием этих бонусов, может быть снята.









Отправьте с помощью электронной почты по адресу submission@mexc.com следующее:





Краткая информация о себе (включая опыт работы с криптовалютами)

Примеры статей или ссылки (на любом языке; предпочтительно на английском)

Предполагаемая частота публикаций в месяц

Предпочтительные типы контента (например, исследования, комментарии, учебные материалы, рыночные тренды)









В быстро развивающейся индустрии, такой как Web3, качественный контент играет ключевую роль в распространении идей и формировании будущего.





Присоединившись к команде создателей пользовательского контента (UGC) от MEXC Обучение, вы будете сотрудничать с талантливыми авторами со всего мира, исследовать новые тенденции, разъяснять сложные темы и делать знания о криптовалютах более доступными для всех.





Пусть ваш голос будет услышан. Помогите привнести ясность, понимание и вклад в Web3.