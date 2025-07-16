Платформа MEXC предоставляет функцию выписки со спота, чтобы помочь пользователям проанализировать историю своих сделок по споту и предоставить данные для принятия будущих инвестиционных решений. На пПлатформа MEXC предоставляет функцию выписки со спота, чтобы помочь пользователям проанализировать историю своих сделок по споту и предоставить данные для принятия будущих инвестиционных решений. На п
Как пользоваться [Выпиской со спота]

16 июля 2025 г.
0m
Платформа MEXC предоставляет функцию выписки со спота, чтобы помочь пользователям проанализировать историю своих сделок по споту и предоставить данные для принятия будущих инвестиционных решений. На платформе MEXC Фьючерсы также есть функция отчета по фьючерсам. Подробнее о ней вы можете узнать здесь: "Как пользоваться [Отчетом о фьючерсах]".

1. Что такое Выписка со спота?


В выписке со спота фиксируются данные о сделках, совершенных пользователями в процессе спотовой торговли на платформе MEXC. В выписках со спота вы можете запрашивать и экспортировать данные о своих личных операциях в различных областях, таких как спотовая торговля, записи о депозитах/выводах/переводах, переводах активов, событиях/сбережениях и т. д. Это поможет вам эффективно проверять и управлять личными активами, составляя разумные планы для последующих инвестиций.

Разница между выпиской со спота и спотовыми ордерами: (В правом верхнем углу главной страницы официального сайта MEXC выберите [Ордера] - [Спотовые ордера]).

1.1 Область применения различных записей

Спотовые ордера в основном фиксируют спотовую торговую деятельность, включая открытые ордера, историю ордеров и историю сделок. С другой стороны, выписка со спота включает в себя не только записи о спотовой торговле, но и записи о депозите/выводе/переводе, переводах активов, событиях/сбережениях, конвертации небольших активов в MX и другие записи о спотовых транзакциях.

1.2 Различные записей о статусе ордера

Все записи о сделках в выписке со спотового счета являются завершенными, в то время как спотовые ордера включают текущие записи о спотовых ордерах, а именно открытые ордера. Кроме того, история ордеров в спотовых ордерах включает записи об отмененных ордерах.

1.3 Применение записей спототовой торговли

И выписка со спота, и спотовые ордера отражают исторические данные о сделках в рамках спотовой торговли. Разница в том, что спотовые ордера фиксируют только тип и количество купленных или проданных вами токенов, а выписка со спота также включает соответствующее количество торговой пары и торговые комиссии за эту сделку.


2. Использование выписки со спота


2.1 Поиск записей о сделках, связанных со спотом


В выписках со спота фиксируются все выполненные записи по сделкам, связанным со спотом. С помощью выписок со спота можно быстро найти соответствующие записи о сделках.

2.2 Фильтрация и экспорт записей по различным критериям


В выписках со спота предусмотрена двухуровневая фильтрация, помогающая быстро найти соответствующие записи о транзакциях.

Сначала вы можете выполнять различные типы фильтрации транзакций, включая спот, депозит/вывод/перевод, перевод активов, события/сбережения, конвертацию небольших активов в MX и другие. На основе первого уровня вы можете провести вторичную фильтрацию по криптовалютам, типу транзакции, направлению и времени, чтобы точно найти нужные записи транзакций.

Выписка со спота позволяет экспортировать записи на локальное устройство и редактировать их.

3. Как пользоваться выпиской со спота


3.1 Веб-сайт


Откройте и войдите на официальную домашнюю страницу MEXC, выберите [Кошелек] в правом верхнем углу и нажмите на [Спотовый счет].


Нажмите на [Выписка со спота] справа, чтобы перейти на соответствующую страницу.


На странице выписки со спота вы можете просмотреть все записи по операциям, связанным со спотом.

Эти записи делятся на такие типы, как [Спотовая торговля], [Депозит/Вывод/Перевод], [Перевод активов], [События/Сбережения], [Конвертация небольших активов в MX] и [Другое]. Вы можете просматривать соответствующие записи транзакций в разных категориях.

Кроме того, вы можете уточнить поиск, выбрав такие параметры, как [Криптовалюта], [Тип транзакции], [Направление], [Время] и т. д., чтобы найти конкретные записи транзакций, которые вы ищете.


В качестве примера мы используем [Депозит/Вывод/Перевод].

На текущей странице отображается информация обо всех криптовалютных операциях, связанных с депозитами и выводом средств (включая депозиты, вывод средств, комиссии за переводы) в период с 30 января по 15 февраля. Она включает в себя все входящие и исходящие транзакции.

Вы можете выбрать временной диапазон, чтобы просмотреть записи о депозитах и выводах средств за последние 30 дней. Если вы хотите просмотреть такие записи за более длительный период, вы можете нажать на кнопку "Подробности >" справа для поиска.


Вы также можете нажать кнопку [Экспорт] в правой части. Затем выберите параметры [Тип транзакции], [Криптовалюта], [Направление] и [Время]. Выберите, нужно ли шифровать документ, и нажмите [Создать].

Когда запись будет создана, прокрутите страницу экспорта выписки со спотовому счету вниз. Нажмите на [Загрузить] под [История заявок], чтобы сохранить ее в локальном режиме.


3.2 Приложение


Откройте приложение MEXC и нажмите на значок [Кошелек] в правом нижнем углу. Затем выберите страницу [Спот] и нажмите на значок счета в правом верхнем углу. На странице Истории спотовой торговли нажмите на [Фильтры], чтобы открыть окно фильтрации спот-записей.

В разделе [Тип отчета] вы можете искать записи о спотах по различным типам, таким как [Спотовая торговля], [Депозит/Вывод/Перевод], [Перевод активов], [События/Сбережения], [Конвертация небольших активов в MX] и [Другое].

Вы можете уточнить свой поиск, выбрав такие параметры, как [Токен], [Тип отчета], [Направление] и [Период], чтобы найти конкретные записи транзакций, которые вам нужны.


В отличие от веб-сайта, при экспорте выписки со спота через приложение вы получите либо электронное письмо, либо текстовое сообщение о создании отчета.

В качестве примера можно привести электронную почту: на странице выписки со спота в приложении MEXC нажмите кнопку экспорта в правом верхнем углу и выберите [Отправить по почте]. Созданная выписка будет отправлена на адрес электронной почты, привязанный к вашему аккаунту.


Обратите внимание, что существует месячный лимит на загрузку и экспорт выписок со спота. Конкретный лимит указан на странице. Чтобы избежать частых операций, пожалуйста, организуйте экспорт в соответствии с вашими потребностями.

Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана с риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

