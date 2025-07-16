Графики K-линии: Основы

Свечные графики, также известные как графики К-линий, графически отображают ценовую тенденцию, максимальную и минимальную цены, а также колебания цен. История свечных графиков берет свое начало в XVIII веке в Японии, в книге Мунехисы Омма "Sakata Senho". В книге "Sakata Senho" подробно описаны торговые стратегии, использовавшиеся Мунехисой Омма на рынке риса, которые постепенно превратились в свечные графики. В 1990 году Стив Нисон представил "Японские техники построения свечных графиков" западному миру, официально выведя свечные графики на мировую финансовую арену.





Сегодня свечные графики используются для отражения цен на различных рынках, включая валютный (он же Forex или FX), фондовые индексы, сырьевые товары, акции, государственные облигации и криптовалюты. Торговые цены этих инвестиционных продуктов фиксируются и затем представляются в виде свечных графиков. Для всех, кто изучает технический анализ в трейдинге, анализ свечных графиков является необходимым навыком. Свечные графики лежат в основе всех торговых теорий, подчеркивая их значимость.









Свечные графики состоят из 4 элементов: ① Цена открытия ② Цена закрытия ③ Максимальная цена ④ Минимальная цена.







① Цена открытия

Цена открытия - это первая торговая цена, по которой определенная криптовалюта покупается или продается в определенном временном диапазоне на рынке.

② Цена закрытия

Цена закрытия - это последняя торговая цена, по которой определенная криптовалюта была куплена или продана в определенном временном диапазоне на рынке.

③ Максимальная цена

Минимальная цена - это самая высокая торговая цена, по которой определенная криптовалюта была куплена или продана в определенном временном диапазоне на рынке.

④ Минимальная цена

Минимальная цена - самая низкая торговая цена, по которой определенная криптовалюта покупается или продается в определенном временном диапазоне на рынке.





① Бычья свеча

Бычья свеча - это K-линия, в которой цена закрытия выше цены открытия. В криптовалютной торговле бычьей свечой является свеча сплошного зеленого цвета.

Бычья свеча указывает на мощную покупательскую активность, когда объем покупок превышает объем продаж.









② Медвежья свеча

Медвежья свеча - это K-линия, в которой цена открытия выше цены закрытия. В криптовалютной торговле медвежья свеча обозначается сплошной красной свечой.

Медвежья свеча указывает на мощную волну продаж, когда объем продаж превышает объем покупок.









③ Бычья свеча с верхней и нижней тенью

Верхняя тень представляет собой разницу между самой высокой ценой и ценой закрытия, а нижняя тень - разницу между минимальной ценой и ценой открытия.





Бычья свеча с верхней и нижней тенью указывает на всестороннее взаимодействие между покупателями и продавцами. Покупатели толкали цену вверх, создавая максимальную цену, а продавцы толкали цену вниз, создавая минимальную цену. Однако покупатели одержали победу над продавцами, так как цена закрытия в итоге оказалась выше цены открытия, что привело к образованию бычьей свечи.









④ Медвежья свеча с верхней и нижней тенью

В данном случае верхняя тень представляет собой разницу между самой высокой ценой и ценой открытия, а нижняя тень - разницу между самой низкой ценой и ценой закрытия.





Медвежья свеча с верхней и нижней тенями указывает на всестороннее взаимодействие между покупателями и продавцами. Покупатели пытались подтолкнуть цену вверх, создавая максимальную цену, а продавцы - опустить цену вниз, создавая минимальную цену. Однако продавцы одержали верх над покупателями, так как цена открытия оказалась выше цены закрытия, что привело к формированию медвежьей свечи.









⑤ Свеча-молот

Свеча-молот - это свеча с небольшим телом (может быть как бычьей, так и медвежьей), нижняя тень которой больше или равна удвоенному размеру тела, а верхняя тень, как правило, отсутствует.





В криптовалютном трейдинге красная свеча представляет собой "медвежий молот", а зеленая - "бычий молот".

Чем больше несоответствие между размерами тела молота и его нижней тени, тем значительнее его опорное значение. Свечи-молоты могут быть как "бычьими", так и "медвежьими". Наличие свечи-молота часто указывает на возможный разворот или отскок цены.









⑥ Свеча "Перевернутый молот"

Свеча "перевернутый молот" - это свеча с длинной верхней тенью и небольшим телом (может быть как бычьим, так и медвежьим), нижняя тень, как правило, отсутствует. В криптовалютной торговле красная свеча представляет собой "медвежий" перевернутый молот, а зеленая - "бычий" перевернутый молот.





Свеча "перевернутый молот" означает потенциальный разворот тренда с нисходящего на восходящий. Она может быть как "бычьей", так и "медвежьей", причем "бычья" версия указывает на более выраженный восходящий потенциал.









⑦ Свеча Додзи

Свеча "додзи" - это свеча, у которой цена закрытия равна или очень близка к цене открытия, а на линии практически нет блока.

Свечи "додзи" указывают на паузу или нерешительность на рынке. Это говорит о том, что между покупателями и продавцами существуют значительные разногласия, и последующая ценовая тенденция является неопределенной.













Существуют десятки распространенных свечных моделей, но здесь мы представим четыре наиболее распространенных: ① Утренняя звезда ② Вечерняя звезда ③ Три красных солдата ④ Три зеленых солдата.

① Утренняя звезда Фигура "Утренняя звезда" состоит из трех свечей. Первая свеча - медвежья, а отличие заключается во второй свече, которая может быть как маленькой медвежьей, так и бычьей, за которой следует бычья свеча. Фигура "Утренняя звезда" является бычьей разворотной фигурой. Если эта фигура появляется на нисходящем тренде, на нее следует обратить внимание, поскольку она является четким сигналом разворота тренда и представляет собой очень хорошую возможность для покупки.









② Вечерняя звезда Модель "Вечерняя звезда" обычно появляется в конце восходящего тренда. Она состоит из трех свечей. Первая свеча - большая или средняя бычья свеча, за ней следует маленькая бычья или медвежья свеча, а третья свеча - большая или средняя медвежья свеча. Цена закрытия третьей свечи должна быть ниже середины первой бычьей свечи. Фигура "Вечерняя звезда" символизирует, что цена достигла своего пика, и рынок, скорее всего, войдет в медвежий нисходящий тренд.









③ Три черных ворона На традиционных финансовых рынках "три красных солдата" считаются бычьим трендом. Однако в криптовалютной сфере красные свечи представляют собой медвежьи свечи. Поэтому в криптовалютном контексте "Три красных солдата" считаются медвежьим трендом. Три красных солдата" состоят из трех последовательных нисходящих красных свечей, причем цена закрытия или минимума каждой свечи ниже предыдущей. Появление "трех красных солдат" свидетельствует о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда.









④ Три белых солдата На традиционных финансовых рынках "три зеленых солдата" считаются медвежьим трендом. Однако в криптовалютной сфере зеленые свечи представляют собой бычьи свечи. Поэтому в криптовалютном контексте "Три зеленых солдата" считаются "бычьим" трендом. Три зеленых солдата" состоят из трех последовательных восходящих зеленых свечей. Это очень распространенная свечная модель, и при ее появлении возрастает вероятность развития бычьего тренда.



