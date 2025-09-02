Объяснение кредитного плеча на фьючерсах: Торговые стратегии и управление рисками





Понимание того, как работает кредитное плечо, когда следует использовать его различные уровни и как управлять сопутствующими рисками, необходимо каждому участнику рынка. В этой статье мы подробно рассмотрим основы фьючерсного кредитного плеча, изучим стратегические варианты его использования – от низких значений до высоких, вплоть до 500x. Цель статьи – предоставить трейдерам профессиональную точку зрения для принятия более обоснованных решений.









Основным преимуществом фьючерсного кредитного плеча является эффективность использования капитала. Используя маржу, трейдеры могут получить потенциальную выгоду от движения цен по позициям с условной стоимостью, значительно превышающей размер вложенного капитала, что увеличивает как возможные прибыли, так и убытки.





Ключевые преимущества включают:

1) Увеличение потенциальной прибыли: Благоприятные ценовые движения приводят к росту прибыли, позволяя трейдерам добиваться высоких доходов при относительно небольшой марже и ускоряя рост капитала.

2) Повышение эффективности использования капитала: Маржинальная торговля позволяет открывать более крупные позиции с меньшим капиталом, высвобождая оставшиеся средства для использования в других возможностях или мерах контроля рисков.

3) Большая гибкость и возможности: Кредитное плечо позволяет трейдерам получать прибыль даже от небольших ценовых колебаний (особенно при высоком кредитном плече), а также использовать стратегии хеджирования и арбитража.





Однако этот эффект усиления работает в обе стороны – риск возрастает пропорционально:





1) Увеличенный потенциал потерь: Неблагоприятные рыночные движения могут быстро истощить маржу из-за высокого кредитного плеча.

2) Риск ликвидации (принудительного закрытия): Один из самых значительных рисков при торговле с использованием кредитного плеча. Если в результате убытков маржа опускается ниже поддерживающего порога, система принудительно закроет позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери, что приведет к утрате всей маржи. Внезапная рыночная волатильность (например, шпильки цен «wicks») может легко вызвать ликвидацию.

3) Повышенное давление и сложность: Высокое кредитное плечо приводит к резким колебаниям PNL, предъявляя серьезные требования к принятию трейдерами решений, эмоциональной устойчивости и навыкам управления рисками.





Одним словом, кредитное плечо – это усилитель. Он увеличивает как прибыль, так и риски. Осознание этой природы «высокий риск – высокая отдача» критически важно, и грамотное управление рисками имеет решающее значение при использовании фьючерсного кредитного плеча.









При торговле фьючерсами с кредитным плечом трейдер вносит депозит (маржу), чтобы открыть позицию, условная стоимость которой значительно превышает размер вложенного капитала. Соотношение между условной стоимостью позиции и маржой называется кредитным плечом.





Ключевые концепции включают:





Маржа : Капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом.

Кредитное плечо : Соотношение между условной стоимостью позиции и требуемой маржой. Например, кредитное плечо 10× означает использование 1 единицы маржи для торговли позицией в 10 единиц.

Стоимость позиции (условная стоимость): Полная стоимость фьючерсной позиции, торгуемой с использованием кредитного плеча.

Начальная маржа: Минимальный объем маржи, необходимый для открытия новой позиции.

Поддерживающая маржа: минимальный уровень маржи, который необходимо поддерживать для избежания ликвидации. Обычно ниже начальной маржи. При снижении маржи ниже этого уровня система принудительно закрывает позицию.





Пример: Предположим, у трейдера есть капитал в размере 1 000 USDT, и он настроен оптимистично по отношению к какому-либо активу.





Без кредитного плеча (спотовая торговля): Трейдер покупает актив стоимостью 1 000 USDT.

Если цена вырастет на 5%, капитал станет 1 050 USDT → Прибыль: 50 USDT (5%)

Если цена падает на 5%, капитал становится равным 950 USDT → Убыток: 50 USDT (-5%)





С кредитным плечом 10× (торговля фьючерсами): Трейдер использует 1 000 USDT в качестве маржи для открытия лонг позиции на сумму 10 000 USDT.

Если цена вырастет на 5%, стоимость позиции увеличивается до 10 500 USDT → Прибыль: 500 USDT (+50%)

Если цена падает на 5%, стоимость позиции уменьшается до 9 500 USDT → Убыток: 500 USDT (-50%)

Если цена продолжает падать и маржа опускается ниже уровня поддерживающей маржи → активируется ликвидация.





Чтобы безопасно торговать фьючерсами с кредитным плечом, важно понимать не только принципы работы самого механизма, но и ключевые инструменты управления рисками - такие как стоп-лосс (SL) для ограничения убытков и тейк-профит (TP) для фиксации прибыли. Подробнее об этих инструментах будет рассказано в следующих разделах.





Для более полного понимания рекомендуем ознакомиться с MEXC Обучение по торговле фьючерсами , ориентированным на начинающих.









Выбор подходящего уровня кредитного плеча требует всесторонней оценки торгового опыта, допустимого уровня риска, стратегии, волатильности актива и текущих рыночных условий.









Идеально подходит для: Консервативных трейдеров, новичков в торговле фьючерсами, последователей долгосрочных трендов, а также инвесторов, управляющих крупным капиталом, для которых важным приоритетом является управление рисками.





Применимые сценарии: Низкое кредитное плечо идеально подходит для знакомства с торговлей фьючерсами в более безопасной среде и позволяет удерживать долгосрочные позиции с более широким целевым диапазоном цен. Оно также полезно при торговле высоковолатильными или низколиквидными активами, где особенно важно поддержание широкой маржи безопасности во время рыночных колебаний.





Характеристики: Ограниченная подверженность риску при большем удалении от порогов ликвидации. Однако эффективность использования капитала и увеличение прибыли выражены менее существенно.









Идеально подходит для: Трейдеров с некоторым опытом торговли фьючерсами, базовыми навыками управления рисками, а также для тех, кто использует внутридневные или свинг-трейдинг стратегии.





Применимые сценарии: Среднее плечо подходит для улавливания краткосрочных и среднесрочных рыночных тенденций и ценовых движений. Оно особенно эффективно для получения повышенной доходности по основным высоколиквидным активам, сохраняя сбалансированный подход между риском и возможным вознаграждением.





Характеристики: Обеспечивает высокую эффективность использования капитала и потенциал увеличения прибыли при умеренном риске по сравнению с высоким кредитным плечом. Должен использоваться вместе со строгими мерами контроля риска, такими как стоп-лосс ордера.









Идеально подходит для: Опытных, высокодисциплинированных профессиональных трейдеров.





Применимые сценарии: Высокое кредитное плечо лучше всего использовать для извлечения прибыли из небольших колебаний цен на высоколиквидных и низковолатильных рынках, таких как BTC и ETH. Оно также эффективно для быстрых сделок на вход и выход, основанных на сильной уверенности в краткосрочных рыночных событиях.





Характеристики: Чрезвычайно высокая потенциальная доходность, но столь же высокая чувствительность к волатильности цен. Риск ликвидации значительно увеличивается, что оставляет практически нулевую возможность для ошибок. Трейдеры должны обладать высококлассными техническими навыками, быстрыми рефлексами и железной дисциплиной.





Относительно кредитного плеча 500× и сверхвысокого кредитного плеча: Эти инструменты предназначены только для профессионалов, и не подходят для широкого применения. Сверхвысокое кредитное плечо должно использоваться только в сочетании с передовыми мерами контроля рисков, такими как точное определение размера позиции и заранее установленные стоп-лоссы.





Кредитное плечо – это нейтральный инструмент на финансовых рынках. Его ценность заключается не в улучшении самих решений трейдера, а в увеличении их результатов. Выбор подходящего кредитного плеча должен зависеть от индивидуальных обстоятельств трейдера. Низкое кредитное плечо обеспечивает безопасность капитала, тогда как высокое плечо увеличивает эффективность, но связано с существенным риском. Важно понимать природу кредитного плеча и механизмы управления рисками, предусмотренные биржей (включая ограничения по кредитному плечу). Управление рисками всегда должно быть главным приоритетом.









На криптовалютном рынке риски и выгоды от торговли с кредитным плечом напрямую зависят от рыночных условий, таких как волатильность и направление тренда. Выбор подходящего уровня кредитного плеча – низкого, среднего или высокого – а также применение эффективных стратегий являются ключом к нахождению баланса между потенциальной прибылью и риском ликвидации. Приведенные ниже стратегии подходят как для начинающих, так и для опытных трейдеров и позволяют адаптировать использование кредитного плеча в зависимости от изменения рыночных условий.









Когда на рынке происходят резкие колебания, часто вызванные важными новостями (например, изменениями в законодательстве или макроэкономическими данными) или активностью в сети (например, крупными переводами или распродажами), трейдерам рекомендуется использовать более низкое кредитное плечо, чтобы минимизировать риск ликвидации и гарантировать, что их позиции смогут выдержать значительные колебания цен.





На высоковолатильных рынках цены могут колебаться на 5-10% за короткое время. Позиции с высоким кредитным плечом могут быть ликвидированы при движении всего на 1-2%, в то время как позиции с низким кредитным плечом обеспечивают более широкий буфер для противостояния таким колебаниям.





Стратегические советы:

Уменьшите размер позиции и сосредоточьтесь на высоколиквидных парах (например, BTCUSDT), избегая волатильных токенов с малой капитализацией.

Используйте режим изолированной маржи для ограничения рисков по отдельным позициям и защиты общего счета от каскадных потерь.

Внимательно следите за развитием событий на рынке с помощью объявлений и новостей MEXC Фьючерсы, чтобы оперативно корректировать или закрывать позиции.









На рынках с ярко выраженным трендом, когда движение цены более предсказуемо, трейдеры могут немного увеличить кредитное плечо для повышения прибыли от небольших колебаний цен, сохраняя при этом разумную толерантность к волатильности, чтобы избежать ликвидации.





Средний уровень кредитного плеча подходит для трейдеров с опытом в техническом анализе и базовыми навыками управления рисками. Начинающим следует проявлять осторожность и в первую очередь развивать умения распознавать тренды.





Стратегические советы:

Подтверждайте тренды с помощью технических инструментов, таких как свечные модели, уровни поддержки/сопротивления, а также индикаторы (например, RSI, MACD).

Применяйте стратегию масштабного входа, чтобы снизить среднюю стоимость и избежать полного открытия позиции с самого начала.

Ограничивайте размер позиции по отношению к балансу счета, особенно при использовании среднего кредитного плеча, чтобы обеспечить достаточный буфер.





Практический сценарий:

Предположим, что цена BTC выросла с 99 000 USDT до 100 000 USDT, пробив ключевой уровень сопротивления (100 000 USDT является как психологическим, так и техническим барьером). Свечной паттерн указывает на бычий тренд, а технические индикаторы, такие как скользящие средние, подтверждают потенциальный бычий рост, и цена может подняться до 105 000 USDT. Трейдер решает умеренно увеличить кредитное плечо для получения потенциальной прибыли:





Имея начальный капитал в 5 000 USDT, трейдер выбирает кредитное плечо 10× для открытия лонг позиции стоимостью в 50 000 USDT на BTCUSDT по цене входа 100 000 USDT, что представляет собой размер контракта, эквивалентный 0,5 BTC (50 000 / 100 000 = 0,5).





Если цена вырастет на 5%, как и ожидалось, и достигнет 105 000 USDT, стоимость позиции составит 0,5 × 105 000 = 52 500 USDT. Трейдер получает прибыль в размере 2 500 USDT, достигая 50% возврата на первоначальную маржу (2 500 / 5 000 × 100%).





Для сравнения, если бы трейдер приобрел 0,05 BTC за 5 000 USDT без использования кредитного плеча, тот же рост цены на 5% принес бы только 250 USDT прибыли – доходность 5%.





Однако если бы трейдер использовал чрезмерное кредитное плечо, риск бы значительно увеличился. В следующем примере сравниваются сценарии с кредитным плечом 10× и 100×:









Первоначальная настройка:

Начальная маржа: 5 000 USDT

Кредитное плечо: 10x

Стоимость позиции: 5 000 × 10 = 50 000 USDT

Поддерживающая маржа:

Коэффициент поддерживающей маржи: 0,7% (см. фактические данные на странице торговли фьючерсами в разделе «Лимит риска»)

Мин. необходимая маржа: 50 000 × 0,7% = 350 USDT

Порог ликвидации: Позиция ликвидируется при снижении маржи до 350 USDT

Макс. допустимый убыток: 5 000 - 350 = 4 650 USDT

Расчет ликвидации:

Макс. падение цены перед ликвидацией: (5 000 - 350) / 50 000 = 9,3%

Цена ликвидации: 100 000 × (1 - 9,3%) = 90 700 USDT





Сценарий: Неблагоприятное изменение цены на 5%

BTC падает до 95 000 USDT (снижение на 5%)

Убыток: 0,5 × (100 000 - 95 000) = 2 500 USDT

Оставшаяся маржа: 5 000 - 2 500 = 2 500 USDT

Коэффициент маржи: 2 500 / 47 500 = 5,26%, что выше порога в 0,7%, ликвидация не произойдет.





Первоначальная настройка:

Начальная маржа: 5 000 USDT

Кредитное плечо: 50x

Стоимость позиции: 5 000 × 50 = 250 000 USDT

Поддерживающая маржа:

Коэффициент поддерживающей маржи: 0,7% (см. фактические данные на странице торговли фьючерсами в разделе «Лимит риска»)

Мин. необходимая маржа: 250 000 × 0,7% = 1 750 USDT

Порог ликвидации: Позиция ликвидируется при снижении маржи до 1 750 USDT.

Макс. допустимый убыток: 5 000 - 1 750 = 3 250 USDT

Расчет ликвидации:

Макс. падение цены перед ликвидацией: (5 000 - 1 750) / 250 000 = 1,3%

Цена ликвидации: 100 000 × (1 - 1,3%) = 98 700 USDT





Сценарий: Неблагоприятное изменение цены на 5%

BTC падает до 95 000 USDT (снижение на 5%)

Убыток: 2,5 × (100 000 - 95 000) = 12 500 USDT

Оставшаяся маржа: 5 000 - 12 500 = -7 500 USDT, что означает, что позиция уже ликвидирована.

Фактически, ликвидация происходит на уровне 98 700 USDT (падение на -1,3%), задолго до полного 5% движения. Позиция была бы полностью ликвидирована, с потенциальным отрицательным балансом в 7 500 USDT





Умеренное кредитное плечо может обеспечить оптимальный баланс между риском и вознаграждением на трендовых рынках. Однако чрезмерное кредитное плечо способно привести к значительным потерям даже при незначительных колебаний рынка.









Когда на рынке нет четкого тренда и цены колеблются в узком диапазоне (например, дневная волатильность ниже 2%, боковое движение цен), опытные трейдеры могут использовать высокое кредитное плечо (например, 50-100x), чтобы быстро получить внутридневную прибыль. Однако такой подход требует предельной дисциплины и строгого управления рисками.





В условиях бокового рынка незначительные ценовые колебания отлично подходят для краткосрочных стратегий. Высокое кредитное плечо может превратить даже незначительные движения (например, 0,5%) в значительную прибыль. В то же время риск ликвидации резко возрастает. Такой метод подходит исключительно для опытных трейдеров, способных точно определять краткосрочные точки входа и строго соблюдать стоп-лоссы.





Стратегические советы:

Сосредоточьтесь на сверхкраткосрочных сделках: Работайте на внутридневных или часовых таймфреймах. Быстро входите и выходите из позиций и не удерживайте их на ночь, чтобы снизить риски, связанные с неопределенностью.

Устанавливайте плотные стоп-лоссы: Устанавливайте узкие уровни стоп-лоссов, чтобы избежать ликвидации при незначительных ценовых колебаниях.

Торгуйте высоколиквидными парами: Придерживайтесь BTCUSDT, ETHUSDT и т. д., чтобы обеспечить быстрое исполнение ордеров и снизить риск проскальзывания.





Практический пример: Предположим, BTC колеблется между 105 000 и 110 000 USDT. Трейдер ожидает небольшого восходящего движения в краткосрочной перспективе и решает использовать высокое кредитное плечо, чтобы заключить быструю свинг-сделку.





Начальный капитал: 5 000 USDT Кредитное плечо: 100× Размер позиции: 500 000 USDT Цена входа: 110 000 USDT Позиция: Лонг (рост) Объем контракта: 500 000 / 110 000 = 4,545 BTC





Если BTC вырастет на 0,5%, достигнув 110 550 USDT: Стоимость позиции: 4,545 × 110 550 = 502 500 USDT Прибыль: 502 500 – 500 000 = 2 500 USDT Доходность (PNL): 2 500 / 5 000 × 100% = 50%





Для сравнения, без кредитного плеча: 5 000 USDT покупают 0,04545 BTC При цене 110 550 USDT: Прибыль = 0,04545 × (110 550 – 110 000) = 25 USDT Доходность (PNL): 25 / 5 000 × 100% = 0,5%









Первоначальная настройка:

Начальная маржа: 5 000 USDT

Кредитное плечо: 100x

Стоимость позиции: 5 000 × 100 = 500 000 USDT

Поддерживающая маржа:

Коэффициент поддерживающей маржи: 0,7% (см. фактические данные на странице торговли фьючерсами в разделе «Лимит риска»)

Мин. требуемая маржа: 500 000 × 0,7% = 3 500 USDT

Порог ликвидации: Позиция ликвидируется при снижении маржи до 3 500 USDT

Макс. допустимый убыток: 5 000 - 3 500 = 1 500 USDT

Расчет ликвидации:

Макс. падение цены перед ликвидацией: 1 500 / 500 000 = 0,3%

Цена ликвидации: 110 000 × (1 - 0,3%) = 109 670 USDT





Сценарий: Неблагоприятное изменение цены на 0,5%

BTC падает до 109 450 USDT (снижение на 0,5%)

Убыток = 4 545 × (110 000 - 109 450) = 2 500 USDT

Оставшаяся маржа = 5 000 - 2 500 = 2 500 USDT

Коэффициент маржи = 2 500 / 497 500 = 0,502%, что ниже порога в 0,7%, позиция уже была бы ликвидирована





На боковых рынках высокое кредитное плечо может превратить даже незначительные ценовые колебания в значительную прибыль, но сопряжено с крайне высоким риском ликвидации. Использовать его следует с большой осторожностью и только при строгом соблюдении стоп-лоссов. Такой подход подходит исключительно очень опытным трейдерам.









В условиях постоянно меняющегося криптовалютного рынка поддержание фиксированного уровня кредитного плеча может либо подвергнуть трейдеров чрезмерному риску, либо ограничить потенциальную прибыль. Динамическая регулировка кредитного плеча и размера позиции в сочетании с диверсифицированным распределением средств необходима для оптимизации соотношения риск-вознаграждение и поддержания общей стабильности счета.





Диверсификация помогает снизить риск концентрации на одном активе или позиции. Например, одна позиция BTC с высоким кредитным плечом может быть ликвидирована в результате внезапного падения, в то время как распределение капитала по нескольким активам, таким как BTC и ETH, поможет компенсировать потери и повысить устойчивость. Кроме того, адаптация кредитного плеча и размера позиции в зависимости от меняющихся рыночных условий – например, перехода к диапазонам или высокой волатильности – помогает не оказаться застигнутыми врасплох.





Стратегические советы

Регулярно оценивайте риск счета: Следите за коэффициентом маржи и старайтесь поддерживать его на повышенном уровне, чтобы обеспечить достаточный запас прочности на случай волатильности.

Активно управляйте рисками: При повышенной волатильности или нестабильности на рынке снижайте кредитное плечо или уменьшайте размер позиции, чтобы освободить маржу и повысить устойчивость.

Диверсифицируйте распределение капитала: Распределяйте средства между несколькими торговыми парами (например, BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT) и применяйте разные уровни кредитного плеча для каждой из них (например, низкое – для BTC, среднее – для ETH).

Используйте режим кросс-маржи: Балансируйте риск между несколькими позициям, но внимательно следите за общими требованиями к марже, чтобы избежать каскадной ликвидации из-за одной убыточной сделки.









TP/SL и инструменты управления рисками – важнейшие средства защиты при торговле с кредитным плечом. MEXC предлагает многоуровневые функции защиты, чтобы помочь пользователям ограничить потери и сохранить свои средства в безопасности.









MEXC поддерживает страховой фонд, предназначенный для обеспечения надежного исполнения принудительного закрытия позиций. Если позиция понесет убытки, превышающие размер начальной маржи, страховой фонд покрывает разницу.





Например, если пользователь открывает лонг позицию на сумму 10 000 USDT с маржой 1 000 USDT и кредитным плечом 10×, и резкое падение рынка приводит к убыткам, превышающим 1 000 USDT (т. е. позиция переходит в отрицательный капитал), страховой фонд покрывает убытки сверх внесенной маржи, защищая платформу и других пользователей от системного риска.





Страховой фонд пополняется за счет оставшейся стоимости, когда позиция ликвидируется по цене лучше, чем цена банкротства. Например, если цена банкротства по лонг-позиции ETHUSDT составляет 2 000 USDT, а ликвидация происходит по 2 050 USDT, разница в 50 USDT поступает в страховой фонд. Пользователи могут отслеживать балансы каждого страхового фонда в реальном времени и за прошлые периоды на странице Страхового фонда.













Стандартный стоп-лосс ордер – это основной инструмент контроля рисков, который позволяет пользователям устанавливать цену срабатывания. Когда рынок достигает этой цены, система автоматически закрывает позицию, чтобы ограничить дальнейшие потери. Это помогает сохранить капитал при неблагоприятном движении рынка.





Например: Пользователь открывает лонг позицию BTCUSDT с маржой 5 000 USDT и кредитным плечом 10×. Общий размер позиции составляет 50 000 USDT, а стоимость контракта - 0,5 BTC (при условии, что цена BTC равна 100 000 USDT). Стоп-лосс установлен на уровне 98 000 USDT (падение на 2%).





Начальная стоимость позиции: 50 000 USDT

Цена выхода: 0,5 × 98 000 = 49 000 USDT

Понесенные убытки: 50 000 - 49 000 = 1 000 USDT

Коэффициент потерь: 1 000 / 5 000 = 20%

Оставшаяся маржа: 4 000 USDT





Используя этот стоп-лосс, пользователь ограничивает свой максимальный потенциальный убыток на заранее определенном уровне, обеспечивая больший контроль над риском падения.









Трейлинг-стоп – это передовой инструмент управления рисками, позволяющий динамически корректировать уровень стоп-лосса по мере движения рыночной цены в благоприятном направлении. Он помогает зафиксировать прибыль и автоматически закрыть позицию в случае разворота цены, защищая прибыль.





Пользователи устанавливают фиксированный диапозон отката или сумму. Затем система настраивает цену срабатывания стоп-лосса на основе самой высокой (для лонг позиций) или самой низкой (для шорт позиций) достигнутой рыночной цены. Уровень стоп-лосса обновляется при благоприятном движении цены, но остается неизменным при неблагоприятном движении, что позволяет пользователям сохранять большую прибыль во время волатильных колебаний.





Предположим, пользователь открывает лонг позицию BTCUSDT с маржой 5 000 USDT, кредитным плечом 10x, общей стоимостью позиции 50 000 USDT и стоимостью контракта 0,5 BTC (при условии, что цена BTC составляет 100 000 USDT). Пользователь устанавливает трейлинг-стоп с диапозоном отката 1%. После активации ордера трейлинг-стоп система фиксирует текущую цену 100 000 USDT в качестве начальной точки, а начальная цена срабатывания стопа составляет 100 000 USDT × (1 - 1 %) = 99 000 USDT:





Если после открытия лонг ордера цена не поднимается, она опускается:





Вместо этого цена падает на 1%, то есть со 100 000 USDT до 99 000 USDT, что достигает цены срабатывания TP/SL, система автоматически закрывает позицию рыночным ордером, и пользователь теряет 50 000 - (99 000 x 0,5) = 500 USDT.





Если вы откроете лонг ордер, цена вырастет, как и ожидалось:





Если цена BTC вырастет на 5%, достигнув 105 000 USDT, система автоматически обновит триггерную цену TP/SL до 105 000 USDT × (1 - 1 %) = 103 950 USDT. В этот момент точка TP/SL повышается в соответствии с ростом цены, зафиксировав частичную прибыль.





Если цена продолжит расти и достигнет 110 000 USDT (увеличение на 10%), система снова скорректирует цену срабатывания TP/SL до 110 000 USDT × (1 - 1 %) = 108 900 USDT.





Если цена затем снизится на 1%, с 110 000 USDT до 108 900 USDT, срабатывает ордер трейлинг-стоп, и система автоматически закроет позицию рыночным ордером. В этот момент:





Начальная стоимость позиции: 50 000 USDT

Стоимость позиции на момент закрытия: 0,5 × 108 900 USDT ≈ 54 450 USDT

Прибыль: 54 450 USDT - 50 000 USDT = 4 450 USDT

Ставка PNL (на основе общей стоимости позиции): 4 450 / 50 000 = 8,9% (около 9%)





Используя трейлинг-стоп, пользователь успешно фиксирует примерно 9% прибыли по всей позиции и избегает потенциальных убытков от дальнейшего снижения цены.









Когда коэффициент маржи счета приближается к порогу ликвидации (например, 30% от стоимости позиции), MEXC проактивно уведомляет пользователей с помощью push-уведомлений в приложении или оповещений по электронной почте. Эти своевременные предупреждения позволяют пользователям принять меры, чтобы избежать риска принудительной ликвидации. На основании этих предупреждений пользователи могут принять решение либо добавить дополнительную маржу, либо уменьшить размер позиции, чтобы защитить активы своего счета.





Крайне важно отслеживать предупреждения и оперативно реагировать на них. Если коэффициент маржи продолжит снижаться и достигнет ликвидационного уровня, система автоматически закроет позицию, что может привести к убыткам. Рекомендуется поддерживать маржинальный буфер и сочетать его со стратегиями стоп-лосс для дальнейшего эффективного управления рисками.









Режим изолированной маржи позволяет пользователям выделять определенную сумму маржи на каждую отдельную позицию. В сочетании с функцией стоп-лосс он помогает эффективно ограничить риск одной сделки, что делает его важным инструментом для управления рисками.





В изолированном режиме потери ограничиваются маржей, выделенной для данной конкретной позиции, и не влияют на остальные средства на счете. Например, если у пользователя общий баланс счета составляет 10 000 USDT и он выделяет 1 000 USDT в качестве маржи для определенной позиции, максимальный потенциальный убыток ограничивается этой 1 000 USDT – даже в случае полного убытка. Остальные 9 000 USDT остаются нетронутыми, тем самым защищая общий капитал.





Изолированная маржа особенно подходит для начинающих или пользователей, торгующих активами с высоким уровнем риска. Изолируя риск по каждой позиции, пользователи могут избежать значительных потерь по всему счету из-за одной торговой ошибки. Она обеспечивает более безопасную среду для обучения и практики новых пользователей, а также идеально подходит для опытных трейдеров, тестирующих новые стратегии или торгующих на высоковолатильных рынках.









Безопасность – основа торговли с использованием кредитного плеча. Хотя кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, трейдеры должны сохранять бдительность, полностью понимать связанные с ним риски и не принимать импульсивных решений.





Выбирайте кредитное плечо разумно: Начинающим рекомендуется начинать с низкого кредитного плеча, чтобы снизить влияние волатильности рынка, и отдавать предпочтение использованию изолированного маржинального режима для сдерживания риска отдельных позиций.

Всегда используйте TP/SL: Устанавливайте стоп-лосс ордера для каждой сделки, чтобы эффективно предотвращать нарастание убытков.

Регулярно следите за рынком: Используйте данные и инструменты оповещения MEXC в режиме реального времени, чтобы отслеживать движение цен и состояние маржи, и корректируйте позиции по мере необходимости.

Обеспечьте безопасность счета: MEXC предоставляет возможности двухфакторной аутентификации (например, через электронную почту, SMS или Google Authenticator). Пользователи должны включить все доступные функции безопасности и работать только через официальные каналы.



