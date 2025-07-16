На бирже MEXC фьючерсный бонус – это вид поощрительного продукта, предоставляемого платформой пользователям. Он может служить в качестве маржи для торговли фьючерсами, а также использоваться для компеНа бирже MEXC фьючерсный бонус – это вид поощрительного продукта, предоставляемого платформой пользователям. Он может служить в качестве маржи для торговли фьючерсами, а также использоваться для компе
Получайте прибыль бесплатно, используя фьючерсный бонус MEXC

16 июля 2025 г.
На бирже MEXC фьючерсный бонус – это вид поощрительного продукта, предоставляемого платформой пользователям. Он может служить в качестве маржи для торговли фьючерсами, а также использоваться для компенсации торговых комиссий и комиссий за финансирование. Фьючерсный бонус на платформе MEXC имеет следующие особенности:

Торгуемый: Фьючерсный бонус может быть использован только для торговли фьючерсами. Он может быть использован в качестве маржи для фьючерсных позиций, а также может компенсировать торговые комиссии, убытки и комиссии за финансирование. Важно отметить, что торговые комиссии, компенсированные с помощью фьючерсного бонуса, не учитываются в качестве комиссионных.

Ограниченность по времени: Фьючерсные бонусы, полученные в рамках различных событий, имеют разный срок действия, обычно составляющий 15 дней. Сроки действия бонусов указываются в правилах события или отображаются в вашем кошельке. Если вы получаете несколько фьючерсных бонусов последовательно, их сроки действия будут объединены и продлены.

Например, если у вас изначально был фьючерсный бонус в размере 100 USDT, срок действия которого истекает 30 октября, а до окончания этого срока действия вы получаете дополнительный фьючерсный бонус в размере 50 USDT со сроком действия, истекающим 5 ноября, то совокупный фьючерсный бонус в размере 150 USDT будет иметь продленный срок действия до 5 ноября.

Все оставшиеся бонусы, не использованные к дате истечения срока действия, будут аннулированы. Если после даты истечения срока действия ваш фьючерсный бонус все еще используется (например, если он используется в качестве маржи для открытой позиции), ваша маржа не будет аннулирована немедленно. Бонус будет аннулирован только после того, как окажется в неиспользуемом состоянии.

Не подлежит выводу и переводу: Фьючерсный бонус не может быть переведен или выведен. Если вы выведете или переведете активы с вашего фьючерсного счета до того, как фьючерсный бонус будет полностью использован, оставшийся фьючерсный бонус будет обнулен. Однако если вы получите прибыль от торговли фьючерсами, используя бонусы, прибыль может быть выведена.

Как получить фьючерсный бонус


Платформа MEXC запустила множество фьючерсных событий, таких как фьючерсный M-Day, Получите 8 000$, Token Airdrops и другие. Участвуя в этих событиях, пользователи могут получить фьючерсные бонусы разного размера. В качестве примера мы кратко покажем, как получить фьючерсные бонусы, участвуя в событии M-Day.

Веб-сайт:


Нажмите на [M-Day - Фьючерсы] на навигационной панели в верхней части официальной страницы MEXC, чтобы перейти на страницу события. На странице события нажмите [Быстрая регистрация]. После успешной регистрации, если вы продолжите торговать в период проведения события и выполните торговые условия, указанные в правилах получения билетов, система автоматически предоставит вам соответствующие дополнительные билеты, не требуя дополнительной регистрации.

После окончания события вы можете вернуться на страницу M-Day, чтобы проверить результаты. Фьючерсные бонусы будут распределены во время расчетного периода.


Приложение:


На главной странице приложения MEXC нажмите [Фьюч. M-Day] в меню быстрого доступа, чтобы перейти на страницу события. На странице события нажмите [Быстрая регистрация]. После успешной регистрации, если вы продолжаете торговать в период проведения события и выполняете условия торговли, указанные в правилах получения билетов, система автоматически предоставит вам соответствующие дополнительные билеты, не требуя дополнительной регистрации.

После окончания события вы можете вернуться на страницу M-Day, чтобы проверить результаты. Фьючерсные бонусы будут распределены во время расчетного периода.


Как проверить фьючерсный бонус


После получения фьючерсного бонуса вы можете просмотреть общую сумму оставшихся фьючерсных бонусов на вашем аккаунте.

Веб-сайт:


На официальном сайте MEXC нажмите [Кошелек] в правом верхнем углу, а затем выберите [Фьючерсный счет], чтобы просмотреть баланс фьючерсных бонусов на вашем фьючерсном счете.


Приложение:


В приложении MEXC нажмите на [Кошелек] внизу и выберите [Фьючерсы], чтобы просмотреть баланс фьючерсных бонусов на вашем фьючерсном счете.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


