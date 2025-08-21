Инструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ нИнструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ н
Как использовать MEXC ИИ (Веб-сайт)

21 августа 2025 г.
Инструмент MEXC ИИ включает в себя три основных модуля: Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ. Каждая функция основана на искусственном интеллекте, который проводит комплексный анализ на основе общедоступной рыночной информации и данных платформы для формирования выводов. Эта служба предназначена для предоставления пользователям удобного и эффективного анализа рынка криптовалют и поддержки в принятии решений.

1. Список рекомендаций ИИ


Список рекомендаций ИИ использует интеллектуальный анализ публичной рыночной информации и данных платформы для создания рейтингов лонг/шорт данных, охватывающих динамику спотового и фьючерсного рынков различных криптовалют. Он также выделяет соответствующие ключевые слова, чтобы помочь пользователям быстро понять настроения и тенденции рынка. Обратите внимание, что эта информация носит исключительно справочный характер, не проверялась вручную и не является инвестиционным советом.

Как использовать:
1) Откройте официальный веб-сайт MEXC и авторизуйтесь.
2) Нажмите «Рынок» в верхней панели навигации, чтобы перейти на страницу «Рынков».
3) Прокрутите страницу вниз и нажмите «Рекомендуемые AI».
4) Переключите содержимое страницы на «Спот» или «Фьючерсы», чтобы просмотреть информацию о лонг/шорт позициях и теги сигналов для различных торговых пар на текущем рынке.


В качестве альтернативы вы можете прокрутить вниз главную страницу официального веб-сайта MEXC и нажать «Рекомендуемые AI» под разделом «Самые популярные токены», чтобы просмотреть информацию о лонг/шорт позициях и теги сигналов для различных торговых пар на текущем рынке.


Вы можете объединить информацию из Списка рекомендуемых ИИ с рыночными данными, полученными из других источников, провести комплексный анализ и затем принять инвестиционные решения.

2. MEXC ИИ


MEXC ИИ предлагает общение на естественном языке, позволяя пользователям напрямую задавать ИИ вопросы о рынке криптовалют, анализе политики, торговых стратегиях и многом другом. Основываясь на общедоступных рыночных данных и собственных интеллектуальных аналитических возможностях, MEXC ИИ предоставляет подробные ответы и персонализированные рекомендации, чтобы помочь сделать инвестиционные решения более обоснованными и эффективными.

Как использовать:
1) Откройте официальный веб-сайт MEXC и авторизуйтесь.
2) Нажмите «Спотовая» в верхней панели навигации.
3) На странице спотовой торговли нажмите на подсказку «AI Анализ», отображаемую под названием торговой пары, чтобы перейти в интерфейс чата с ИИ-ботом и получить объективный анализ и обоснование ценовых колебаний данного токена.


MEXC ИИ не только повышает эффективность сбора информации, но и предлагает пользователям более полные и глубокие аналитические данные о рынке, выступая в качестве вашего интеллектуального помощника в инвестировании в криптовалюту.

MEXC ИИ стремится предоставлять инвесторам в криптовалюту эффективную, интеллектуальную и удобную поддержку в анализе рынка и принятии решений. Будь то анализ рыночных тенденций, последние новости или персонализированные часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта, MEXC ИИ всегда готов защитить ваши инвестиции. Обратите внимание, что весь контент генерируется искусственным интеллектом на основе общедоступной рыночной информации, а выводы носят исключительно справочный характер и не являются инвестиционными рекомендациями.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

